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గ్రూప్‌-1 మూల్యాంకనాన్ని రద్దు చేసినట్లు ప్రొసీడింగ్స్‌ జారీ చేశారా? లేదా?: హైకోర్టు

గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్షపై ఏపీపీఎస్సీకి హైకోర్టు ఆదేశం - మూల్యాంకనాన్ని రద్దు చేసినట్లు ప్రొసీడింగ్స్‌ జారీ చేశారా లేదా స్పష్టత ఇవ్వాలని ఏపీపీఎస్సీ తరఫు న్యాయవాదికి సూచన - తదుపరి విచారణ 6కు వాయిదా

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ap_HIGH_COURT_on_APPSC (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 12:52 PM IST

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High Court Order to APPSC Regarding Group-1 Evaluation: ‘గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబు పత్రాలను విజయవాడలో మాన్యువల్‌ మూల్యాంకనం చేసే ప్రతిపాదనను అప్పటి ఛైర్మన్‌ గౌతం సవాంగ్‌ ఏపీపీఎస్సీ బోర్డు ముందు ఉంచారా? ఉంచితే బోర్డు ఏమైనా తీర్మానం చేసిందా? ఆ రికార్డులేమైనా ఉన్నాయా? స్పష్టత ఇస్తూ అఫిడవిట్‌ వేయండి అంటూ ఏపీపీఎస్సీని హైకోర్టు ఆదేశించింది. చినకాకాని హాయ్‌ల్యాండ్‌ రిసార్ట్‌లో జరిగిన మూల్యాంకనాన్ని రద్దు చేసినట్లు ప్రొసీడింగ్స్‌ జారీ చేశారా లేదా స్పష్టత ఇవ్వాలని ఏపీపీఎస్సీ తరఫు న్యాయవాది జీవీఎల్‌ మూర్తికి సూచించింది.

గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వలో జరిగిన గ్రూప్‌-1 మూల్యాంకనం అక్రమాలపై దాఖలైన అప్పీళ్లపై గడచిన రోజు (బుధవారం) హైకోర్టులో వాదనలు కొనసాగాయి. ఉద్యోగాలకు ఎంపిక కాని అభ్యర్థుల తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది గూడ శివ, న్యాయవాది అన్వేష వాదనలు వినిపించారు. ఈ సందర్భంగా హైకోర్టు స్పందిస్తూ తాము చేపట్టబోయే తదుపరి కార్యాచరణ విషయంలో మీ సూచన ఏమిటని శివను ధర్మాసనం కోరింది. కోర్టు ముందున్న ఆధారాలను పరిశీలిస్తే మార్పులన్నీ ఓఎంఆర్‌ షీట్‌పైనే జరిగాయని జవాబు పత్రాలు మాత్రం అలాగే ఉన్నాయని గుర్తు చేసింది.

దీనికి శివ బదులిస్తూ హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి పర్యవేక్షణలో మళ్లీ మూల్యాంకనం చేయించడం లేదా తిరిగి పరీక్ష నిర్వహించేలా ఆదేశించాలని కోరారు. మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించడం చివరి ఐచ్ఛికంగా ఉండాలని అన్నారు. ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల తరఫు న్యాయవాదులు ప్రతివాదనలు వినిపించేందుకు విచారణ అక్టోబరు 6కు వాయిదా పడింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్‌ డి.రమేష్, జస్టిస్‌ హరిహరనాథ శర్మలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈమేరకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.

నిబంధననూ అతిక్రమిచిన ఎగ్జామినర్లు: బుధవారం జరిగిన విచారణలో ఉద్యోగాలకు ఎంపిక కాని అభ్యర్థుల తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపిస్తూ ‘ఏపీపీఎస్సీ అప్పటి ఛైర్మన్‌ గౌతం సవాంగ్‌ బోర్డు తీర్మానం లేకుండా విజయవాడలో మూల్యాంకనం చేయించారు. ఇలా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు సంబంధిత వ్యక్తులకు సమాచారం ఇవ్వాలనే విషయాన్ని ఏపీపీఎస్సీ విస్మరించింది. బ్లూ, బ్లాక్‌ పెన్నులనే ఎగ్జామినర్లు వాడాలని నిబంధనలు చెబుతున్నా పలు రంగుల పెన్నులు ఉపయోగించారు. వైట్​నర్‌ వాడొద్దనే నిబంధననూ అతిక్రమిచారు. మార్కులు వేసేటప్పుడు ప్రతి దిద్దుబాటు(కరెక్షన్‌) వద్దా ఎగ్జామినర్‌ సంతకం తప్పనిసరి అనే నిబంధనను తోసిపుచ్చారు.

57 మంది ఎగ్జామినర్లలో 47 మంది పేర్లు, ఫోన్‌ నంబర్లు వాట్సప్‌లో బహిర్గతమయ్యాయి. ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎంపిక ప్రక్రియలో రాజీపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఉద్యోగాలకు ఎంపిక కాని 161 మంది అభ్యర్థుల్లో 153 (95.03శాతం) మందికి చెందిన ఓఎంఆర్‌ వ్యాల్యుయేషన్‌ స్లిప్పులపై దిద్దుబాట్లు జరిగినట్లు ఫోరెన్సిక్‌ విశ్లేషణ చెబుతోంది. విజయవాడలో జరిగిన మాన్యువల్‌ మూల్యాంకనానికి సంబంధించిన 736 ఎగ్జిబిట్లను పరీక్షించిన ఫోరెన్సిక్‌ వాటిలో 97.55 శాతం దిద్దుబాట్లు జరిగినట్లు తేల్చింది. ఈ విషయాన్ని సిట్‌ తన నివేదికలో పేర్కొంది. వీటన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకొని ఎంపిక ప్రక్రియను రద్దుచేసి తాజాగా పరీక్ష నిర్వహించేలా ఆదేశించండి’ అని కోరారు.

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AP HIGH COURT ON APPSC
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AP HIGH COURT ON GROUP 1EXAM
IRREGULARITIES IN AP GROUP 1
HIGH COURT ORDER TO APPSC

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