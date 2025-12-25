ETV Bharat / state

రాజధానిలో భూగర్భ విద్యుత్‌ కేబుల్‌ టెండర్‌పై హైకోర్టులో విచారణ - గతేడాది టెండర్‌పై ఇప్పుడు పిల్‌ వేస్తారా?

అభ్యంతరం ఉంటే అప్పుడే ఎందుకు సవాల్‌ చేయలేదు - ఎల్‌1గా నిలిచిన బీఎస్‌ఆర్‌ ఇన్‌ఫ్రాకు టెండర్‌ కేటాయిస్తే తప్పేముందని వ్యాఖ్య

High Court on Amaravati Underground Power Cable Line Tender Issue: రాజధాని అమరావతి పరిధిలో భూగర్భ విద్యుత్‌ కేబుల్‌ లైన్‌ వేసే టెండర్‌ ప్రకటన గతేడాది నవంబర్లో జారీచేస్తే దానిని సవాలు చేస్తూ ప్రస్తుతం పిల్‌ దాఖలు చేయడం ఏంటని పిటిషనర్‌ను హైకోర్టు సూటిగా ప్రశ్నించింది. అభ్యంతరం ఉంటే అప్పుడే ఎందుకు సవాలు చేయలేదని నిలదీసింది. బిడ్డింగ్‌ ప్రక్రియలో ఎల్‌1గా నిలిచిన బీఎస్‌ఆర్‌ ఇన్‌ఫ్రా టెక్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌కు టెండర్‌ కేటాయిస్తే తప్పేముందని వ్యాఖ్యానించింది. ఎల్‌1గా ఎంపికైన బీఎస్‌ఆర్‌తోపాటు మొత్తం మూడు సంస్థలు బిడ్డింగ్‌ ప్రక్రియలో పాల్గొన్నాయని గుర్తు చేసింది. బుధవారం జరిగిన విచారణలో వాదనలు ముగియడంతో పిల్‌పై తగిన ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తామని పేర్కొంటూ తీర్పును రిజర్వు చేసింది.

ఈ మేరకు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్, జస్టిస్‌ చీమలపాటి రవితో కూడిన ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. అమరావతిలో భూగర్భ విద్యుత్‌ కేబుల్‌ లైన్‌ ఏర్పాటు నిమిత్తం 2024 నవంబర్‌లో జారీ చేసిన టెండర్‌ ప్రకటన, అందులోని నిబంధనలు, తదనంతరం జారీ చేసిన కొనుగోలు ఆర్డర్లను సవాలు చేస్తూ న్యాయవాది కె.దీపక్‌ హైకోర్టులో పిల్‌ వేశారు.

ప్రభుత్వ ఖజానాపై కోట్ల భారం: బుధవారం జరిగిన విచారణలో పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది మెట్టా చంద్రశేఖర్‌ వాదనలు వినిపిస్తూ '‘భూగర్భ విద్యుత్‌ లైన్‌ వేసే విషయంలో అనుభవం లేని బీఎస్‌ఆర్‌ ఇన్‌ఫ్రా సంస్థకు అనుకూలంగా టెండర్‌ నిబంధనలను రూపొందించారు. నచ్చిన వారిని ఎంపిక చేసుకునేందుకు అనుగుణంగా నిబంధనలు పెట్టారు. భూగర్భ విద్యుత్‌ లైన్‌ వేసే అనుభవం దేశవ్యాప్తంగా 6 సంస్థలకు మాత్రమే ఉంది. ఎలాంటి అనుభవం లేని బీఎస్‌ఆర్‌కు 4 టెండర్లు కట్టబెట్టారు. బీఎస్‌ఆర్‌ ఓ నిర్మాణ సంస్థ. విద్యుత్‌ కేబుల్‌ వేసే బాధ్యతను ఆ సంస్థ యూనివర్సల్‌ కేబుల్‌ లిమిటెడ్​ సంస్థకు సబ్‌ కాంట్రాక్ట్‌ ఇచ్చింది. ఇది చట్టవిరుద్ధం. అంతిమంగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాపై రూ. 400 నుంచి రూ. 500 కోట్ల భారం పడుతుంది. ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేసి వివరణ కోరండి’ అని పేర్కొన్నారు.

ఆ వెసులుబాటు నిబంధనల్లో ఉంది: ఏజీ

రాష్ట్రప్రభుత్వం, ఏపీ టాన్స్‌కో తరఫున అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌ (AG) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ వాదనలు వినిపిస్తూ '‘భూగర్భ విద్యుత్‌ కేబుల్స్‌ వేయడంలో సాంకేతిక అనుభవం ఉన్న సంస్థను సబ్‌ కాంట్రాక్టర్‌గా నియమించుకునే వెసులుబాటు టెండర్‌ నిబంధనల్లోనే ఉంది. పిటిషనర్‌ కోర్టును తప్పుదోవపట్టిస్తున్నారు. వాస్తవ పరిస్థితులను అధ్యయనం చేయకుండా పిల్‌ దాఖలు చేశారు. బీఎస్‌ఆర్‌ సంస్థతో పాటు మొత్తం 3 సంస్థలు బిడ్డింగ్‌ ప్రక్రియలో పాల్గొన్నాయి. బీఎస్‌ఆర్‌ సంస్థ ఎల్‌1గా నిలిచింది. భూగర్భ విద్యుత్‌ కేబుల్‌ వేయడంలో అనుభవం ఉన్న 6 సంస్థలలో యూనివర్సల్‌ కేబుల్‌ సంస్థ కూడా ఉంది. గత ఏడాది నవంబర్​లో జారీ చేసిన టెండర్‌ విషయంలో ప్రసుత్తం పిల్‌ దాఖలు చేయడం సరికాదు. టెండర్‌ నిబంధనలపై అభ్యంతరం ఉంటే బిడ్డింగ్‌లో పాల్గొన్న సంస్థలు కోర్టును ఆశ్రయించాలి. పిల్‌ ముసుగులో పిటిషనర్‌ టెండర్‌ నిబంధనలను సవాలు చేయడానికి వీల్లేదు. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని పిల్‌ను కొట్టేయండి’' అని ఆయన కోరారు.

మరోవైపు ఇప్పటికే రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. రాజధాని ప్రాంతంలో ఇప్పటికే పలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలకు, జనావాసాలకు ప్రభుత్వం భూములు కేటాయించారు. అయితే ఆ భూముల్లో చాలా చోట్ల 132KV, 220KV హై టెన్షన్‌ విద్యుత్‌ లైన్ల స్తంభాలు ఉన్నాయి. వీటి వల్ల ఆయా సంస్థల నిర్మాణాలకు ఇబ్బందులు రాకుండా భూగర్భ విద్యుత్తు లైన్లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

