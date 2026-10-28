ఫార్ములా ఈ-రేస్ కేసులో పాస్పోర్టు జప్తు వ్యవహారం - కేటీఆర్కు హైకోర్టులో ఊరట
KTR Passport Issue : ఫార్ములా ఈ-కార్ రేస్ వ్యవహారంలో నమోదైన కేసులో పాస్పోర్టు జప్తు వ్యవహారంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్కు హైకోర్టులో ఊరట లభించింది.
Published : October 28, 2026 at 8:31 AM IST
KTR Passport Issue : ఫార్ములా ఈ-కార్ రేస్ వ్యవహారంలో నమోదైన కేసులో పాస్పోర్టు జప్తు వ్యవహారంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్కు హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. కేటీఆర్ పాస్పోర్టు జప్తునకు సంబంధించి పాస్పోర్టు రీజినల్ అధికారి జారీ చేసిన ప్రొసీడింగ్స్తో పాటు అంతకు ముందు జారీ చేసిన షోకాజ్ నోటీసుపై నవంబర్ 6 వరకు యథాతథస్థితిని కొనసాగించాలని ఆదేశించింది. ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్లు దాఖలు చేయాలంటూ కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ, పాస్పోర్టు రీజినల్ అధికారి, ఏసీబీ డీజీలకు నోటీసులు జారీ చేసింది.
ఫార్ములా ఈ-కార్ రేస్ వ్యవహారంలో నమోదైన కేసులో పాస్పోర్టు జప్తునకు సంబంధించి అక్టోబర్ 10న పాస్పోర్టు అధికారి జారీ చేసిన ప్రొసీడింగ్స్, సెప్టెంబర్ 28న జారీ చేసిన షోకాజ్ నోటీసును సవాల్ చేస్తూ మాజీ మంత్రి, సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్ ఇ.వి.వేణుగోపాల్ మంగళవారం విచారణ చేపట్టారు. పిటిషనర్ తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది గండ్ర మోహన్రావు వాదనలు వినిపిస్తూ పాస్పోర్టు కార్యాలయం చేపట్టిన చర్యలు చట్ట విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు.
పిటిషనర్ ప్రాథమిక హక్కులకు విరుద్ధం
ఏసీబీ నమోదు చేసిన కేసులో ఎలాంటి అరెస్ట్లు లేవని, ఇప్పటికే ఛార్జ్షీట్ కూడా నమోదు చేశారన్నారు. కేసు విచారణకు పిటిషనర్ హాజరవుతున్నారని, అయితే ఈ మధ్యలో ఏసీబీ లేఖ ఆధారంగా పాస్పోర్టు జప్తునకు సెప్టెంబరు 28న షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసిందన్నారు. నోటీసుకు అక్టోబరు 10న సమాధానం ఇచ్చారని, 12న పాస్పోర్టు కార్యాలయానికి అందిందన్నారు. అయితే అక్టోబరు 13న పాస్పోర్టు జప్తు వ్యవహారంలో ప్రొసీడింగ్స్ జారీ చేస్తూ వ్యక్తిగతంగా హాజరై వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసు ఇవ్వడం చెల్లదన్నారు. ఇది పిటిషనర్ ప్రాథమిక హక్కులకు, సహజ న్యాయసూత్రాలకు విరుద్ధమన్నారు.
ఏ అధికారంతో లేఖ రాశారు?
కేంద్రం తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ బి.నరసింహ శర్మ వాదనలు వినిపిస్తూ పాస్పోర్టు అధికారుల ఎదుట వ్యక్తిగతంగా హాజరై తన వాదనలు వినిపించేందుకు పిటిషనర్కు అవకాశం కల్పించామన్నారు. పాస్పోర్టు చట్టంలో అలాంటి అవకాశం ఇవ్వాలన్న నిబంధన లేకపోయినప్పటికీ పిటిషనర్ అభ్యర్థన మేరకు వ్యకిగత వివరణ ఇచ్చేందుకు అనుమతించామని, అందువల్ల సహజ న్యాయసూత్రాలకు విరుద్ధమన్న వాదన సరికాదన్నారు. న్యాయమూర్తి జోక్యం చేసుకుంటూ ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన తర్వాత కోర్టు అనుమతి లేకుండా పాస్పోర్టు కార్యాలయానికి ఏ అధికారంతో లేఖ రాశారని ఏసీబీని ప్రశ్నించారు.
కోర్టు అనుమతి తీసుకున్నారా?
కోర్టు విచారణలోని కేసుకు సంబంధించి లేఖ రాసే ముందు కోర్టు అనుమతి తీసుకున్నారా? అంటూ న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించారు. ఏసీబీ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ పాస్పోర్టు జప్తునకు అనుమతి కోరుతూ కింది కోర్టులో మెమో దాఖలు చేయడం ద్వారా సమాచారాన్ని తెలియజేసినట్లు వివరించారు. వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి పాస్పోర్టు జప్తు ప్రొసీడింగ్స్తో పాటు షోకాజ్ నోటీసుపై యథాతథస్థితి కొనసాగించాలంటూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
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