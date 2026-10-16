నామినేషన్ల దాఖలులో అవరోధాలు ఎదురైతే ఎన్నికల అధికారులను ఆశ్రయించండి: హైకోర్టు
High Court on Nominations : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల దాఖలు సమయంలో అవరోధాలు ఏర్పడినప్పుడు ఎన్నికల అధికారులను ఆశ్రయించవచ్చని అభ్యర్థులకు హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:52 AM IST
High Court Orders on Special Officer for Nominations : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల దాఖలు సమయంలో అవరోధాలు ఏర్పడినప్పుడు ఎన్నికల అధికారులను ఆశ్రయించవచ్చని అభ్యర్థులకు ఏపీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అభ్యర్థుల వినతులపై నామినేషన్ల గడువు ముగిసేలోపు తగిన ఉత్తర్వులు జారీచేయాలని అధికారులకు సూచించింది. న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎం.కిరణ్మయి గురువారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.
జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, మున్సిపాలిటీల ఎన్నికల సందర్భంగా నామినేషన్ల దాఖలుకు సాధారణ నామినేషన్ కేంద్రాలకు అదనంగా ఆయా జిల్లాల ఎన్నికల అధికారుల వద్ద ఒక్కో ప్రత్యేక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేలా ఆదేశాలివ్వాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి లేళ్ల అప్పిరెడ్డి హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. బుధవారం జరిగిన విచారణలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్(ఎస్ఈసీ) తరఫున న్యాయవాది ఎన్.అశ్వనీకుమార్ వాదనలు వినిపించారు. నామినేషన్ల దాఖలు సమయంలో ఎవరికైనా అవరోధం కలిగితే సంబంధిత ఎన్నికల అధికారిని ఆశ్రయించవచ్చని చెప్పారు. జిల్లా కేంద్రంలో ప్రత్యేక నామినేషన్ కేంద్రం ఏర్పాటుకు నిబంధనలు అనుమతించబోవన్నారు. బుధవారం ఈ వ్యాజ్యంపై వాదనలు ముగిశాయి. న్యాయమూర్తి గురువారం తీర్పు వెలువరించారు.
కేసుల వివరాలు ఇచ్చేలా ఆదేశించండి : ఎన్నికల బరిలో నిలవాలనుకునే అభ్యర్థుల విజ్ఞప్తి మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వారిపై నమోదైన కేసుల వివరాలను వెంటనే ఇచ్చేలా పోలీసులు, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ను ఆదేశించాలని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి లేళ్ల అప్పిరెడ్డి గురువారం హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. ఆయన తరఫు న్యాయవాది ఈ వ్యాజ్యంపై అత్యవసరంగా విచారణ జరపాలని కోరారు. నేడు(శుక్రవారం) విచారణ జరుపుతామని న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వి.సుజాత తెలిపారు.
నామినేషన్ల దాఖలు వ్యవధిని పెంచాలని వ్యాజ్యం : నామినేషన్ల దాఖలు వ్యవధిని ఆరు రోజులకు పెంచేలా రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ను ఆదేశించాలని కోరుతూ భారత చైతన్య యువజన పార్టీ(బీసీవైపీ) అధ్యక్షుడు బోడె రామచంద్రయాదవ్ హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. అభ్యర్థులకు సకాలంలో నో డ్యూస్, కుల ధ్రువపత్రాలు జారీచేసేలా అధికారులు, ఎస్ఈసీని ఆదేశించాలని కోరారు. గురువారం కోర్టు ప్రారంభం కాగానే పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది ఉమేశ్చంద్ర స్పందిస్తూ ఈ వ్యాజ్యంపై అత్యవసరంగా విచారణ జరపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కిరణ్మయి స్పందిస్తూ నేడు(శుక్రవారం) విచారణ జరుపుతామన్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ : మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అమల్లో ఉందని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి మల్లికార్జున్ స్పష్టం చేశారు. సాధారణ, వ్యయ పరిశీలకులను నియమించి, వారికి అవసరమైన సామగ్రిని అందుబాటులో ఉంచినట్లు చెప్పారు. సాంకేతికత ద్వారా ఓటర్లు జాబితాల్లో తమ పేరు చూసుకునే వెసులుబాటు కల్పించినట్లు చెప్పారు. తొలిసారి ఓటు వేసేందుకు అవకాశం వచ్చిన యువత తప్పనిసరిగా ఈ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో భాగస్వాములై కావాలని కోరారు.
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