సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్కు జైలు శిక్ష విధించిన హైకోర్టు
High court Orders Imprisonment on Ramesh Reddy : సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ రమేశ్ రెడ్డి, మేడ్చల్ డీసీపీ కోటిరెడ్డిలకు హైకోర్టు జైలు శిక్ష విధించింది.
సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ రమేశ్ రెడ్డికి జైలు శిక్ష (ETV Bharat)
Published : November 26, 2026 at 2:06 PM IST
సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ రమేశ్ రెడ్డి, మేడ్చల్ డీసీపీ కోటిరెడ్డిలకు హైకోర్టు 2 వారాల జైలు శిక్ష విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జైలు శిక్షతో పాటు రూ.2 వేల జరిమానా కూడా విధించింది. ఓ భూ వివాదంలో పిటిషనర్కు రక్షణ కల్పించాలన్న ఉత్తర్వులను నిర్లక్ష్యం చేయటంతో హైకోర్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
వారం రోజుల పాటు శిక్షపై అప్పీలుకు వెళ్లేందుకు అవకాశం ఇచ్చిన కోర్టు, వారంలోపు ఉత్తర్వులు తెచ్చుకోకపోతే హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ ముందు లొంగిపోయి శిక్ష అనుభవించాలని ఆదేశించింది. ఒకవేళ జరిమానా చెల్లించకపోతే అదనంగా మరో వారం పాటు జైలు శిక్ష ఉంటుందని పేర్కొంది.