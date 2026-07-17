ఎసైన్డ్ భూముల కేసు - చంద్రబాబు, నారాయణ చట్టం ఉల్లంఘించలేదన్న హైకోర్టు
ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు రాజకీయ ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి తప్ప మరొకటి కాదు - చట్టం శక్తిమంతుల చేతిలో ఆయుధం కాకుండా చూడాలి - బలహీనులకు రక్షణ కవచంగా ఉండాలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 10:42 AM IST
Amaravati Assigned Lands Case : రాజధాని అమరావతి ఎసైన్డ్ భూముల విషయంలో రాజకీయ ప్రతీకారంతోనే చంద్రబాబు, నారాయణలపై గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో కేసు పెట్టారని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. వారిద్దరూ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించలేదని తేల్చిచెప్పింది. స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసమే వైఎస్సార్సీపీ నేత ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారన్న హైకోర్టు, ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా పాత సర్కారు నిర్ణయాలను నేరం అనడమేంటని ప్రశ్నించింది. విధాన నిర్ణయాలకు నేరాన్ని ఆపాదిస్తే ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు అన్న ధర్మాసనం, శాసనసభ నిర్ణయాలకు నాయకులను శిక్షించడమంటే ప్రజల్ని శిక్షించడమేనని వ్యాఖ్యానించింది. రెండ్రోజుల క్రితం ఈ కేసులో చంద్రబాబు, నారాయణకు ఉపశమనం కల్పించిన సందర్భంగా ఇచ్చిన తీర్పులో న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వై.లక్ష్మణ్కుమార్ పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సుదీర్ఘంగా సాగిన వాదనలు : రాజధాని అమరావతి ఎసైన్డ్ భూముల విషయంలో ఉల్లంఘనలు జరిగాయని, అక్రమాలకు వీలుకల్పిస్తూ 2016 ఫిబ్రవరి 17న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో 41 జారీ చేసిందంటూ అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి 2021 ఫిబ్రవరి 24న సీఐడీకి ఫిర్యాదు చేశారు. దాని ఆధారంగా అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు, మాజీ మంత్రి పి.నారాయణపై సీఐడీ కేసు నమోదు చేసింది. కేసును క్వాష్ చేయాలంటూ చంద్రబాబు, నారాయణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. సుదీర్ఘంగా వాదనలు సాగాయి. రెండ్రోజుల క్రితం కేసును కొట్టేస్తూ తీర్పునిచ్చిన రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం, తీర్పులో కీలక అంశాలను ప్రస్తావించింది.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు, మాజీ మంత్రి నారాయణపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం రాజకీయ ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి తప్ప మరొకటి కాదని హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది. ప్రభుత్వ విధాన నిర్ణయాలకు నేరపూరిత చర్యలను ఆపాదిస్తే ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. చట్టం శక్తిమంతుల చేతిలో ఆయుధం కాకుండా చూడాలని, అది బలహీనులకు రక్షణ కవచంగా ఉండాలని న్యాయకోవిదుడు లార్డ్ డెన్నింగ్ చెప్పిన మాటలను ఈ సందర్భంగా న్యాయస్థానం గుర్తుచేసింది. ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా పాత ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయాలను నేరాలుగా పరిగణించి విచారణ జరపడం ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని తెలిపింది.
ఇలా విచారణలకు అనుమతిస్తే చట్టబద్ధ పాలన, ప్రజాస్వామ్య వినాశనానికి దారితీస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఎసైన్డ్ జీవో వల్ల నష్టపోయామని ఒక్క గ్రామస్థుడూ ముందుకు రాలేదని, ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి మాత్రం ప్రభుత్వ పాలనను దిగజార్చేందుకు ప్రయత్నించారని ఆక్షేపించింది. రామకృష్ణారెడ్డి స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం చట్టాన్ని వాడుకున్నారని తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. బిజినెస్ రూల్స్కు అనుగుణంగా సీఆర్డీఏ చట్ట పరిధిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2016 ఫిబ్రవరి 17న జీవో 41 జారీ చేసిందని గుర్తుచేసిన హైకోర్టు, జీవో జారీలో ప్రభుత్వ విధాన నిర్ణయానికి నేరాన్ని ఆపాదించడం అంటే ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టడమేనని వ్యాఖ్యానించింది.
