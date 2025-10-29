ETV Bharat / state

నియామక ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యాక ఉద్యోగ అర్హతలు మార్చడం సరికాదు: హైకోర్టు

తాజా మెరిట్‌ లిస్ట్‌ ఆధారంగా ఫలితాలు ప్రకటించండి - వీహెచ్‌ఏ పోస్టుల భర్తీపై ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం

High Court Orders on VHA (Village Horticulture Assistant) Posts
High Court Orders on VHA (Village Horticulture Assistant) Posts (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
High Court Orders on VHA (Village Horticulture Assistant) Posts: గ్రామీణ ఉద్యాన సహాయకుల (విలేజ్‌ హార్టికల్చర్‌ అసిస్టెంట్‌-VHA) నియామక ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత అర్హతలను మార్చడం సరికాదని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఆట మొదలయ్యాక క్రీడా నిబంధనలను మార్చేందుకు వీల్లేదని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేసింది. గ్రామ సచివాలయాల పరిధిలో వీహెచ్‌ఏ ఉద్యోగాల ‘అర్హత’ విషయంలో కొత్త నిబంధనలను తీసుకు వచ్చింది. దీన్ని పూర్వ తేదీ నుంచి (రెట్రాస్పెక్టివ్‌) అమలు చేసేందుకు చట్ట విరుద్ధమంది. రాత పరీక్షలో అర్హత సాధించిన పిటిషనర్లను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాతే, తాజా మెరిట్‌ లిస్ట్‌ ప్రచురించి, ఫలితాల ప్రకటనకు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.

ఇప్పటికే ఎంపికైన వారి కంటే కోర్టును ఆశ్రయించిన పిటిషనర్లు ఎక్కువ మెరిట్‌ సాధించి ఉంటే గనక భవిష్యత్తు పదోన్నతుల్లో వారికి ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా నోషనల్‌ సీనియారిటీ కల్పించాలి. ఈ ప్రక్రియను 3 నెలల్లో పూర్తి చేయాలని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్‌ ఈ మేరకు కీలక తీర్పును వెలువరించారు.

పోస్టుల నియామకానికి ప్రకటన జారీ: 2019లో గ్రామ సచివాలయాల వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం ఆ సంవత్సరం జులైలో కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుల ద్వారా 4 వేల వీహెచ్‌ఏ పోస్టుల నియామకానికి ప్రకటన జారీ చేసింది. బీఎస్సీ (హార్టికల్చర్‌)/(హానర్స్‌), హార్టీకల్చర్‌/బీటెక్, హార్టికల్చర్‌ డిప్లొమా చేసిన వారు, తదితర అభ్యర్థులు అర్హులుగా పేర్కొంది. 4,000 పోస్టుల్లో 2,217 మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయి. మిగిలిన 1,783 పోస్టుల భర్తీకి 2020 జనవరిలో మరో నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది.

హార్టికల్చర్‌ శాఖలో పని చేస్తున్న మల్టీపర్పస్‌ ఎక్స్‌టెన్షన్‌ అధికారి (ఎంపీఈవో), మైక్రో ఇరిగేషన్‌ అసిస్టెంట్‌ అధికారి (ఎంఐఏవో) అభ్యర్థన మేరకు అర్హతలో సవరణలు తీసుకు వచ్చింది. బీఎస్సీ (బీజెడ్‌సీ) లేదా బీఎస్‌సీ, ఎంఎస్సీలో హార్టికల్చర్‌ను ఒక సబ్జెక్ట్‌ చదివిన వారు, 10+2తో ఒక సంవత్సరం హార్టికల్చర్‌ డిప్లొమో, బీఎస్సీ (అగ్రి) చేసినవారు, తదితరులను రాత పరీక్షకు అనుమతించింది.

  • 2020 జూన్‌లో రాత పరీక్షకు 5 రోజుల ముందు ఏపీ హార్టికల్చర్‌ సబార్డినేట్‌ సర్వీసు నిబంధనలను ప్రభుత్వం సవరించింది. తద్వారా గతంలో ఇచ్చిన అర్హతల సడలింపును రద్దు చేశారు. దీని వల్ల ప్రభావితులైన అభ్యర్థులు హైకోర్టులో వ్యాజ్యాలు వేశారు.
  • పిటిషనర్ల తరఫున న్యాయవాదులు జీవీ శివాజీ, వై. మల్లికార్జునరెడ్డి, ఆర్‌. హరీష్‌కుమార్‌ వాదించగా, గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల శాఖ తరఫున ప్రభుత్వ న్యాయవాది కల్యాణ్‌ చక్రవర్తి వాదనలు వినిపించారు.
  • ఇరువైపు వాదనలూ విన్న న్యాయమూర్తి, చట్టపరమైన నిబంధనలు లేనప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఉత్తర్వుల ద్వారా పోస్టుల భర్తీ చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టవచ్చని స్పష్టత నిచ్చారు. 'ప్రస్తుత వ్యాజ్యాల విషయంలో 2020 జనవరి 10న పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేశారు. అర్హతల్లో సవరణ చేస్తూ 2020 జూన్‌లో తెచ్చిన నిబంధనలను అంతకు ముందు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్‌కు వర్తింపచేయడం సముచితం కాదు' అని తీర్పులో పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

VILLAGE HORTICULTURE ASSISTANT
VHA POSTS IN AP
విలేజ్‌ హార్టీకల్చర్‌ అసిస్టెంట్‌
VHA POSTS IN HIGH COURT ORDERS
HIGH COURT ORDERS ON VHA POSTS

