గోడకు మరో రూ.32 లక్షలు చెల్లించండి - విజయసాయిరెడ్డి కుమార్తెకి హైకోర్టు ఆదేశం

విశాఖలో కాంక్రీట్‌ గోడ విషయమై విజయసాయిరెడ్డి కుమార్తె నేహారెడ్డి, ఆమె కంపెనీకి హైకోర్టు ఆదేశం - నివేదికపై అభ్యంతరాలు తెలిపేందుకు 2 వారాల సమయం

HIGH_COURT_ORDERS_NEHA_REDDY
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HC Orders Neha Reddy to Pay Rs.32 Lakh to Demolish Concrete Wall: విశాఖ జిల్లా భీమిలి బీచ్‌కు సమీపంలో సీఆర్‌జడ్‌ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి నిర్మించిన కాంక్రీట్‌ గోడలో ఇప్పటికే కొంతభాగాన్ని కూల్చేయగా, మిగిలింది కూడా కూల్చేందుకు రూ.31.97 లక్షలు 2 వారాల్లో జీవీఎంసీకి జమ చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి కుమార్తె నేహారెడ్డిని, అవ్యాన్‌ రియల్టర్స్‌ కంపెనీని హైకోర్టు ఆదేశించింది.

కాంక్రీట్‌ గోడ నిర్మించి పర్యావరణానికి నష్టం చేసినందుకు రూ.17.46 కోట్లు చెల్లించాలని కేంద్ర పర్యావరణ అటవీ మంత్రిత్వశాఖ (ఎంఓఈఎఫ్‌) నేతృత్వంలోని కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై అభ్యంతరాలు తెలిపేందుకు 2 వారాల సమయం ఇచ్చింది. ఎంఓఈఎఫ్‌ తుది నిర్ణయంపై అభ్యంతరం ఉంటే తగిన వేదికలో సవాలు చేసుకునేందుకు నేహారెడ్డికి, ఆమె కంపెనీకి అవకాశం ఇచ్చింది.

మరోవైపు షోకాజ్‌ నోటీసులకు సమాధానంగా రెస్టోబార్ల యజమానులు ఇచ్చిన వివరణను పరిగణనలోకి తీసుకొని 2 వారాల్లో తగిన ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని జీవీఎంసీ అధికారులను ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను 2 వారాలకు వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్, జస్టిస్‌ ఆర్‌.రఘునందన్‌రావుతో కూడిన ధర్మాసనం గురువారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.

ఇప్పటికే రూ.48.21 లక్షల జమ: ఈ వ్యాజ్యాలపై ఇటీవల విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం ఇప్పటివరకు గోడ కూల్చివేతకు అయిన రూ.48.21 లక్షలు జీవీఎంసీకి జమ చేయాలని ఆదేశించింది. ఆ మొత్తం జమ చేసినట్లు విచారణలో నేహారెడ్డి కంపెనీ కోర్టుకు తెలిపింది. గురువారం జరిగిన విచారణలో నేహారెడ్డి, ఆమె కంపెనీ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది ఎ. సత్యప్రసాద్‌ వాదనలు వినిపిస్తూ మిగిలిన గోడ కూల్చడానికి మరో రూ.31.97 లక్షలు చెల్లించాలని జీవీఎంసీ ఇటీవల సమాచారం ఇచ్చిందని అన్నారు. పర్యావరణానికి నష్టం చేసినందుకు రూ.17.46 కోట్లు చెల్లించాలని ఎంఓఈఎఫ్‌ ఇచ్చిన నివేదికపై అభ్యంతరాలు తెలిపేందుకు మరికొంత సమయం కావాలని కోర్టును కోరారు.

ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది ప్రణతి వాదనలు వినిపిస్తూ గోడ కూల్చినందుకు ఇప్పటివరకు అయిన రూ.48.21 లక్షలు చెల్లించారని, మిగిలిన గోడ కూల్చడానికి రూ.31.97 లక్షలు ఖర్చవుతుందని తెలిపారు. అ నేపథ్యంలో ఆ సొమ్ము చెల్లించాలని నోటీసు ఇచ్చామని ధర్మాసనానికి తెలిపారు.

సీఆర్‌జడ్‌ ఉల్లంఘనలపై పిల్‌లు: ఈ వివాదానికి మూలం, స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, పర్యావరణ కార్యకర్తల పిల్​లు, జనసేన పార్టీ కార్పొరేటర్‌ పీఎల్‌వీఎన్‌ మూర్తి యాదవ్‌ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిల్‌లో భీమిలి బీచ్‌ వద్ద సముద్రానికి అతి సమీపంలో సీఆర్‌జడ్‌ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కాంక్రీట్‌ గోడ నిర్మాణం జరిగిందని, అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని పేర్కొన్నారు. ఇక గ్రామాభివృద్ధి సేవా సంఘం అధ్యక్షుడు గంటా నూకరాజు కూడా మరో పిల్‌ దాఖలు చేశారు. ఆయన పిల్‌లో, భీమిలి సీఆర్‌జడ్‌ జోన్‌ పరిధిలో శాశ్వత రెస్ట్రోబార్లు ఏర్పాటు చేయడంతో తాబేళ్ల ఉనికికి ప్రమాదం ఏర్పడిందని వివరించారు. ఈ 2 పిల్‌లను కలిపి హైకోర్టు ఒకేసారి విచారణ చేపట్టింది.