చట్టాన్ని ఉల్లంఘించలేదు : జీవో విషయంలో ఐపీసీ, తదితర చట్టాల కింద నేర విచారణకు వీల్లేదంది. చంద్రబాబు, నారాయణలు చట్టాన్ని ఉల్లంఘించలేదని, ఎవరికైనా హాని చేద్దామనే ఉద్దేశంతో దస్త్రాలను సృష్టించలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వారిపై కేసు నమోదు సరికాదని తేల్చిచెప్పింది. నిపుణుల కమిటీ నివేదిక, ప్రజా తీర్పును అనుసరించి విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో నూతన రాజధాని ఏర్పాటుకు ఏపీ క్యాబినెట్ 2014 సెప్టెంబర్లో సూచనప్రాయంగా నిర్ణయం తీసుకుందన్న హైకోర్టు, దాన్ని ఆమోదిస్తూ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించిందని గుర్తుచేసింది.
దీనికి అనుగుణంగా చంద్రబాబు, నారాయణ తీసుకున్న నిర్ణయాలను దురుద్దేశ, నేరపూరితమైనవని చెప్పడానికి వీల్లేదంది. అలాంటి పనులకు నేరాన్ని ఆపాదించడమంటే శాసనసభ ఉద్దేశాలకు నేరాన్ని అపాదించడమేనని వ్యాఖ్యానించింది. చంద్రబాబు హయాంలో తెచ్చిన సీఆర్డీఏ చట్టంలో కల్పించిన రక్షణలను ఆ తర్వాత జగన్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన రిపీల్ చట్టంలోనూ కొనసాగించారని గుర్తుచేసింది. ఒకవైపు రిపీల్ యాక్ట్లో రక్షణలు కొనసాగిస్తూ మరోవైపు అదే రక్షణలు కల్పిస్తూ గతంలో నిర్ణయాలు తీసుకున్న వ్యక్తులను ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి వీల్లేదని పేర్కొంది.
కేసు కొట్టేయడానికి అదే కారణం : చంద్రబాబు, నారాయణ తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని ఉపయోగించి జీవో 41ని తీసుకొచ్చారని, చట్టాలు, నిబంధనల రూపకల్పనకు నేరపూరిత దురుద్దేశాలను ఆపాదించడానికి వీల్లేదన్నది న్యాయసూత్రమన్న రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం దాని ఆధారంగా ప్రస్తుత కేసును కొట్టేస్తున్నట్లు తీర్పులో వెల్లడించింది. ఏపీ సీఆర్డీఏ చట్టం ప్రకారం నిర్ణయాలు తీసుకున్న అధికారులు, వ్యక్తులను ప్రాసిక్యూట్ చేయడాన్ని సెక్షన్ 146 నిషేధిస్తోందన్న హైకోర్టు, ప్రస్తుత కేసును కొట్టేయడానికి ఇదో ప్రధాన కారణమని స్పష్టం చేసింది.
చంద్రబాబు, నారాయణ భూసమీకరణ పథకం రూపకల్పన, అమలుకు జీవో 41 తీసుకొచ్చారని, దీనికి అనుగుణంగా ఏపీ సీఆర్డీఏ చట్టప్రకారం చేపట్టిన చర్యలన్నింటికీ చట్టపరమైన రక్షణ ఉందంది. ఎసైన్డ్ భూముల నిషేధ చట్టం కింద సదుద్దేశంతో తీసుకున్న నిర్ణయాల విషయంలో అధికారులు, వ్యక్తులను విచారించడానికి, చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టడానికి సెక్షన్ 8 ప్రకారం వీల్లేదంది. ఈ కేసులో పిటిషనర్ల చర్యలు సదుద్దేశంతో కూడుకొన్నవే కాబట్టి వారు క్రిమినల్ విచారణ ఎదుర్కోనక్కర్లేదని తెలిపింది.
