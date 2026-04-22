ఏప్రిల్ 24న సిట్ ముందు హాజరు కావాలి: లిక్కర్ కేసుపై రాజ్కెసిరెడ్డికి హైకోర్టు ఆదేశం
లిక్కర్ స్కాం కేసులో ఏ1 రాజ్ కెసిరెడ్డి ఏప్రిల్ 24న సిట్ ముందు హాజరు కావాలని ఆదేశాలు - సిట్ ఇచ్చిన నోటీసుకు కట్టుబడాల్సిందేనని స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 12:15 PM IST
AP Liquor Scam Updates: ఈనెల 24న సిట్ ముందు హాజరు కావాలని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం రవాణాలో మహా దోపిడీకి పాల్పడిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డిని హైకోర్టు ఆదేశించింది. విచారణకు హాజరుకావాలంటూ సిట్ ఇచ్చిన నోటీసుకు కట్టుబడాల్సిందేనని కెసిరెడ్డికి తేల్చి చెప్పింది. ముందస్తు బెయిలుపై విచారణను ఈనెల 24వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయి ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఏపీఎస్బీసీఎల్ డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ దుకాణాలకు మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టుల్లో రూ.200 కోట్ల నుంచి రూ.400 కోట్ల వరకు దోచుకున్న వ్యవహారంపై సీఐడీ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 10న కేసు నమోదు చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతల్లో పలువురు రెండు,మూడేసి జిల్లాలను వంతులేసుకుని బినామీలను ముందుపెట్టి మద్యం రవాణా పేరుతో ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.కోట్ల మేర నష్టం కలిగించారని సీఐడీ పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఈ కేసు దర్యాప్తును సిట్ నిర్వహిస్తోంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డి ముందస్తు బెయిలు కోసం హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. మంగళవారం జరిగిన విచారణలో పిటిషనర్ తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది సిద్థార్థ దవే, న్యాయవాది అభయ్సిద్థాంత్ వాదనలు వినిపించారు. ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్పై అత్యవసర విచారణ జరపాలని కోరారు.
ఏప్రిల్ 24న హాజరు కావాలని హైకోర్టు ఆదేశం: విచారణకు హాజరుకావాలంటూ కెసిరెడ్డికి వాట్సాప్ ద్వార తరచూ నోటీసులిస్తున్నారన్నారు. ప్రయాణం చేసి సిట్ ముందు హాజరు అయ్యేందుకు తగిన సమయం ఇవ్వడం లేదన్నారు. నోటీసులకు స్పందించడం లేదని, విచారణకు సహకరించడం లేదనే కారణంతో అరెస్ట్ చేసే ప్రమాదం ఉందన్నారు. సిట్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్థార్థ లూథ్రా, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ మెండ లక్ష్మీనారాయణ వాదనలు వినిపిస్తూ ఈ పిటిషన్పై అత్యవసరంగా విచారణ జరపాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. రాష్ట్రం వెలుపల ఉంటూ కెసిరెడ్డి దర్యాప్తునకు సహకరించడం లేదన్నారు. ఇరువైపు వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి ఈనెల 24న సిట్ ముందు హాజరుకావాలని కెసిరెడ్డిని ఆదేశించారు.
ప్రధాన సూత్రధారిగా కీలకపాత్ర: వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్లో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో నాటి ప్రభుత్వ పెద్దల తరఫున అన్ని తానై కెసిరెడ్డి రాజశేఖర్రెడ్డి (రాజ్ కెసిరెడ్డి) కీలక పాత్రధారిగా వ్యవహరించారు. 2019 ఎన్నికలకు ముందు వైఎస్ జగన్ మోహన్రెడ్డితో కలసి పనిచేసిన ఆయన వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే ప్రభుత్వ ఐటీ సలహాదారుగా నియమితులయ్యారు. ఆ పదవిలో ఉంటూనే తెరవెనుక లిక్కర్ స్కాంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అప్పట్లో ప్రభుత్వమే నిర్వహించిన మద్యం షాపులకు జే బ్రాండ్ల మద్యం సరఫరాలో ఈయన ఆదేశాలు కీలకంగా పని చేశాయి.
కమీషన్లు చెల్లించిన కంపెనీల నుంచి ప్రతి నెలా రూ.60 కోట్లకు తగ్గకుండా వసూలు చేసి దాదాపు రూ.3500 కోట్లపైనే కొలగొట్టినట్లు సిట్ తేల్చింది. లంచాల నెట్వర్క్ను రూపొందించడంతో పాటు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పేరున్న ఓ నేతతో కలిసి హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లో ప్రత్యేకంగా కార్యాలయమే ఏర్పాటు చేసి దందా నిర్వహించినట్లు ఆధారాలు లభించాయి. ఏ మద్యం కంపెనీ నుంచి ఎంత సరుకు కొనుగోలు చేయాలో ఏ రోజు, ఏ బ్రాండ్లు ఎంత మేరకు విక్రయించాలో రాజ్ కెసిరెడ్డే నిర్ణయించేవారని సిట్ నిర్ధారించింది.
