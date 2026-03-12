"ప్రోత్సాహకాలు లేకుండా పెట్టుబడులకు ఎవరు ముందుకొస్తారు" - వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ గురుమూర్తిని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు
ప్రభుత్వ పాలసీలు, భూకేటాయింపులపై గురుమూర్తి పిల్పై హైకోర్టు విచారణ - మార్కెట్ ధరకు భూములిస్తామంటే కంపెనీలు దండం పెడతాయని వ్యాఖ్య - కంపెనీలు తమకు అనుకూల ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రమాదం ఉందన్న హైకోర్టు
Published : March 12, 2026 at 11:57 AM IST
High Court on Questions YSRCP MP Gurumurthy Petition : కంపెనీలకు ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని, మొత్తం రాష్ట్రాభివృద్ధిని అడ్డుకోలేమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వకపోతే పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఎవరు వస్తారని వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ గురుమూర్తిని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. ప్రభుత్వ పాలసీలపై గురుమూర్తి వేసిన పిల్పై న్యాయస్థానం విచారణ జరిపింది. రాజకీయ నాయకుడిగానే మీరు పిల్ వేశారని వ్యాఖ్యానించింది.
ప్రపంచ దేశాలు, పక్క రాష్ట్రాలతో పోటీని తట్టుకొని, పెట్టుబడులను రాబట్టాలి అంటే ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వకుండా ఎవరు ముందుకు వస్తారని వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ గురుమూర్తిని హైకోర్టు సూటిగా ప్రశ్నించింది. మార్కెట్ ధరకు భూములిస్తామంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే కంపెనీలు దండం పెట్టి తమకు అనుకూల ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని న్యాయస్థానం పేర్కొంది.
గురుమూర్తి పిల్పై హైకోర్టు విచారణ: ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చిన విధానాలు (పాలసీలు), వివిధ సంస్థలకు భూముల కేటాయింపును సవాలు చేస్తూ గురుమూర్తి హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. దీని పై ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది. అభివృద్ధిలో పక్క రాష్ట్రాలతో పోటీ పడాలి అంటే భారీ స్థాయిలో పారిశ్రామికీకరణ జరగాలని, పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు రావాలని హైకోర్టు పేర్కొంది.
ప్రభుత్వ విధానంలో వివిధ సంస్థలకు భూమి కేటాయింపును ఒక అంశంగా మాత్రమే చూడాలి అని దాని వల్ల భవిష్యత్తులో విస్తృత ప్రయోజనాలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ విధానాలతో ఐటీ ఎకో సిస్టం అభివృద్ధి చెందితే 200 ఏళ్ల పాటు ప్రయోజనాలు ఉంటాయని వ్యాఖ్యానించింది. ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలను అడ్డుకోవడానికి తాము ఇక్కడ లేమని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. కంపెనీలకు ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాల మధ్య వ్యత్యాసాలు ఉండవచ్చని, ఈ కారణంతో మొత్తం అభివృద్ధిని అడ్డుకోలేమని స్పష్టం చేసింది. కంపెనీలకు భూకేటాయింపుల విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చిన పాలసీని మేము విస్తృత కోణంలో చూడాల్సి ఉంటుందని హైకోర్టు వెల్లడించింది.
పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు యత్నం: రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీ వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రంగా మిగిలి పోయిందని, ఈ నేపథ్యంలో పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం యత్నిస్తోందని న్యాయస్థానం గుర్తు చేసింది. ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల తాము పెట్టుబడులు పెట్టలేకపోతున్నామని ఏ ఒక్క కంపెనీ న్యాయస్థానానికిి రాలేదు కదా అని ప్రశ్నించింది. రాజకీయ నాయకుడిగా మీరు ప్రభుత్వ విధానాన్ని సవాలు చేస్తూ, పిల్ వేశారని గురుమూర్తిని ఉద్దేశించి హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
ప్రభుత్వ విధాన పరమైన నిర్ణయాల్లో న్యాయస్థానాలు సహజంగా జోక్యం చేసుకోవని, తమ పాత్ర పరిమితమైందని తెలిపింది. భూకేటాయింపుులు, ప్రభుత్వ విధానాలను సవాలు చేస్తూ ఇప్పటికే పలు ప్రజాహిత వ్యాజ్యాలు వేశారని గుర్తు చేసింది. ఇలాంటి చర్యలను అనుమతించబోమని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుత పిల్లో కౌంటర్ వేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. గతంలో దాఖలైన వ్యాజ్యాలతో ఈ పిల్ను జత చేయాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశించింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం (నిన్న) ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
