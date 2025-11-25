ETV Bharat / state

‘పరకామణి’ కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం - 'కేసు రాజీ జరుగుతుంటే మీరేం చేశారు?'

టీటీడీ పూర్వ వీజీవో గిరిధర్‌పై సీఐడీ బృందం ప్రశ్నల వర్షం - 12 మంది డ్రైవర్ల విచారణ

TTD Parakamani Theft Case Latest Updates
TTD Parakamani Theft Case Latest Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read
TTD Parakamani Theft Case Latest Updates: 'పరకామణి' కేసు దర్యాప్తు వేగవంతమవుతోంది. ‘‘పరకామణిలో కానుకల చోరీకి పాల్పడ్డ రవికుమార్‌ మీకు ఎన్ని విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు మీకు అప్పగించారు? ఎక్కడో ఉన్న అప్పటి ఏవీఎస్‌వో సతీష్‌కుమార్‌ను పిలిచి ఫిర్యాదు ఇమ్మని చెప్పడం వెనక ఎవరున్నారు? దర్యాప్తు గురించి మీకు ఏమి తెలుసు? ప్రభుత్వ ఉద్యోగైన సతీష్‌కుమార్‌ పరకామణి కేసును లోక్‌ అదాలత్‌లో రాజీ చేసుకుంటుంటే మీరేం చేశారు?’’ అని సీఐడీ బృందం అప్పటి టీటీడీ వీజీవో గిరిధర్‌పై ప్రశ్నించింది. నిన్న (సోమవారం) తిరుపతి పద్మావతి అతిథి గృహంలో సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్‌ అయ్యన్నార్‌ దర్యాప్తు బృందంతో కలిసి విచారించారు. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు పరకామణిలో కేసు దర్యాప్తు చేపట్టిన సీఐడీ బృందం డిసెంబరు 2వ తేదీలోగా నివేదిక ఇచ్చేందుకు విచారణ చేపట్టింది. అదే సమయంలో విచారణ నిమిత్తం వస్తున్న ఏవీఎస్‌వో సతీష్‌కుమార్‌ మృతి చెందారు. దీంతో దర్యాప్తులో జాప్యం చోటు చేసుకుంది.

సోమవారం తిరుపతికి చేరుకున్న సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్‌ అయ్యన్నార్‌ స్వయంగా విచారణ చేపట్టారు. అప్పటి టీటీడీ వీజీవో గిరిధర్‌ను విచారించారు. పరకామణి అధికారులు మొదట మీకు సమాచారం ఇచ్చారా? అని ఆరా తీశారు. చోరీ పై టీటీడీ విజిలెన్స్‌ విభాగం ఎలాంటి విచారణ చేపట్టింది, సంబంధిత దస్త్రాలు, ఇతర వివరాలు ఎవరికి సమర్పించారని ఆడిగినట్లు సమాచారం. తాము సేకరించిన విషయాలు అప్పటి సీవీఎస్‌వో నరసింహ కిశోర్‌కు తెలియజేసినట్లు గిరిధర్‌ చెప్పినట్లు తెలిసింది. అలాగే కేసు రాజీలో సతీష్‌కుమార్‌కు ఏమైనా సలహాలు ఇచ్చారా? ఆయనపై ఎవరిదైనా ఒత్తిడి ఉన్నట్లు గుర్తించారా? అని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. దానికి సరిగ్గా గుర్తించలేదని గిరిధర్‌ చెప్పినట్లు తెలిసింది. ఆ తర్వాత అప్పటి ఏవీఎస్‌వో పద్మనాభంను ప్రశ్నించారు. కేసు గురించి ఏమి తెలుసని ఆరా తీశారు.

చెన్నై నుంచి రవికుమార్‌ బంధువులు: నిందితుడు రవికుమార్‌ సమీప బంధువులను కూడా దర్యాప్తు అధికారులు విచారించారు. చెన్నైకి చెందిన దంపతులు సోమవారం సిట్ కార్యాలయానికి వచ్చారు. నిందితుడికి చెన్నైలో ఉన్న ఆస్తులు, గిఫ్ట్‌డీడ్‌గా ఇచ్చిన ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్‌ గురించి సీఐడీ ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. రవికుమార్‌ ఆస్తులు కూడ బెట్టే సమయంలో మీకు ఏం చెప్పేవారని అడిగినట్లు తెలిసింది.

12 మంది డ్రైవర్ల విచారణ: అప్పటి టీటీడీ అధికారులు, పరకామణి డిప్యూటీ ఈవో, పోలీసు అధికారుల డ్రైవర్లను విచారణకు పిలిచి వేర్వేరుగా విచారించారు. పరకామణిలో చోరీ కేసు గురించి ఏం తెలుసని వారిని అడిగినట్లు తెలిసింది. నిందితుడు రవికుమార్‌ ఆస్తులు గుర్తించడం కోసం వెళ్లిన అధికారులు ఎవరు? వారు ఎక్కడెక్కడ తిరిగారని ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. కేసు రాజీ సమయంలో మీ అధికారుల పాత్ర ఏమిటని ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది.

ఆర్థిక లావాదేవీలపై బ్యాంకులకు నోటీసులు: నిందితుడు రవికుమార్‌తోపాటు పరకామణిలో చోరీ కేసులో కీలక వ్యక్తుల బ్యాంకు లావాదేవీలపై సీఐడీ అధికారులు నిఘా పెట్టారు. సోమవారం తిరుపతిలోని కొన్ని బ్యాంకులకు నోటీసులు అందజేశారు. సంబంధిత పేర్లతో ఎలాంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగాయో తెలియజేయాలని బ్యాంకులను కోరారు.

'పరకామణి కేసు' సాక్షులకు భద్రత కల్పించండి - సీఐడీ డీజీకి హైకోర్టు ఆదేశం

సీటు నెం. 29 అయితే 11వ నంబర్‌కు బ్యాగ్‌ ఎలా? - సతీష్ కుమార్ హత్యకేసు దర్యాప్తు వేగవంతం

