'పరకామణి కేసు' సాక్షులకు భద్రత కల్పించండి - సీఐడీ డీజీకి హైకోర్టు ఆదేశం

పరకామణి చోరీ కేసులో ఫిర్యాదుదారుడు ఏవీఎస్‌వోగా పనిచేసిన సీఐ స్థాయి అధికారి వై.సతీష్‌కుమార్‌ అసహజ రీతిలో మరణం - కేసులో నిందితుడు సీవీ రవికుమార్, సాక్షులకు భద్రత కల్పించాలన్న హైకోర్టు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 11:49 AM IST

High Court Orders CID DG Ordered Provide Security to Parakamani Case Witnesses : తిరుమల శ్రీవారి పరకామణిలో చోరీ కేసు విషయంలో హైకోర్టు మంగళవారం కీలక ఉత్తర్వులిచ్చింది. చోరీ కేసులో ఫిర్యాదుదారుడు, పరకామణిలో సహాయ విజిలెన్స్‌ భద్రత అధికారి(ఏవీఎస్‌వో)గా పనిచేసిన సీఐ స్థాయి అధికారి వై.సతీష్‌కుమార్‌ తిరుపతిలో దర్యాప్తు అధికారి ముందు హాజరయ్యేందుకు వెళుతూ అసహజ రీతిలో మరణించడం న్యాయస్థానాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ నేపథ్యంలో కేసులో నిందితుడు సీవీ రవికుమార్, సాక్షులకు దర్యాప్తు పూర్తయ్యేవరకు పోలీసు భద్రత కల్పించాలని సీఐడీ డీజీని ఆదేశించింది.

మరోవైపు సీఐడీ డీజీ పర్యవేక్షణలో దిగువస్థాయి అధికారులు కేసును దర్యాప్తు చేసేందుకు వెసులుబాటు ఇచ్చింది. నిందితుడు రవికుమార్, ఆయన కుటుంబసభ్యుల ఆస్తుల విషయంలో ఏసీబీ డీజీ ఆధ్వర్యంలో దిగువస్థాయి అధికారులు దర్యాప్తు చేసేందుకు అవకాశం కల్పించింది. దిగువస్థాయి సిబ్బంది దర్యాప్తు చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ సీఐడీ డీజీ దాఖలు చేసిన అనుబంధ పిటిషన్‌పై సానుకూలంగా స్పందించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్‌ మంగళవారం ఈ మేరకు కీలక ఉత్తర్వులిచ్చారు. తదుపరి విచారణను డిసెంబరు 2కు వాయిదా వేశారు.

  • పరకామణిలో చోరీ కేసును టీటీడీ బోర్డు, అధికారుల అనుమతి లేకుండా ఏవీఎస్‌వో సతీష్‌కుమార్‌ నిందితుడు రవికుమార్‌తో కలిసి లోక్‌ అదాలత్‌లో రాజీ చేసుకోవడం, దాని వెనుక జరిగిన పరిణామాలపై దర్యాప్తు చేయాలని సీఐడీ డీజీని ఆదేశిస్తూ గత నెల 27న హైకోర్టు ఉత్తర్వులిచ్చింది. మరోవైపు చోరీకి పాల్పడిన రవికుమార్, ఆయన కుటుంబసభ్యులు కూడబెట్టిన స్థిర, చరాస్తులతో పాటు బ్యాంక్‌ ఖాతాలపై ఏసీబీ డీజీ ర్యాంక్‌ పోలీసు అధికారి దర్యాప్తు చేయాలని ఆదేశించింది. రిజిస్ట్రేషన్లు, ఇతర మార్గాల ద్వారా రవికుమార్, ఆయన కుటుంబసభ్యులు విక్రయించిన, ఇతరులకు కేటాయించిన ఆస్తులపై దర్యాప్తు చేయాలని స్పష్టంచేసింది. ఆ ఆస్తులను వారి ఆదాయానికి తగినట్లుగానే ఆర్జించారా? లేదా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేయాలంది.
  • మంగళవారం ఈ వ్యాజ్యం విచారణకు రాగా అదనపు పీపీ పాణిని సోమయాజి వాదనలు వినిపిస్తూ సీఐడీ డీజీ, ఏసీబీ డీజీ స్థాయి అధికారులు కేసు దర్యాప్తు చేయాలని గతంలో జారీచేసిన ఉత్తర్వులను సవరించాలని కోరుతూ అనుబంధ పిటిషన్‌ వేశామన్నారు. డీజీల పర్యవేక్షణలో దిగువస్థాయి అధికారులు దర్యాప్తు చేసేందుకు వెసులుబాటు కల్పించాలన్నారు. అందుకు న్యాయమూర్తి సానుకూలంగా స్పందిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చారు.

పరకామణి కేసు ఫిర్యాదుదారు సతీష్​​ది హత్యే! - ప్రాథమికంగా నిర్ధరించిన వైద్యులు

టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్‌వో సతీశ్‌కుమార్‌ మృతి దర్యాప్తులో పోలీసులు వేగం పెంచారు. తాడిపత్రి కోమలి రైల్వే ట్రాక్ వద్ద హత్యకు సంబంధించి సీన్‌ రీ కన్‌స్ట్రక్షన్​ను చేశారు. రన్నింగ్‌ ట్రైన్‌ నుంచి బొమ్మలను తోసి సీన్‌ రీ కన్‌స్ట్రక్షన్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను 2 డ్రోన్‌ కెమెరాలతో పోలీసులు చిత్రీకరించారు. టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్‌వో సతీశ్​ మృతిని హత్యగా నిర్ధరిస్తూ ఇప్పటికే కేసు నమోదైంది. చివరకు ఇది హత్యేనని వైద్యులు వెల్లడించారు. టీటీడీ పరకామణి చోరీ కేసులో ఫిర్యాదుదారుగా సతీశ్​కుమార్‌ (మృతుడు) ఉండటం గమనార్హం.

అప్పటి నుంచీ అదే ధోరణి - కీలక కేసుల్లో అనుమానాస్పద మరణాలు

