విశాఖకు విమాన సర్వీసుల నిలిపివేత పిల్పై జోక్యం చేసుకోలేం: హై కోర్టు
High Court On Airport Services : సివిల్ ఏవియేషన్ మంత్రిత్వ శాఖ వేసిన పిటిషన్ను హైకోర్టు నిరాకరించింది. భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని చేరుకునేందుకు రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంచినట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 3:23 PM IST
High Court On Visakhapatnam & Bhogapuram Airport Services : విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసుల నిలిపివేతపై హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి వాణిజ్య, సివిల్ విమాన కార్యకలాపాలను నిలిపివేస్తూ, వాటిని కొత్తగా వస్తున్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి బదిలీ చేస్తూ కేంద్ర సివిల్ ఏవియేషన్ శాఖ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దీనిపై జోక్యం చేసుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు నిరాకరించింది.
ఈ బదిలీని సవాలు చేస్తూ రిటైర్డ్ ఐఆర్ఎస్ అధికారి ఎం. రామారావుతో పాటు మరికొందరు దాఖలు చేసిన పిల్ (పిల్) ను ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్ లతో కూడిన ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది. భోగాపురం - విశాఖల మధ్య ఆరు వరుసల జాతీయ రహదారి పూర్తయ్యే వరకైనా విశాఖ నుంచి డొమెస్టిక్ విమానాలను నడిపేలా ఆదేశించాలన్న పిటిషనర్ల విజ్ఞప్తిని కూడా కోర్టు తిరస్కరించింది.
రాకపోకలకు రవాణా సౌకర్యం : భోగాపురం నుంచి విశాఖపట్నానికి ఆరు వరసల జాతీయ రహదారిని(ఎన్హెచ్) పూర్తి చేసే వరకైనా డొమెస్టిక్ విమాన సర్వీసులను విశాఖపట్నం నుంచి నడిపేలా ఆదేశించాలని పిటిషనర్లు చేసిన అభ్యర్థనను సైతం ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది. భోగాపురంలో విమాన రాకపోకల వేళలకు అనుగుణంగా రవాణా సౌకర్యాలను కల్పించినట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొందని కోర్టు గమనించింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్)లో తాము జోక్యం చేసుకోలేమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి లీసా గిల్, న్యాయమూర్తి చల్లా గుణరంజన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ విషయాన్ని మౌఖికంగా పేర్కొంది.
రహదారి పూర్తయ్యే వరకు సేవల కొనసాగింపు : విశాఖపట్నంలో కార్యకలాపాలను నిలిపేసి భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి నిర్వహించేందుకు వీలు కల్పిస్తూ సివిల్ ఏవియేషన్ మంత్రిత్వశాఖ ఈ ఏడాది జులై 28న జారీచేసిన నోటిఫికేషన్ను సవాలు చేస్తూ విశ్రాంత ఐఆర్ఎస్ అధికారి ఎం. రామారావు, మరో ఇద్దరు హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. విశాఖ నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయానికి చేరుకోవడానికి రవాణా సౌకర్యం నామమాత్రంగా ఉందన్నారు. వారి తరఫున న్యాయవాది ఠాగూర్ యాదవ్ వాదనలు వినిపిస్తూ, విశాఖపట్నం నుంచి భోగాపురం చేరుకోవడానికి సుమారు రెండు గంటల సమయం పడుతుంది."విశాఖపట్నం నుంచి దేశీయ విమాన సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని, కనీసం ఆరు వరుసల జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యే వరకు ఈ సేవలను కొనసాగించాలని" వారు కోరారు.
అరగంటకు ఒక బస్సు సౌకర్యం : రాష్ట్రప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు. 2017లో చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి సర్వీసు అందుబాటులోకి వచ్చిన రోజే విశాఖలో విమాన సర్వీసులను నిలిపివేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. విమానాల రాకపోకలకు అనుగుణంగా. విశాఖ నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయానికి వెళ్లేందుకు వీలుగా రోజుకు 80 ట్రిప్పులు ఆర్టీసీ సర్వీసును నడుపుతున్నామన్నారు. ప్రతి అరగంటకు ఓ బస్సుందన్నారు. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని పిల్ను కొట్టేయాలని కోరారు.
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