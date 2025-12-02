ETV Bharat / state

అపార్ట్‌మెంట్‌లో పార్కింగ్‌ స్థలం వాణిజ్య అవసరాలకు వాడొద్దు : హైకోర్టు

సెల్లార్, స్టిల్ట్‌ ఫ్లోర్‌లోని అనధికారిక నిర్మాణాలు క్రమబద్ధీకరించకూడదన్న హైకోర్టు - విశాఖలోని ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌ కేసులో స్పష్టం చేస్తూ తీర్పు

AP High Court on Illegal Stilt Floor Shops
AP High Court on Illegal Stilt Floor Shops (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 9:54 AM IST

HC orders Demolition of Illegal Stilt Floor Shops: అపార్ట్‌మెంట్‌లో పార్కింగ్‌కు కేటాయించిన స్థలాన్ని వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించడానికి వీల్లేదని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. సెల్లార్, స్టిల్ట్‌ ఫ్లోర్‌లోని అనధికారిక నిర్మాణాలను, పార్కింగ్‌కు కేటాయించిన స్థలాన్ని ఇతర అవసరాలకు క్రమబద్ధీకరించకూడదని న్యాయస్థానం తేల్చి చెప్పింది. పార్కింగ్‌ స్థలం ఉమ్మడి ప్రాంతమని (కామన్‌ ఏరియా), దానిని అపార్ట్‌మెంట్‌ యజమానులు, అందులో నివసించేవారి అవసరాలకే వాడుకోవాలని ఏపీ అపార్ట్‌మెంట్స్‌ (ప్రమోషన్‌ ఆఫ్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్, ఓనర్‌షిప్‌) చట్టంలోని సెక్షన్‌-9 స్పష్టం చేస్తోందని గుర్తు చేసింది.

పిటిషన్‌ను కొట్టేసిన జస్టిస్‌ ఎన్‌.హరినాథ్‌: విశాఖపట్నం ఈస్ట్‌ పాయింట్‌ కాలనీలోని మాధురి మనోర్‌ అపార్ట్‌మెంట్‌లోని స్టిల్ట్‌ ఫ్లోర్‌లో అనధికారికంగా నిర్మించిన దుకాణాలను కూల్చివేయాలని జీవీఎంసీ అధికారులు గతంలో నోటీసులు ఇచ్చారు. అయితే వాటిని సవాల్​ చేస్తూ ఈదర్లపల్లి బాలసుబ్రహ్మణ్యం, నడింపల్లి శ్రీ దివ్యదుర్గ మధులిక హైకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారు.

సెల్లార్‌/ స్టిల్ట్‌ ఫ్లోర్‌లో నిర్మించిన దుకాణాల్లో ఆరింటిని తాము, తమ తండ్రి బిల్డర్‌ నుంచి కొన్నామని, వాటికి యజమానులమని పేర్కొన్నారు. ఏపీ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ చట్టం సెక్షన్‌ 455ఏ ప్రకారం ఆ షాపులను క్రమబద్ధీకరించుకోవచ్చని, సంబంధిత దరఖాస్తు అధికారుల పరిశీలనలో ఉందని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు. దీనిపై విచారణను జరిపిన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌.హరినాథ్‌ వారి పిటిషన్‌ను కొట్టివేశారు.

ప్రస్తుత ఈ కేసులో అనుమతించినటువంటి ప్లాన్‌కు పూర్తి విరుద్ధంగా స్టిల్ట్‌ ఫ్లోర్‌లో షాపులను నిర్మించారు. గత 26 ఏళ్లుగా ఆ షాపులు తమ ఆధీనంలోనే ఉన్నందున వాటిని క్రమబద్ధీకరించాలని పిటిషనర్లు కోరడం సరికాదు. స్టిల్ట్‌ ప్రాంతంలోని నిర్మించిన అనధికారిక దుకాణాలను క్రమబద్ధీకరించుకోవడం ద్వారా చట్టబద్ధం చేసుకోలేరు. 2025 నవంబర్‌ 12వ తేదీన ఇచ్చిన జీవో 225 కూడా ఇందుకు అనుమతించదు.

ఉటంకించిన హైకోర్టు: పార్కింగ్‌ స్థలాన్ని ఇతర అవసరాలకు మార్చడానికి, ముఖ్యంగా వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు వాడుకోవడానికి వీల్లేదని ‘నహల్‌చంద్, లాలూ చంద్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ వర్సెస్‌ పంచాలి కోఆపరేటివ్‌ హౌసింగ్‌ సొసైటీ లిమిటెడ్‌’ కేసులో సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అపార్ట్‌మెంట్‌ పైన ఉండే స్కైపార్కింగ్‌ ప్రాంతం, స్టిల్ట్‌ పోర్షన్‌లోని పార్కింగ్‌ స్థలం అపార్ట్‌మెంట్‌ వాసుల అవసరాలకే తప్ప, వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు అమ్ముకోవడానికి వీల్లేదని సుప్రీంకోర్టు ఆ తీర్పులో పేర్కొందని హైకోర్టు ఉటంకించింది.

ప్రస్తుతం ఈ కేసులో అనధికారికంగా నిర్మించినటువంటి పిటిషనర్ల దుకాణాలను కూల్చివేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. ఆ ప్రాంతాన్ని పార్కింగ్‌కు వీలుగా మార్చేలా మాధురి మనోర్‌ ఫ్లాట్‌ ఓనర్స్‌ వెల్ఫేర్‌ అసోసియేషన్‌ కు నాలుగు వారాల్లో అప్పగించాలని స్పష్టం చేస్తూ జస్టిస్‌ హరినాథ్‌ తీర్పు ఇచ్చారు.

వ్యాజ్యాన్ని కొట్టివేస్తూ తీర్పు: అంతకుముందు జీవీఎంసీ తరఫు న్యాయవాది ఏఎస్‌సీ బోస్, మాధురి మనోర్‌ ఫ్లాట్‌ ఓనర్స్‌ వెల్ఫేర్‌ అసోసియేషన్‌ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ పిటిషనర్లు సమర్పించిన శాంక్షన్డ్‌ ప్లాన్‌ నిజమైంది కాదు. వ్యాజ్యం దాఖలు చేసేందుకు అనువుగా వారు ప్లాన్‌ను తయారు చేశారని పేర్కొన్నారు.

దీనిపై లోతుగా విచారించిన న్యాయమూర్తి పిటిషనర్లకు దుకాణాలు అమ్మినవారు బిల్డర్‌తో భాగస్వాములని తేల్చారు. పైగా ఫ్యాబ్రికేట్‌ శాంక్షన్డ్‌ ప్లాన్‌ను కోర్టుకు సమర్పించారని తప్పుపట్టారు. అనంతరం వ్యాజ్యాన్ని కొట్టివేస్తూ తీర్పును ఇచ్చారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

