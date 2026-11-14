నిబంధనలు పాటించని బీఈడీ కళాశాలలపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే : హైకోర్టు
High Court On BED College : నిబంధనలు పాటించని బీఈడీ కళాశాలలపై చర్యలకు తీసుకునేందుకు హైకోర్టు ఆదేశం ఇచ్చింది. ఉన్నత విద్యాశాఖ, జాతీయ ఉపాధ్యాయ విద్యామండలికి ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:24 AM IST
కడప జిల్లాలోని యోగి వేమన, ప్రకాశం జిల్లాలోని ఆంధ్ర కేసరి, కర్నూలు జిల్లాలోని రాయలసీమ యూనివర్సిటీల పరిధిలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన ప్రైవేట్ బీఈడీ కళాశాలలను నిర్వహిస్తున్నారని, వాటిపై చర్యలకు ఆదేశించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిల్ పై శుక్రవారం హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. పిటిషనర్లు సమర్పించిన వినతులను పరిగణనలోకి తీసుకొని సంబంధిత కళాశాలల్లో ఏమైనా ఉల్లంఘనలను గుర్తిస్తే చట్ట ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఉన్నత విద్యాశాఖ, జాతీయ ఉపాధ్యాయ విద్యా మండలి, యూనివర్సిటీ అధికారులను ఆదేశించింది.
చర్యలు తీసుకునే ముందు బీఈడీ కళాశాలల యాజమాన్యాల వాదనలు వినాలని అధికారులకు స్పష్టంచేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. అర్హత కలిగిన బోధన సిబ్బంది, కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేకుండా యోగి వేమన, ఆంధ్ర కేసరి, రాయలసీమ యూనివర్సిటీల పరిధిలోని పలు ప్రైవేటు బీఈడీ కళాశాలలను నిర్వహిస్తున్నారని, వాటిపై తనిఖీలు నిర్వహించి చర్యలు తీసుకునేలా ఆదేశించాలని కోరుతూ యోగి వేమన వర్సిటీలో పరిశోధక విద్యార్థులు అమృత్ కుమార్, భరత్ సింహా హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు. ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిన కళాశాలల గుర్తింపు రద్దు చేయాలని వినతులిచ్చినా అధికారులు చర్యలు తీసుకోలేదన్నారు. పిటిషనర్లు సమర్పించిన వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం తనిఖీలు చేసి చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించింది.