ETV Bharat / state

రంగనాథ్‌ను హైడ్రా కమిషనర్ స్థానం నుంచి తొలగించండి - హైకోర్టు ఆదేశం

హైడ్రా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌కు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - హైడ్రా కమిషనర్ స్థానం నుంచి రంగనాథ్‌ను తప్పించాలని సీఎస్‌కు ఆదేశం - కోర్టు ఉత్తర్వులను ధిక్కరించడం సరికాదన్న హైకోర్టు - హైకోర్టుకు క్షమాపణలు చెప్పిన రంగనాథ్‌

Ranganath
Ranganath (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 3:46 PM IST

|

Updated : July 27, 2026 at 3:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Remove Ranganath from the post of HYDRA Commissioner : హైడ్రా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌కు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. రంగనాథ్‌ను హైడ్రా కమిషనర్‌ పోస్టు నుంచి తప్పించాలని సీఎస్‌ను ఉన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. సెక్రటరీ ర్యాంకుస్థానంలో ఉన్న అధికారి కోర్టు ధిక్కరణ సరికాదన్న హైకోర్టు రంగనాథ్‌పై 63 కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు ఉన్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కోర్టు ఉత్తర్వులను ఓ ఉన్నతాధికారి ఇన్నిసార్లు ధిక్కరించడం సరికాదని పేర్కొంది. కోర్టు ధిక్కరణపై హైకోర్టుకు రంగనాథ్‌ క్షమాపణలు చెప్పారు.

Last Updated : July 27, 2026 at 3:57 PM IST

TAGGED:

RANGANATH REMOVE FROM HYDRAA
రంగనాథ్‌ను పదవి నుంచి తొలగించండి
HYDRA COMMISSIONER RANGANATH
HIGH COURT ORDER TO THE CS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.