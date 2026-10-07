మా తుది తీర్పునకు లోబడే డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలి: హైకోర్టు
విశాఖలో హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్ పార్క్ తాము ఇచ్చే తుది తీర్పునకు లోబడి ఉంటుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. సొంత రిస్క్తో హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టును కొనసాగించుకోవచ్చని ధర్మాసనం తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 2:12 PM IST
High Court on Hyperscale Data Center Park : విశాఖపట్నం రూరల్ మండలం పరిధిలోని అడవివరం, ముడసర్లోవ గ్రామాల్లో హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్ పార్క్ నిర్మాణం తాము ఇచ్చే తుది తీర్పునకు లోబడి ఉంటుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. సొంత రిస్క్తో డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టును కొనసాగించుకోవచ్చని ధర్మాసనం పేర్కొంది. కేవలం పెట్టుబడి పెట్టినంత మాత్రాన ఎటువంటి హక్కులు లేదా ఈక్విటీ కోరడానికి వీల్లేదని తేల్చిచెప్పింది.
చట్ట, పర్యావరణ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే డేటా సెంటర్ నిర్మాణం జరగాలని కోర్టు ఆదేశించింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ వేయాలని ప్రతివాదులను ఆదేశిస్తూ విచారణను న్యాయస్థానం వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్లతో కూడిన ధర్మాసనం మంగళవారం ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దేవస్థానానికి చెందిన 160 ఎకరాల భూములను హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్ పార్క్ లిమిటెడ్ సంస్థకు ఇస్తున్నారని, పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండానే నిర్మాణం జరుగుతోందంటూ పర్యావరణవేత్త జల్ బిరాదరి, జాతీయ కన్వీనర్ బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
మంగళవారం విచారణలో పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు తాము వ్యతిరేకం కాదని, అయితే అక్కడ పర్యావరణ నిబంధనలు అనుసరించడం లేదన్నారు. వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రం, క్యాచ్మెంట్ ప్రాంతానికి కిలోమీటర్ దూరంలో డేటా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్టు "ఏ" కేటగిరీ పరిధిలోకి వస్తుందని, కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి తప్పనిసరి వాదించారు. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని యథాతథ స్థితి ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని కోరారు.
అన్ని అంశాలూ పరిశీలించాలకే అనుమతులు: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపిస్తూ, అన్ని అంశాలనూ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతులు మంజూరు చేసిందని తెలిపారు. పర్యావరణ అనుమతులను సవాలు చేస్తూ వీఎస్ కృష్ణ జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్లో పిటిషన్ దాఖలు చేశారని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ‘బి’ కేటగిరీ పరిధిలోకి వస్తుందన్నారు.
డేటా సెంటర్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది అవినాష్ దేశాయ్ వాదనలు వినిపిస్తూ, డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ప్రత్యేక పర్యావరణ అనుమతులు అవసరం లేదని, భవనాల నిర్మాణం కింద పర్యావరణ అనుమతులు తీసుకుంటే సరిపోతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల స్పష్టం చేసిందని తెలిపారు. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ అఫిడవిట్ను దాఖలు చేసేందుకు ఆయన గడువు కోరారు.
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