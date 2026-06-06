మైనర్ పాస్పోర్ట్ దరఖాస్తుకు తల్లిదండ్రులిద్దరి సంతకాలు అవసరం లేదు: హైకోర్టు
భార్యాభర్తలు వేర్వేరుగా జీవిస్తుంటే దరఖాస్తుపై ఒకరి సంతకం చాలు - నాలుగేళ్ల బాలికకు పాస్పోర్ట్ ఇవ్వాలని అధికారులకు హైకోర్టు ఆదేశం - విదేశాలకు వెళ్లే హక్కు ‘వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ’లో భాగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 10:06 AM IST
High Court On Minor Passport Issue : వైవాహిక వివాదాల కారణంగా భార్యాభర్తలు వేర్వేరుగా జీవిస్తున్నప్పుడు మైనర్ పిల్లలకు పాస్పోర్ట్ కోసం చేసే దరఖాస్తులో తల్లిదండ్రుల ఇద్దరి సంతకాలు అవసరం లేదని హైకోర్టు స్పష్టంచేసింది. ఎవరో ఒకరు (సింగిల్ పేరెంట్) దరఖాస్తు చేయడానికి అర్హులేనని తేల్చి చెప్పింది. మైనర్ కుమార్తెకు పాస్పోర్ట్ జారీ చేయాలంటే భర్త నుంచి విడాకులు తీసుకున్నట్లు లేదా కోర్టు ఆదేశాలతో వేర్వేరుగా జీవిస్తున్నట్లు పత్రాలు తీసుకురావాలంటూ ఓ ఒంటరి మహిళను పోస్పోర్ట్ అధికారులు కోరడాన్ని ధర్మాసనం తప్పు పట్టింది.
దంపతుల మధ్య విడాకుల ప్రక్రియ పెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు పిల్లల సంరక్షణ చూస్తున్న తల్లి ఇచ్చే డిక్లరేషన్ ఆధారంగా మైనర్లకు పాస్పోర్ట్ జారీ చేయవచ్చని తెలిపింది. 2 వారాల్లో బాలికకు పాస్పోర్ట్ జారీ చేయాలని అధికారులను ధర్మాసనం ఆదేశించింది. ఓ ఒంటరి తల్లికి ఊరటనిస్తూ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ ఇటీవల ఈమేరకు తీర్పు ఇచ్చారు.
ఇది "వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ"లో భాగం : రాజ్యాంగలోని అధికరణ 21 ప్రకారం విదేశాలకు వెళ్లే హక్కు ‘వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ’లో భాగం. చట్టపరమైన అడ్డంకులు లేనప్పుడు ఆ హక్కును నిరాకరించడానికి వీల్లేదు’ అని ఆయా తీర్పులు స్పష్టం చేస్తున్నాయని జస్టిస్ దేవానంద్ గుర్తు చేశారు. తన 4 ఏళ్ల కుమార్తెకు పాస్పోర్ట్ కోసం చేసిన దరఖాస్తుపై విజయవాడ పాస్పోర్ట్ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవట్లేదని శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన షేక్ షాబానా హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
భర్త వరకట్న వేధింపుల కారణంగా వేరుగా జీవిస్తున్నానన్నారు. ఈ వ్యవహారమై నమోదైన 2 కేసుల విచారణ కోర్టులలో పెండింగ్లో ఉన్నాయన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తన భర్త సంతకం లేకుండా ఎందుకు దరఖాస్తు చేయాల్సి వచ్చిందో వివరిస్తూ డిక్లరేషన్’ ఇచ్చానని ఆమె కోర్టుకు తెలిపారు. వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి పిటిషనర్ ఇప్పటికే డిక్లరేషన్ ఫారాలు ఇచ్చినందున బాలికకు పాస్పోర్ట్ జారీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
గతంలోనూ : ఇలాంటి వివాదం ఇదే మొదటిది కాదని న్యాయమూర్తి అన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై గతంలో వివిధ హైకోర్టులు తీర్పులిచ్చాయని గుర్తు చేశారు. వైవాహిక వివాదాలు నడుస్తున్నప్పుడు అవతలి భాగస్వామి సంతకం చేయకపోయినప్పటికీ పాస్పోర్ట్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా డిక్లరేషన్ ఫారం ఇస్తూ మైనర్ పిల్లల పాస్పోర్ట్ కోసం సింగిల్ పేరెంట్ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని స్పష్టం చేశారు.
ప్రస్తుత వ్యవహారంలో పిటిషనర్ ఇప్పటికే డిక్లరేషన్ ఫారాలు ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బాలికకు పాస్పోర్ట్ జారీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వైవాహిక వివాదాలు నడుస్తున్నప్పుడు మైనర్లకు పాస్పోర్ట్ జారీచేసే విషయంలో మధ్యప్రదేశ్, ముంబై, తెలంగాణ, మద్రాస్ హైకోర్టులు స్పష్టతనిస్తూ గతంలోనే తీర్పులిచ్చాయి.
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