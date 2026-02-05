ETV Bharat / state

గ్రూప్​ 1 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు హైకోర్టులో ఊరట - సింగిల్ జడ్జి తీర్పు రద్దు

గ్రూప్​ 1 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు హైకోర్టులో ఊరట - గ్రూప్ -1 నియామకాలపై సింగిల్ జడ్జి తీర్పును రద్దు చేసిన సీజే ధర్మాసనం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 10:57 AM IST

Updated : February 5, 2026 at 11:25 AM IST

1 Min Read
HC On Group1 Appointments : గ్రూప్​-1 కొలువులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు హైకోర్టులో ఇవాళ భారీ ఊరట లభించింది. నియామకాలపై సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పును సీజే ధర్మాసనం రద్దు చేసింది. గ్రూప్​-1 జనరల్ ర్యాంకింగ్ లిస్టును రద్దు చేస్తూ గతంలో సింగిల్ జడ్జి తీర్పును వెలువరించారు. మెయిన్స్​ జవాబు పత్రాలు పునర్​మూల్యాంకనం చేయాలని గతంలో పేర్కొన్నారు. సింగిల్ జడ్జి ఆదేశాలపై తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్(టీజీపీఎస్సీ), ఎంపికైన అభ్యర్థులు అప్పీల్ చేశారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన సీజే ధర్మాసనం తాజాగా తీర్పును వెలువరించింది. గ్రూప్​-1 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన 562 మందికి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం నియామక పత్రాలను అందజేసింది.

Last Updated : February 5, 2026 at 11:25 AM IST

