సీఐడీతో ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు చేయండి : హెచ్​సీఏలో అవకతవకలపై హైకోర్టు తీర్పు

జస్టిస్‌ నవీన్‌రావు పర్యవేక్షణలో ఎపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌ పని చేయాలి - క్రికెట్‌ పురోభివృద్ధికి స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు - సీఐడీతో ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోర్టు ఆదేశాలు

High Court Orders to SIT Probe into HCA
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 25, 2026 at 8:13 AM IST

High Court Orders to SIT Probe into HCA : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్​లో చోటు చేసుకున్న అక్రమాలపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందంతో దర్యాప్తు చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. సీనియర్ ఐపీఎస్​ అధికారి నేతృత్వంలో దర్యాప్తు జరగాలన్న న్యాయస్థానం, అపెక్స్ కౌన్సిల్ జస్టిస్ నవీన్ రావు పర్యవేక్షణలో హెచ్​సీఏ పని చేయాలని ఆదేశించింది. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్​కు స్వయం ప్రతిపత్తి ఉందన్న కారణంగా న్యాయ వ్యవస్థ పరిధి నుంచి తప్పించుకోలేరని, అవినీతి అక్రమాలు జరిగినప్పుడు పారదర్శకత విషయంలో కోర్టులు జోక్యం చేసుకుంటాయని జస్టిస్‌ నగేశ్‌ భీమపాక తీర్పు వెలువరించారు.

సీఐడీతో ప్రత్యేక బృందం ఏర్పాటు చేయండి : హెచ్​సీఏలో జరిగిన అవకతవకలపై దర్యాప్తునకు సీఐడీతో ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఐపీఎస్​ హోదాలోని అదనపు కమిషనర్‌ నేతృత్వం వహించాలని ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా ఏకసభ్య కమిటీగా నియమించిన జస్టిస్‌ పి.నవీన్‌రావు నేతృత్వంలో అసోసియేషన్‌ అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌ పని చేయాలని ఆదేశించింది. హెచ్​సీఏను బీసీసీఐ స్వాధీనం చేసుకోవాలని, ఆర్థిక అవకతవకలపై సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయించాలని, 2025లో జరిగిన సమావేశాన్ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ సఫిల్‌గూడ క్రికెట్‌ క్లబ్‌ హైకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేసింది. ఆ పిటిషన్‌ను విచారించిన జస్టిస్‌ నగేశ్‌ భీమపాక ఈ మేరకు తీర్పు వెలువరించారు.

జస్టిస్​ నవీన్​రావుకు బాధ్యతలు : హెచ్​సీయూలో జరుగుతున్న అవకతవకలకు తార్కిక ముగింపునిచ్చేందుకే సిట్‌ దర్యాప్తునకు ఆదేశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తప్పు చేశారని గానీ, చేయలేదని గానీ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయడం లేదని, అనుమానాలను నివృత్తి చేసి చట్టబద్ధ వ్యవస్థగా కొనసాగించడానికి ఇది ఒక అడుగు అని నగేశ్​ భీమపాక పేర్కొన్నారు. అసోసియేషన్‌లో అవకతవకలపై విచారణకు హైకోర్టుతో పాటు సుప్రీంకోర్టు వరకు పలు కమిటీలను ఏర్పాటు చేశాయని, లోపాలు, ఆర్థిక అవకతవకల వివరాలను ఆయా కమిటీలు సమర్పించిన నివేదికల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారని తెలిపారు. కొత్తగా ఎంపికైన అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌కు బాధ్యతలు అప్పగిస్తే మళ్లీ నిర్వహణ లోపాలు, ఆరోపణలపై పిటిషన్‌ దాఖలు కావడంతో పర్యవేక్షణ బాధ్యతను మాజీ తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ పి.నవీన్‌రావుకు హైకోర్టు అప్పగించిందని వివరించారు.

విచారణ ప్రక్రియకు ముగింపు కనిపించట్లేదు : అసోసియేషన్‌తో ప్రత్యక్ష, పరోక్ష సంబంధం ఉన్న శక్తిమంతమైన వ్యక్తుల ప్రోత్సాహంతోనే కేసుల విచారణ ప్రక్రియకు ముగింపు కనిపించట్లేదని జస్టిస్‌ నగేశ్‌ భీమపాక వ్యాఖ్యానించారు. సిట్‌ కేసు నమోదు చేసి పరిపాలన, నిర్వహణ, ఆర్థిక వ్యవహారాలపై దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుత కమిటీ వద్ద ఉన్న రికార్డులు, జస్టిస్‌ అనిల్‌ ఆర్‌.దవే, జస్టిస్‌ జి.వి.సీతాపతి, జస్టిస్‌ నిసార్‌ అహమ్మద్‌ కక్రూ, జస్టిస్‌ నవీన్‌రావు ఇచ్చిన నివేదికలు సహా ఇతర సమాచారాన్ని సిట్‌ సేకరించవచ్చని తెలిపారు. రాష్ట్ర ఏజెన్సీలు, హెచ్‌సీఏ కార్యనిర్వాహకులు, ఉద్యోగులు, అధికారులు సిట్‌కు సహకరించి, అవసరమైన రికార్డులు, సమాచారం అందించాలని ఆదేశించారు. సిట్‌ దర్యాప్తునకు ఆదేశించినందున పరిపాలన బాధ్యతను బీసీసీఐకి అప్పగించాల్సిన అవసరం ప్రస్తుతం లేదని తీర్పులో పేర్కొన్నారు.

ఆయన పర్యవేక్షణలోనే కౌన్సిల్​ పని చేయాలి : 2024-25, 25-26 క్రికెట్‌ లీగ్‌ మ్యాచ్‌ల నిర్వహణ, పర్యవేక్షణకు జస్టిస్‌ నవీన్‌రావును హైకోర్టు నియమించిందని జస్టిస్‌ నగేశ్‌ భీమపాక గుర్తు చేశారు. ఆటంకాలు ఎదురైనా, మద్దతు లభించకపోయినా రెండు లీగ్‌ మ్యాచ్‌లను నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహించారని ఆయన చేసిన సిఫార్సులను స్వీకరించకపోవడం సహా నవీన్‌రావు ఉనికిని అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌ అంగీకరించలేదన్నారు. నవీన్‌రావు హయాంలో 1500కు పైగా మ్యాచ్‌లు జరిగాయని, పలు టోర్నమెంట్లలో జట్ల ఆటతీరు గణనీయంగా మెరుగుపడటం, జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రం రెండు టైటిళ్లు గెలుపొందిందని గుర్తు చేశారు.

ఆయన నియామకం ఫలితాన్నిచ్చిందని, మరింత స్వేచ్ఛ కల్పిస్తే క్రికెట్‌ ప్రమాణాల్లో మెరుగుదల కొనసాగుతుందని జస్టిస్ నగేశ్‌ భీమపాక పేర్కొన్నారు. అందుకే దర్యాప్తు పూర్తై, కోర్టు నిర్ణయం వెలువరించే వరకు జస్టిస్‌ నవీన్‌రావు పర్యవేక్షణలోనే అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌ పనిచేయాలని ఆదేశించారు. క్రికెట్‌కు సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఏకసభ్య కమిటీకి పూర్తి అధికారం ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఏకసభ్య కమిటీ సభ్యులుగా జస్టిస్‌ నవీన్‌రావుకు రూ.5 లక్షల వేతనం చెల్లించాలని ఆదేశిస్తూ తీర్పు వెలువరించారు.

