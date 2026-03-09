ETV Bharat / state

RRR కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసు - సునీల్‌నాయక్‌ బెయిల్​ పిటిషన్​పై విచారణ వాయిదా

సునీల్‌నాయక్‌ ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్‌ విచారణ అర్హతపై హైకోర్టులో విచారణ - ఈ నెల 12 వరకు విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశం - విచారణను 12కి వాయిదా వేసిన న్యాయస్థానం

AP High Court on IPS Sunil Naik Enquiry
AP High Court on IPS Sunil Naik Enquiry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Raghurama Custodial Torture Case Hearing of Sunil Naik Bail Petition Postponed: రఘురామకృష్ణరాజు కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసులో సీనియర్‌ ఐపీఎస్‌ అధికారి సునీల్ నాయక్ బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై హైకోర్టులో విచారణ జరిపింది. ఇందులో సునీల్ నాయక్ బెయిల్ పిటిషన్‌కు విచారణ అర్హత లేదని ప్రాసిక్యూషన్ వాదించింది. సునీల్ నాయక్‌ను అరెస్టు చేసి బిహార్‌లో జడ్జి ముందు హాజరుపరిచామని వెల్లడించింది. అరెస్టును చట్టవిరుద్ధమని కోర్టు ఎక్కడా చెప్పలేదని ప్రాసిక్యూషన్ న్యాయవాది అన్నారు.

సునీల్ నాయక్ వాదనలు వినేందుకు ఈ నెల 12కు హైకోర్టు తీర్పును వాయిదా వేసింది. అప్పటివరకు దర్యాప్తు అధికారుల ఆదేశాల మేరకు విచారణకు హాజరు కావాలని తెలిపింది. గతంలో హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు సునీల్‌ నాయక్‌ విచారణ ఇవాళ్టితో ముగియనుంది. కానీ దర్యాప్తు అధికారి విజ్ఞప్తి మేరకు హైకోర్టు విచారణను పొడిగించడం గమనార్హం.

ముగిసిన 5 రోజుల విచారణ: రఘురామకృష్ణంరాజు సీఐడీ కస్టడీ టార్చర్ కేసులో ఐపీఎస్‌ అధికారి సునీల్ నాయక్ ఐదో రోజు విచారణ ముగిసింది. గుంటూరులోని సీసీఎస్‌ స్టేషన్​లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు దాదాపు ఏడు గంటల పాటు విచారణాధికారి విజయనగరం ఎస్పీ దామోదర్ సునీల్ నాయక్​ను విచారించారు. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల ప్రాంతంలో సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి సునీల్ నాయక్​ను తీసుకుని వెళ్లి సీన్ రీ క్రియేషన్ చేశారు.

ఇందులో భాగంగా రఘురామ కృష్ణంరాజు కస్టోడియల్ టార్చర్ జరిగిన రోజున సునీల్ నాయక్ ఉన్న గదికి తీసుకుని వెళ్లారు. అక్కడ దాదాపు పావు గంట పాటు విచారించిన అనంతరం తిరిగి సీసీఎస్ స్టేషన్​కు తరలించారు. భోజన విరామం అనంతరం మళ్లీ దర్యాప్తు అధికారి విజయనగరం ఎస్పీ దామోదర్ సునీల్ నాయక్​ను విచారించారు. హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు ఈ రోజుతో సునీల్ నాయక్ ఐదు రోజుల విచారణ పూర్తైంది. సునీల్ నాయక్ మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్​పై హైకోర్టు నేడు విచారించింది. హైకోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం తదుపరి చర్యలను తీసుకునేందుకు గాను పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు.

సీన్ రీ క్రియేషన్ : రఘురామకృష్ణం రాజును చిత్ర హింసలకు గురి చేసిన అధికారులకు మీరు ఎలాంటి దిశానిర్దేశం చేశారని అధికారులు సునీల్​ కుమార్​ను ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. సీన్ రీ క్రియేషన్ చేసిన అనంతరం సీసీఎస్‌ స్టేషన్​లో విచారణ కొనసాగించిన ఎస్పీ దామోదర్ కేసుకు సంబంధించి పూర్తి సహకారం అందించాలని కోరినట్లు తెలుస్తోంది.

మీరేం చేయకపోతే దెబ్బలు ఎలా తగిలాయి? - సునీల్‌ నాయక్​ను విచారించిన పోలీసులు

ఆ రాత్రి 10.30 గంటలకు వెళ్లి 1.30 వరకు ఏం చేశారు? - రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్‌ కేసులో వేగంగా విచారణ

