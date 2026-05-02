నిత్యానందరెడ్డికి హైకోర్టులో చుక్కెదురు -కేసును కొట్టేసే ప్రశ్నే లేదన్న హైకోర్టు

పెద్దదస్తగిరి హత్య కేసులో నిందితుడు మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ బండి నిత్యానందరెడ్డికి హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - కేసు విచారణ ప్రాథమిక దశలో - బీఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ సెక్షన్‌ 35(3) ప్రకారం నోటీసులు

Published : May 2, 2026 at 10:14 AM IST

High Court On Nityananda Reddy : వైఎస్సార్​సీపీ నేత, స్థిరాస్థి వ్యాపారి, పెద్దదస్తగిరి హత్య కేసులో నిందితుడు మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ బండి నిత్యానందరెడ్డికి హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తనపై నమోదు చేసిన కేసును కొట్టేయాలని నిత్యానందరెడ్డి చేసిన అభ్యర్ధనను హైకోర్టుతో తోసిపుచ్చింది. కేసు విచారణ ప్రాథమిక దశలో ఉందని గుర్తుచేసిన న్యాయస్థానం ఈ దశలో కేసును కొట్టేసే ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదని స్పష్టంచేసింది.

ఏడేళ్లలోపు జైలు శిక్షకు వీలున్నవి : కడప సమీపంలోని ఆలంఖాన్‌పల్లెకు చెందిన YSRCP నేత, స్థిరాస్తి వ్యాపారి పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో నిందితుడు, YSRCP నేత, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్‌ బండి నిత్యానందరెడ్డికి హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. తనపై నమోదు చేసిన కేసును కొట్టేయాలంటూ నిత్యానందరెడ్డి(ఏ13) చేసిన అభ్యర్థనను హైకోర్టు తోసిపుచ్చింది. కేసు విచారణ ప్రాథమిక దశలో ఉందని గుర్తుచేసింది. ఈ దశలో కేసును కొట్టేసే ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదని స్పష్టంచేసింది. అరెస్ట్‌ చేస్తారనే ఆందోళన ఉంటే ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్‌ దాఖలు చేసుకోవాలని సూచించింది.

నిత్యానందరెడ్డిపై నమోదు చేసిన సెక్షన్లు ఏడేళ్లలోపు జైలు శిక్షకు వీలున్నవి అయితే బీఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ సెక్షన్‌ 35(3) ప్రకారం నోటీసు ఇచ్చి వివరణ తీసుకోవాలని, ఒకవేళ ఏడేళ్ల కంటే ఎక్కువ శిక్షకు వీలున్న సెక్షన్లు అయితే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవచ్చని దర్యాప్తు అధికారిని ఆదేశించింది. దర్యాప్తునకు సహకరించాలని నిత్యానందరెడ్డికి స్పష్టంచేసింది. వేసవి సెలవుల తర్వాత తదుపరి విచారణ చేపడతామంటూ వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి డాక్టర్‌ జస్టిస్‌ వై.లక్ష్మణరావు ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.

బీఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ సెక్షన్‌ 35(3) ప్రకారం నోటీసులు : పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో కపడ రిమ్స్‌ పోలీసులు తనపై నమోదు చేసిన కేసును కొట్టేయాలంటూ బండి నిత్యానందరెడ్డి వేసిన పిటిషన్‌పై శుక్రవారం హైకోర్టు విచారణ విచారణ జరిపింది. పిటిషనర్‌ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది సి.రఘు వాదనలు వినిపించారు. 'హత్యకు పాల్పడిన వారికి ఆశ్రయం కలిగించారనేది పిటిషనర్‌పై ఉన్న ఆరోపణ. ఈ నేరారోపణకు ఏడేళ్లలోపు జైలు శిక్షకు మాత్రమే వీలుంది. ఈ నేపథ్యంలో బీఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ సెక్షన్‌ 35(3) ప్రకారం నోటీసు ఇచ్చి వివరణ తీసుకునేలా పోలీసులను ఆదేశించండి' అని కోరారు. పోలీసుల తరఫున పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌(పీపీ) మెండ లక్ష్మీనారాయణ వాదనలు వినిపించారు.

పెద్ద దస్తగిరి హత్య ఘటనలో ఆధారాలు : 'పెద్ద దస్తగిరి హత్య ఘటనలో బండి నిత్యానందరెడ్డి సూత్రధారి. ఈ ఘటనలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. అందుకు ఆధారాలు లభించాయి. గూగుల్‌ టేక్‌ అవుట్, కాల్‌ డేటాను పరిశీలిస్తే హత్య అనంతరం ప్రధాన నిందితులు నిత్యానందరెడ్డిని ఆశ్రయించినట్లు తేలిందని వాదనలు వినిపించారు. నిందితులు పారిపోయేందుకు సొమ్ము సమకూర్చారన్నారు. సహ నిందితులు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా పిటిషనర్‌ను ఈ కేసులో నిందితుడిగా చేర్చినట్లు కోర్టుకు తెలిపారు. పెద్ద దస్తగిరి, నిత్యానందరెడ్డి కలిసి స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేసేవారు. వివాదాలు తలెత్తడంతో హత్యకు ప్రణాళిక రచించారు. దర్యాప్తు ప్రాథమిక దశలో ఉంది' అని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.
