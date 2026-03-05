ETV Bharat / state

రఘురామకృష్టరాజు కస్టోడియల్ టార్చర్​ కేసు - నేటి నుంచి ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్‌నాయక్‌ విచారణ

దర్యాప్తు అధికారి దామోదర్ ఆధ్వర్యంలో సీసీఎస్ స్టేషన్‌లో విచారణ - నేటి నుంచి 5 రోజులపాటు విచారణ - హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు విచారణ

IPS Officer Sunil Naik Interrogation Begins Today
IPS Officer Sunil Naik Interrogation Begins Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 8:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPS Officer Sunil Naik Interrogation Begins Today : రఘురామకృష్ణరాజును సీఐడీ కస్టడీలో చిత్ర హింసలకు గురి చేసిన కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్‌ నాయక్​ను నేటి నుంచి 5 రోజుల పాటు విచారించనున్నారు. ఈనెల 5 నుంచి 9 వరకు కూడా రోజూ ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు దర్యాప్తు అధికారి ఎదుట హాజరు కావాలని, దర్యాప్తునకు సహకరించాలని సునీల్‌ నాయక్‌ను హైకోర్టు ఆదేశించింది.

ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరులోని సీసీఎస్‌ స్టేషన్​లో ఆయనను విచారించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేశారు. కేసు దర్యాప్తు అధికారిగా ఉన్న విజయనగరం ఎస్పీ ఏఆర్‌ దామోదర్‌ సునీల్‌ నాయక్‌ను విచారణలో భాగంగా ప్రశ్నించనున్నారు. డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు నరసాపురం ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు 2021 మే నెలలో హైదరాబాద్‌లోని ఆయన నివాసంలో అరెస్టు చేశారు. అక్కడి నుంచి గుంటూరులో సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి తరలించారు. అరెస్టు చేసిన రోజు రాత్రంతా ఆయనను సీఐడీ కార్యాలయంలోనే ఉంచారు.

రఘురామకృష్ణరాజును విచారణ పేరిట చిత్ర హింసలకు గురి చేశారు. ఈ కస్టోడియల్ టార్చర్ వెనుక సునీల్ నాయక్ ఉన్నారని రఘురామకృష్ణరాజు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గుంటూరు నగరపాలెం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అప్పట్లో సీఐడీ డీఐజీగా పని చేసిన సునీల్‌ నాయక్‌ ఆ రోజు రాత్రి గుంటూరు సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి పలు మార్లు వెళ్లినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.

ఈ కేసులో సునీల్ నాయక్‌ను A-7 గా చేర్చారు. సునీల్ నాయక్‌ను విచారణకు హాజరు కావాలని అనేకసార్లు నోటీసులు ఇచ్చారు, కానీ ఆయన హాజరు కాలేదు. ఆయనను బీహార్‌లోని పాట్నాలో అరెస్టు చేశారు, కానీ ఆయనకు ట్రాన్సిట్ వారెంట్ లభించకపోవడంతో ఏపీకి తీసుకురాలేకపోయారు. ఆ తర్వాత రఘురామకృష్ణంరాజు ముందస్తు బెయిల్ కోసం ఏపీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. కానీ దర్యాప్తు అధికారి ముందు విచారణకు హాజరు కావాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది.

గతంలో: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న బిహార్ క్యాడర్​కు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్​ను ఏపీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గుంటూరులోని నగరపాలెం పోలీస్​ స్టేషన్​లో సునీల్ నాయక్​ పై కేసు నమోదైంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సునీల్ నాయక్ డిప్యూటేషన్ పై సీఐడీలో పని చేశారు. రఘురామ కస్టోడియాల్ టార్చర్ కేసులో సునీల్ నాయక్ పాత్ర పై ఫిర్యాదుతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. విచారణ నిమిత్తం పలుమార్లు నోటీసులు ఇచ్చినా సునీల్ నాయక్ స్పందించలేదు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సునీల్ నాయక్ బిహార్ సర్వీస్​కు వెళ్లిపోయారు.

సునీల్​నాయక్​ విచారణకు హాజరుకావాల్సిందే - ఏపీ హైకోర్టు

రఘురామ కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసు - ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ ట్రాన్సిట్ వారెంట్‌ తిరస్కరణ

TAGGED:

IPS SUNIL NAIK IN RRR CASE
HIGH COURT ORDERS IPS SUNIL NAIK
నేటి నుంచి సునీల్‌నాయక్‌ విచారణ
CUSTODIAL TORTURE CASE
IPS SUNIL NAIK INTERROGATION TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.