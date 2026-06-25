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గంగమ్మ పోస్టుమార్టం నివేదిక ఇవ్వండి - ఆమె కుమార్తెకు రక్షణ కల్పించండి: హైకోర్టు

గంగమ్మ కుమారుడు వీరేంద్ర 2024 నవంబర్లో అదృశ్యంపై నమోదైన కేసు - దర్యాప్తు పురోగతిపై నివేదికను తమ ముందు ఉంచాలని పోలీసులకు హైకోర్టు ఆదేశం- గంగమ్మ పోస్టుమార్టం నివేదిక సైతం ఇవ్వాలని కోరిన ధర్మాసనం

High Court on Gangamma Death Case Updates
High Court on Gangamma Death Case Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 1:36 PM IST

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High Court on Gangamma Death Case Updates : కర్నూలు జిల్లా కౌతాళం మండలం బదినేహాలు గ్రామానికి చెందిన మాల గంగమ్మ కుమారుడు వీరేంద్ర (వీరేశ్‌) 2024 నవంబర్లో అదృశ్యంపై నమోదైన కేసు, తదనంతర పరిణామాల్లో దర్యాప్తు పురోగతిపై స్థాయి నివేదికను తమ ముందు ఉంచాలని పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించింది. గంగమ్మ పోస్టుమార్టం నివేదిక సైతం కోర్టుకివ్వాలంది.

మరోవైపు గంగమ్మ కుమార్తెకు ప్రాణహాని ఉందని పిటిషనర్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆమెకు రక్షణ కల్పించాలని పోలీసులను ఆదేశించింది. విచారణను 15 రోజులకు వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ లిసా గిల్, జస్టిస్‌ ఎన్‌ జయసూర్యతో కూడిన ధర్మాసనం ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.

గంగమ్మ కుమారుడు వీరేంద్ర 2024 నవంబర్లో అదృశ్యమయ్యారు. తన కుమారుణ్ని కనుగొనే వ్యవహారంలో పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారంటూ గంగమ్మ 2025 ఏప్రిల్‌లో హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. ఈ ఏడాది మేలో విచారణ జరిపిన హైకోర్టు వీరేంద్రను కనుగొనేందుకు సిట్‌ ఏర్పాటు చేయాలని డీజీపీని ఆదేశించింది. దీంతో సిట్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

దర్యాప్తు ప్రారంభించిన సిట్‌ తల్లి గంగమ్మ, బంధువు బేగరి దర్గప్పల మధ్య ఉన్న వివాహేతర సంబంధాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడనే కారణంతో వారిరువురూ కలిసి వీరేంద్రను హత్య చేశారని తేల్చింది. వారిపై కేసు నమోదు చేసింది. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు గంగమ్మ, దర్గప్పను తీసుకెళ్లి చిత్రహింసలకు గురిచేశారని, ఈ క్రమంలో గంగమ్మ చనిపోయారని, దీనిపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని కోరుతూ ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన కాసుకుర్తి ఆగమన్‌రాజ్‌ హైకోర్టులో పిల్‌ వేశారు. ఈ ఘటనలో కీలకసాక్షిగా ఉన్న దర్గప్ప ఆరోగ్యం ఆందోళనకరంగా ఉందని, ఆయన వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేయాలని కోరారు.

వైద్య నివేదికను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం: న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు దర్గప్ప వైద్య నివేదికలను కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్‌ సీల్డ్‌ కవర్లో బుధవారం హైకోర్టు ముందు ఉంచారు. వాటిని ధర్మాసనం పరిశీలించింది. గంగమ్మ పోస్టుమార్టం రిపోర్టు గురించి ఆరా తీసింది. ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది ఎస్‌.ప్రణతి వాదనలు వినిపించారు.

కార్డియాక్‌ అరెస్ట్, పలు అవయవాలు విఫలమైన కారణంగా ఆమె మృతి చెందినట్లు ప్రాథమిక నివేదికలో పేర్కొన్నారన్నారు. ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ నుంచి తుది నివేదిక రావాల్సి ఉందని, అది వచ్చాక పోస్టుమార్టం నివేదికను కోర్టు ముందుంచుతామని తెలిపారు. పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది గుండాల శివప్రసాద్‌రెడ్డి స్పందిస్తూ గంగమ్మ మృతదేహానికి రీపోస్టుమార్టం నిర్వహించాలని కోరారు. గంగమ్మ కుమార్తె ఎక్కడుందో తెలీదని, అమెకు రక్షణ కల్పించేలా ఆదేశించాలని అభ్యర్థించారు.

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