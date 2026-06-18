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రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు - కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు సస్పెన్షన్ వేటు

సీసీ ఫుటేజీని భద్రపరచాలన్న పిటిషన్‌పై గురువారం న్యాయస్థానంలో వెలువడనున్న ఉత్తర్వులు - సీసీ ఫుటేజీని భద్రపరచమని ఆదేశాలివ్వాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరిన పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది

High Court on Rowdy Sheeter Saikrishna Case
High Court on Rowdy Sheeter Saikrishna Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 10:52 AM IST

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High Court on Rowdy Sheeter Saikrishna Case : విజయవాడ నగరానికి చెందిన రౌడీషీటర్ గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం వ్యవహారంలో కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లోని సీసీ ఫుటేజీని భద్రపరచాలన్న పిటిషన్‌పై గురువారం న్యాయస్థానంలో ఉత్తర్వులు వెలువడనున్నాయి. సాయికృష్ణ తల్లి దాఖలు చేసిన ఈ పిటిషన్ గురువారం విచారణకు వచ్చింది.

స్టేషన్‌లోని సీసీ ఫుటేజీతో పాటు సాయికృష్ణ, ఆయన తల్లి మొబైల్ నంబర్లకు సంబంధించిన కాల్ డేటాను కూడా భద్రపరచాలని పిటిషన్‌లో న్యాయస్థానాన్ని అభ్యర్థించారు. తన నుంచి పోలీసులు ఫోన్ తీసుకున్నారని, దాని ద్వారా ఎవరెవరికి కాల్స్ చేశారో తెలియాల్సి ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది సతీష్ వాదనలు వినిపిస్తూ మార్కాపురం నుంచి సాయికృష్ణను పోలీసులు తీసుకువచ్చి, కృష్ణలంక స్టేషన్‌లో చిత్రహింసలకు గురిచేసి మాయం చేశారని వాదించారు. ఈ వ్యవహారంలో అసలు వాస్తవాలు వెలుగులోకి రావాలంటే సీసీ కెమెరా ఫుటేజీని భద్రపరచ్చమని ఆదేశాలివ్వాలని కోరారు.

మరోవైపు, పోలీసుల తరఫు వాదనలు వినిపించేందుకు ప్రత్యేక పీపీ (పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్) వస్తారని, అందుకోసం కొంత సమయం కావాలని కోరారు. దీనిపై పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా వెంటనే స్పందించి ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని, లేనిపక్షంలో సీసీ ఫుటేజీని మాయం చేసే అవకాశం ఉందని న్యాయవాది సతీష్ వాదించారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయాధికారి దీనిపై గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.

కృష్ణలంక సీఐ సస్పెండ్: విజయవాడకు చెందిన రౌడీషీటర్ గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో తీవ్ర ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజును సస్పెండ్ చేశారు. ఈ మేరకు విజయవాడ సీపీ రాజశేఖరబాబు బుధవారం రాత్రి ఉత్తర్వులిచ్చారు. ఈ వ్యవహారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఘటనకు సంబంధించి సీఎం చంద్రబాబు డీజీపీ హరీష్ గుప్తాతో అత్యున్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, సీఐ నాగరాజును తక్షణమే సస్పెండ్ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.

ఈ నేపథ్యంలోనే సీపీ రాజశేఖరబాబు సస్పెన్షన్​కు ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. సాయికృష్ణ అదృశ్యం వ్యవహారంపై హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో అంతకుముందే సీఐ నాగరాజును ఏలూరు రేంజ్ వీఆర్​కు పంపుతూ సీపీ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. దీంతో ఆయన కృష్ణలంక స్టేషన్ నుంచి రిలీవ్ అయ్యారు. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో నాగరాజు సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వుల కాపీని ఆయనకు అందజేయాల్సిందిగా ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ అశోక్‌కుమార్‌కు విజయవాడ పోలీస్ కమిషనరేట్ కార్యాలయం నుంచి పంపించారు.

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