కారుణ్య నియామకాలపై మార్గదర్శకాలివ్వండి : ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశాలు
కారుణ్య నియామకాలపై ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం - ఒకే కుటుంబం నుంచి మూడో తరానికి చెందిన వారున్నారని వెల్లడి - సుప్రీం తీర్పు ఆధారంగా మార్గదర్శకాలివ్వాలని స్పష్టం - నిరుద్యోగుల ఆశలను తుంచేస్తున్నారని వ్యాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 8:18 AM IST
High Court on Compassionate Appointment: కారుణ్య నియామకాలపై హైకోర్టు విస్మయం వ్యక్తం చేసింది. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 20 వేల 801 కారుణ్య నియామకాలు జరిగాయా? అని ప్రశ్నించింది. ఒకే కుటుంబం నుంచి మూడో తరానికి చెందిన వారూ ఉద్యోగాలు పొందారని పేర్కొంది. తద్వారా నిరుద్యోగుల ఆశల్ని మొగ్గలోనే తుంచేస్తున్నారని వ్యాఖ్యనించింది. నూతన మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన హైకోర్టు: రాష్ట్ర విభజన జరిగాక వివిధ ప్రభుత్వశాఖలు, కార్పొరేషన్లలో 20వేల 801 కారుణ్య నియామకాలు జరగడంపై హైకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. వీరిలో కొందరు ఒకే కుటుంబం నుంచి మూడోతరానికి చెందినవారూ ఉన్నారని పేర్కొంది. కారుణ్య నియామకం విషయంలో మరణించిన ఉద్యోగి కుటుంబం ఆర్థికంగా బలంగా ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని ప్రధానంగా చూడాలని సూచించింది. ఆ కుటుంబం ఆర్థిక వనరులు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ప్రమాణాలకన్నా తక్కువగా ఉంటే వారికి ఉద్యోగానికి బదులు పరిహారం చెల్లించాలని స్పష్టం చేసింది.
స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ: సుప్రీంకోర్టు తీర్పులకు అనుగుణంగా కారుణ్య నియామకాలకు సంబంధించి నూతన మార్గదర్శకాలు 3 నెలల్లో రూపొందించాలని రాష్ట్రప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. మృతి చెందిన ఉద్యోగిపై ఆధారపడిన వారి ఆర్థిక సామర్థ్యం, కారుణ్య నియామకానికి బదులుగా ఇచ్చే ఎక్స్గ్రేషియా, పొరుగుసేవలు లేదా తాత్కాలిక లేదా ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఉపాధి కల్పన వంటి అంశాలను మార్గదర్శకాల్లో స్పష్టంగా నిర్వచించాలని చెప్పింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్. విజయ్ ఇటీవల ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చారు. తీర్పు ప్రతిని సాధారణ పరిపాలనశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి పంపాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం తీసుకురానున్న కొత్త మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా పిటిషనర్ అభ్యర్థనను పరిశీలించాలన్నారు.
తిరుపతి జిల్లా పెళ్లకూరు మండలం పెన్నేపల్లికి చెందిన పెంచలయ్య గ్రంథాలయ సహాయకారిగా పనిచేస్తూ చనిపోయారు. వివాహితురాలైన ఆయన కుమార్తె సుజన తనకు కారుణ్య నియామకం కింద ఉద్యోగం ఇచ్చేలా అధికారులను ఆదేశించాలని కోరుతూ గతేడాది హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ వ్యాజ్యంపై విచారణ సందర్భంగా వివిధ ప్రభుత్వశాఖలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీలు తదితర విభాగాల్లో ఎంతమందిని కారుణ్యం ద్వారా నియమించారో చెప్పాలని సాధారణ పరిపాలనశాఖను న్యాయమూర్తి అడిగారు. ప్రత్యేక సీఎస్ వివరాలు సమర్పిస్తూ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కారుణ్యం కింద 20 వేల 801 మంది ఉద్యోగాలు పొందారని తెలిపారు.
నిరుద్యోగ యువతకు నిరాశ: ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న న్యాయమూర్తి కారుణ్యం కింద జరుగుతున్న నియామకాలు సంఖ్య భారీగా ఉందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏటా జరిపే నియామకాలతో సమానంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఇవి ఉన్నాయన్నారు. ఎందరో విద్యావంతులైన యువత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఏళ్ల తరబడి ఎదురుచూస్తుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు నిరుద్యోగ యువత ఆశలను మొగ్గలోనే తుంచివేస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. మృతి చెందిన ఉద్యోగి కుటుంబసభ్యులపై అతికారుణ్యం చూపుతూ నిరుద్యోగ యువతిపై దయలేకుండా వ్యవహరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
వీరు మాత్రమే అర్హులు: కొన్ని కుటుంబాల్లో ఇప్పటివరకు ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగమూ లేక తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడే నిరుద్యోగ యువత ఉన్నారని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. కారుణ్య నియామకం కోరే వారికి మాదిరిగా తమ కష్టాలను చెప్పుకోవడానికి నిరుద్యోగులకు వేదిక లేదని పేర్కొంది. కారుణ్య నియామకానికి కేవలం అర్హతనే చూస్తారు తప్ప వారి పనితీరు, సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించే విధానం ఉండదని వ్యాఖ్యానించింది. సానుభూతిని అడ్డం పెట్టుకొని ఈ నియామక ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లుందని న్యాయమూర్తి ఆక్షేపించారు. భార్య, కుమారుడు, కుమార్తె, తల్లిదండ్రులు మాత్రమే దానికి అర్హులని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిర్వచనం కాలక్రమేణ మృతుడి సోదరులు, అక్కాచెల్లెళ్లు, మేనల్లుళ్లు, మేనకోడళ్లకూ విస్తరించిందని వ్యాఖ్యానించింది.
ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనే అలా! మరణించిన ఉద్యోగి చివరి జీతం, మిగిలి ఉన్న సర్వీసు కాలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని ఎక్స్గ్రేషియా సొమ్మును నిర్ణయించాలంది. ఒకవేళ కుటుంబంలోని అర్హులకు ఉద్యోగం ఇవ్వడం తప్పనిసరి అయితే శాశ్వత ఉద్యోగిగా నియమించడానికి బదులు పొరుగు సేవల ఉద్యోగిగా నిర్దిష్ట కాలానికి నియమించాలని పేర్కొంది. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రమే కారుణ్య నియామకాన్ని శాశ్వత ప్రాతిపదికన చేపట్టవచ్చని తేల్చి చెప్పింది. ఈ వ్యవహారంలో విచక్షణాధికారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విడిచిపెడుతున్నట్లు జస్టిస్ విజయ్ ఈ సందర్భంగా తీర్పును వెలువరించారు.
