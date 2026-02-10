ETV Bharat / state

అంబటి రాంబాబుకు నోటీసులిచ్చి వివరణ తీసుకోవాలి - పోలీసులకు హైకోర్టు ఆదేశం

మురికివ్యాఖ్యల కేసులో అంబటికి నోటీసులిచ్చి వివరణ తీసుకోవాలన్న హైకోర్టు - ఒకే ఘటనపై 35 కేసులు నమోదు చేశారన్న అంబటి తరఫు న్యాయవాది - ఫిర్యాదుదారులకు నోటీసులిచ్చి విచారణ మార్చి 2కు వాయిదా

High Court on Ambati Rambabu Petition
High Court on Ambati Rambabu Petition (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 9:33 AM IST

3 Min Read
High Court on Ambati Rambabu Petition : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై అనుచిత, అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన ఘటనలో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ ఠాణాల్లో నమోదైన 33 కేసుల్లో బీ.ఎన్​.ఎస్​.ఎస్ సెక్షన్‌ 35(3) ప్రకారం నోటీసు ఇచ్చి వివరణ తీసుకోవాలని పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఫిర్యాదుదారులకు నోటీసులు ఇచ్చి విచారణను మార్చి 2కు వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.

ఒకే ఘటనపై బహుళ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు : తనపై నమోదు చేసిన 33 కేసులను కొట్టేయాలని అంబటి రాంబాబు అత్యవసరంగా దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాలపై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. హైకోర్టులో సీనియర్‌ న్యాయవాది పొన్నవోలు సుధాకర్‌రెడ్డి అంబటి రాంబాబు తరఫున వాదనలు వినిపించారు. ఒకే ఘటన పై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 35 కేసులు నమోదు చేశారని అన్నారు. దీనిపై న్యాయమూర్తి స్పందించారు. ఒకే ఘటనపై బహుళ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయడానికి వీల్లేదని సుప్రీం కోర్టు పలు తీర్పులు ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. ఒకే ఘటనపై చాలా కేసులు నమోదు చేసిన నేపథ్యంలో పోలీసులకు తగిన సూచనలు చేయాలని పీపీ (పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌)ని కోరారు.

పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌ మెండ లక్ష్మీనారాయణ స్పందిస్తూ నల్లపాడు ఠాణాలో నమోదైన కేసును ప్రధానమైనదిగా పరిగణించి మిగిలిన కేసుల ఎఫ్‌ఐఆర్‌లను సీఆర్‌సీపీ సెక్షన్‌ 162 ప్రకారం వాంగ్మూలాలుగా పరిగణించే విషయాన్ని పరిశీలించి తగిన సూచనలు చేస్తానన్నారు. ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన ప్రజలను పోలీసులు నిరోధించలేరని, ఈ నేపథ్యంలో వివిధ ఠాణాల్లో కేసులు నమోదు అయ్యాయన్నారు.

గతేడాది నమోదు చేసిన రెండు కేసుల్లోనూ : వెన్నుపోటు దినం పేరుతో అనుమతి లేకుండా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడంతో పాటు అడ్డుకున్న సీఐ పై దూషింటి బెదిరించారని అంబటి రాంబాబు పై పట్టాభిపురం పోలీసులు, జూట్‌మిల్‌ భూ వివాదంలో అంబటి రాంబాబు జోక్యం చేసుకొని తనను బెదిరించారంటూ ఓ కార్మిక నాయకుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు పై గుంటూరులోని పట్టాభిపురం, నగరంపాలెం పోలీసులు గతేడాది నమోదు చేసిన 2 కేసుల్లో అంబటికి నోటీసు ఇచ్చి వివరణ తీసుకోవాలని పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించింది.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు అంబటి రాంబాబు పై ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 16కు పైగా క్రిమినల్‌ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఆ కేసుల్లో మూడు వంతులు ఆయన పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించడం, వారిని దుర్భాషలాడటం పై నమోదైనవే అని పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబును కావాలనే వ్యక్తిగత దూషణలకు పాల్పడ్డారని అన్నారు. ఈ కుట్రల వెనుక దాని ఉన్న సూత్రధారులనూ తేల్చాల్సి ఉందని అన్నారు. అంబటిని విడుదల చేస్తే గనక శాంతి భద్రతల సమస్య తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. ఆయనను పోలీసు కస్టడీకి తీసుకుంటామని, రిమాండ్‌ విధించాలని కోరారు.

సీఎంపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను పరిశీలించాలంటూ న్యాయమూర్తికి వీడియో చూపించారు. ఆ తరువాత అంబటి రాంబాబును న్యాయమూర్తి తన కార్యాలయంలోకి పిలిచారు. ఆయన వాంగూల్మం కూడా నమోదు చేశారు. రాంబాబుకు ఈనెల 13 వరకు రిమాండ్‌ విధిస్తున్నట్లు న్యాయమూర్తి జి.స్రవంతి ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. తనను రాజమహేంద్రవరం జైలుకు పంపాలని రాంబాబు కోరగా ఆమేరకు న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వులిచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఎందుకు దూషించారు? దీని వెనుక ఎవరు ఉన్నారు? మీరు అలా మాట్లాడవచ్చా అన్న కోణంలో పోలీసులు అంబటిని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం.

