అప్పటి వరకు కూల్చివేతలొద్దు - 'ఐలాపూర్'లో యథాతథస్థితి కొనసాగించండి : హైడ్రాకు హైకోర్టు ఆదేశం
ఐలాపూర్కు చెందిన రైతు ఎం.ఎ.షరీఫ్ లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ - నోటీసు ఇవ్వకుండా భారీ కట్టడాన్ని కూల్చివేయడంపై దిగ్భ్రాంతి - ఐలాపూర్ భూములకు సంబంధించి యథాతథస్థితి కొనసాగించాలని ఆదేశించిన హైకోర్టు
Published : April 14, 2026 at 8:15 AM IST
High Court Orders to HYDRA : హైదరాబాద్ నగరంలో భూకబ్జాదారుల ఆటకట్టిస్తూ చెరువులను, నదీ పరివాహక ప్రాంతాలను పరిరక్షించే హైడ్రాకు ఓ వైపు ప్రశంసలు కురుస్తుంటే, మరోవైపు నిర్మాణాల కూల్చివేతల విషయంలో విమర్శలూ వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విధి విధానాలు సమర్పించే వరకు ఎలాంటి కూల్చివేతలు చేపట్టవద్దంటూ హైడ్రాకు హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జలాశయాలు, రోడ్ల పరిరక్షణ చర్యలు చేపట్టవచ్చని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ఐలాపూర్ భూములకు సంబంధించి యథాతథస్థితి కొనసాగించాలని ఆదేశించింది.
యుద్ధ సంఘటనను తలపించేలా : హైడ్రా కూల్చివేతలకు సంబంధించి సోమవారం హైకోర్టులో విచారణ కొనసాగింది. ఎలాంటి నోటీసు ఇవ్వకుండా హైడ్రా బృందం కూల్చివేతలను చేపట్టడాన్ని సవాల్ చేస్తూ అమీన్పూర్ మండలం ఐలాపూర్ గ్రామానికి చెందిన రైతు ఎం.ఎ.షరీఫ్ లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్ బి.విజయ్సేన్రెడ్డి విచారణ చేపట్టారు. పిటిషనర్ తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ తెల్లవారుజామున 4.30 సమయంలో భద్రతా సిబ్బంది, హైడ్రా అధికారులు హాజరై 100 ఏళ్లనాటి పూర్వీకుల ఆస్తిలోని నీటి ట్యాంకు, కాంపౌండ్ కూల్చివేస్తూ యుద్ధ సంఘటనను తలపించారని తెలిపారు.
వెయ్యికి పైగా ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కబ్జా : అదనపు అడ్వొకేట్ జనరల్ ఇమ్రాన్ఖాన్ వాదనలు వినిపిస్తూ కోర్టు ఉత్తర్వుల పేరుతో 36.37 ఎకరాలకు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను అడ్డుపెట్టుకుని పిటిషనర్లు వెయ్యికి పైగా ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారన్నారు. హైడ్రా కూల్చివేసిన భవనానికి అనుమతులు లేవని, విద్యుత్ కనెక్షన్ అనుమతి కూడా లేదన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న ఏ నిర్మాణానికీ అనుమతులు లేవని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.
ఎలాంటి నోటీసు ఇవ్వకుండా కూల్చివేతలు : ఈ సందర్భంగా పిటిషనర్ సమర్పించిన వీడియో క్లిప్పింగ్లను న్యాయమూర్తి పరిశీలించారు. ఇందులో వందల కొద్దీ హైడ్రాకు చెందిన వారు నీలం యూనిఫాంలో గుమిగూడి పిటిషనర్కు చెందిన పెద్ద భవంతిని హైడ్రా కూల్చివేసినట్లు గుర్తించారు. సుప్రీంకోర్టు సహా ఇదే హైకోర్టు ఇచ్చిన పలు తీర్పుల్లో అక్రమ నిర్మాణాల తొలగింపుపై మార్గదర్శకాలను అమలు చేయాలని తెలిపాయని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి నోటీసు ఇవ్వకుండా ఒక భారీ కట్టడాన్ని కూల్చివేయడం దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తోందన్నారు.
మొదటి నుంచి ఎలా అనుమతించారు ? : ఒకవేళ అనధికార నిర్మాణమని భావించినప్పటికీ అధికారులు మొదటి నుంచి ఎలా అనుమతించారనేది ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోందని, ఆదిలోనే చర్యలు తీసుకుని ఉంటే పరిస్థితులు అదుపులో ఉండేవన్నారు. ఇంతకాలం మౌనంగా ఉండి ఇప్పుడు అనధికార నిర్మాణమని, అందువల్ల కూల్చివేస్తున్నామని చెబుతున్నారన్నారు. కూల్చివేతలకు సంబంధించి వందకు పైగా కేసుల్లో హైడ్రా ప్రతివాదిగా ఉందని, ఇందులో ఏ ఒక్కదానిలోనూ ప్రామాణిక విధానాన్ని అనుసరించినట్లు లేదన్నారు.
నిర్మాణాల కూల్చివేతలు చేపట్టరాదు : జీహెచ్ఎంసీ చట్టంలోని సెక్షన్-374బి కింద హైడ్రాకు ప్రభుత్వం అధికారం అప్పగించిందని, అంతేకాకుండా స్థానిక అధికారుల అధీనంలో ఉన్న భూముల రక్షణకు అధికారాలు అప్పగిస్తూ జీవోలు జారీ చేసిందన్నారు. హైడ్రా చేపట్టే చర్యలకు సరైన ప్రామాణిక విధానం లేదని, అందువల్ల దీనికి సంబంధించిన విధివిధానాలు సమర్పించే వరకు నీటి వనరులు, నాలాలు, రోడ్లు వంటి వాటి రక్షణ చర్యలు తప్ప, ఇతర ప్రాంతాల్లోని ఎలాంటి నిర్మాణాల కూల్చివేత చర్యలు చేపట్టరాదని ఆదేశించారు. ఐలాపూర్ భూములకు సంబంధించి యథాతథస్థితిని కొనసాగించాలని న్యాయమూర్తి స్పష్టం చేశారు.
అనుమతులు లేని భవనాన్ని కూల్చివేసిన హైడ్రా : ఐలాపూర్లో ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా అక్రమంగా నిర్మించిన 6 అంతస్తుల భవనాన్ని హైడ్రా ఇటీవల కూల్చి వేసింది. ఈ భవనంలో ఎవరూ నివాసం ఉండటం లేదని హైడ్రా గుర్తించింది. అధికారులు బుల్డోజర్లతో కూల్చి వేసేందుకు సిద్ధమయ్యే సరికి కొంతమందిని అద్దెకు దించి, నివాసాలున్నట్లుగా భవన నిర్మాణదారుడు చూపించాడు. అయినప్పటికీ బిల్డింగ్లో ఉన్న వారిని ఖాళీ చేయించి అక్రమణలను హైడ్రా అధికారులు తొలగించారు.