నేర నిరూపణ కాలేదు : వ్యక్తిగత హోదాలో పిటిషనర్లు కాగ్నిజబుల్ నేరానికి పాల్పడ్డారని ఎఫ్ఐఆర్లో నిర్దిష్టమైన ఆరోపణ ఏమీ లేదన్న హైకోర్టు, వారిద్దరిపై యాంత్రికంగా, దౌర్జన్యపూరితంగా కేసు నమోదు చేశారని పేర్కొంది. సీఐడీ ప్రాథమిక విచారణ నివేదిక, ఎఫ్ఐఆర్లోనూ నేర నిరూపణ కాలేదని స్పష్టం చేసింది. 2015-16లో అక్రమాలు జరిగినట్లు ఆరోపిస్తూ 2021 ఫిబ్రవరి 24న ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి సీఐడీతకి ఫిర్యాదు చేశారన్న హైకోర్టు, ఫిర్యాదు చేయడంలో ఐదేళ్ల జాప్యం ఎందుకు జరిగిందో కారణాలు పేర్కొనలేదంది. ఇది ఫిర్యాదుదారు దురుద్దేశపూర్వక వైఖరిని తెలియజేస్తోందని వ్యాఖ్యానించింది. జీవో జారీపై రైతులు, భూ యజమానులు ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పలేదని గుర్తుచేసిన న్యాయస్థానం, అంటే రాజకీయ దురుద్దేశాలతో పిటిషనర్లపై కేసు నమోదు చేసినట్లు తేటతెల్లమవుతోందని తెలిపింది.
పిటిషనర్లకు రాజకీయ ప్రత్యర్థిగా ఉన్న మంగళగిరి అప్పటి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారని దీనిలో ప్రజాప్రయోజనం లేదని, రాజకీయ వైరం, దురుద్దేశాలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయని తీర్పులో వెల్లడించింది. ప్రభుత్వం మారి చంద్రబాబు, నారాయణల రాజకీయ ప్రత్యర్థులు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే కేసు నమోదైందని గుర్తుచేసిన హైకోర్టు, రాజకీయ కారణాలతో కేసు నమోదు చేశారనడానికి ఇదే నిదర్శనమని స్పష్టం చేసింది.
ఊహాజనిత నేరారోపణలు : కాగ్నిజబుల్ నేరంలో 'యూనిట్ ఆఫీసర్' నుంచి అభ్యర్థన వచ్చాకే సీఐడీ దర్యాప్తు జరపాలని, నేరుగా దర్యాప్తు చేసే అధికారం దానికి లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ కేసులో ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి సీఐడీ అదనపు డీజీకి నేరుగా ఫిర్యాదు చేశారని ఆయన ఆదేశాల మేరకు జరిపిన దర్యాప్తు చెల్లదని తెలిపింది. ప్రస్తుత కేసులో ఊహాజనితంగా నేరారోపణలు చేశారన్న న్యాయస్థానం, ప్రభుత్వం విధాన నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా జీవో జారీ చేయడాన్ని మంత్రులు, అధికారుల మధ్య జరిగిన నేరపూరిత కుట్రగా చిత్రీకరించడం ప్రమాదకరమైన ధోరణి అని వ్యాఖ్యానించింది. దీన్ని కోర్టు అనుమతించదని స్పష్టం చేసింది.
చంద్రబాబు, నారాయణ పారదర్శకంగా విధాన నిర్ణయ ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారన్న హైకోర్టు, శాసనసభలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా చర్చలు జరిపారని గుర్తుచేసింది. ఇలాంటి విషయంలో ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతిస్తే ప్రజాస్వామ్య, రాజ్యాంగ పాలన పునాదులు కదులుతాయని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. విధాన నిర్ణయాలను ప్రభుత్వానికే వదిలేయాలని, కోర్టులు జోక్యం చేసుకోకూడదని పేర్కొంది. ప్రభుత్వాలకు తమ తర్వాత ఏర్పడే ప్రభుత్వం క్రిమినల్ విచారణలు చేపడుతుందేమోననే భయం లేకుండా విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్ఛ ఉండాలని తీర్పులో స్పష్టం చేసింది.
రాజకీయ కారణాలకు క్రిమినల్ చట్టాలను ఆయుధంగా మార్చుకోవడాన్ని సుప్రీంకోర్టు పలు సందర్భాల్లో తప్పుపట్టిందన్న రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం, ఈ కేసులో నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పటి సీఎం, క్యాబినెట్ మంత్రిని లక్ష్యంగా చేసుకొని తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఫిర్యాదు చేశారంది. ప్రభుత్వ నియంత్రణలో పనిచేసే సీఐడీ దర్యాప్తు చేసిందని, ఇది రాజకీయ ప్రతీకారంతో నమోదు చేసిన కేసు తప్ప మరొకటి కాదని స్పష్టం చేసింది.
పీపీపీ ప్రాజెక్టుల్ని సస్టైనబుల్ మోడల్లో అభివృద్ధి చేయాలి : సీఎం చంద్రబాబు
అమరావతిలోని అసైన్డ్ భూముల వ్యవహారం - చంద్రబాబు, నారాయణకు హైకోర్టులో ఊరట