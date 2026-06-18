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36 గంటల డ్యూటీలపై హైకోర్టు ఆగ్రహం - సమస్యలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన ధర్మాసనం

హైకోర్టులో పిల్‌ దాఖలు చేసిన డాక్టర్‌ ఆలా వెంకటేశ్వర్లు - పీజీ వైద్యుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో వివరించాలని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖకు హైకోర్టు ప్రశ్న

High Court On 36- Hour Duty Shifts For PG Medical Students
High Court On 36- Hour Duty Shifts For PG Medical Students (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 9:56 AM IST

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High Court On 36- Hour Duty Shifts For PG Medical Students : ప్రభుత్వ, బోధనాసుపత్రుల్లో పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ (పీజీ) వైద్య విద్యార్థులతో నిరంతరాయంగా 36 గంటల పాటు విధులు నిర్వహిస్తున్నారని వచ్చిన ఆరోపణలపై హైకోర్టు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పీజీ వైద్యుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటోందో వివరించాలని ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖను ప్రశ్నించింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్‌ అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేయడానికి మరింత సమయం ఇస్తూ విచారణను వాయిదా వేసింది.

హైకోర్టులో ప్రజాహిత వ్యాజ్యం : ఈ అంశంపై డాక్టర్‌ ఆలా వెంకటేశ్వర్లు హైకోర్టులో ప్రజాహిత వ్యాజ్యం (పిల్‌) దాఖలు చేశారు. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ లిసా గిల్‌, జస్టిస్‌ ఎన్‌. జయసూర్యతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వ్యాజ్యాన్ని విచారించింది. పిటిషనర్‌ తరఫున న్యాయవాది ఠాగూర్‌ యాదవ్‌ వాదనలు వినిపించారు.

ఎన్‌ఎంసీ నిబంధనల ఉల్లంఘన? : నిబంధనల ప్రకారం పీజీ వైద్యులను 12 గంటలకు మించి విధుల్లో ఉంచరాదని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే గరిష్ఠంగా 24 గంటల వరకు పనిచేయించవచ్చని పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అయితే పలు ఆసుపత్రుల్లో 36 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా విధులు నిర్వహించేలా చేస్తున్నారని, ఇది జాతీయ వైద్య కమిషన్‌ (ఎన్‌ఎంసీ) మార్గదర్శకాలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు.

ప్రభుత్వ వాదనలు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రభుత్వ న్యాయవాది కల్యాణ్‌ పీజీ వైద్య విద్యార్థుల 36 గంటల విధులు నిర్వహణపై వాదనలు వినిపించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని వైద్య కళాశాలల్లో 36 గంటల విధుల నిర్వహణ పరిస్థితి లేదని, తమ దృష్టిలో ఒకే వైద్య కళాశాలలో ఇలాంటి విధానం అమలవుతున్నట్లు తమకు సమాచారం ఉందని తెలిపారు.

పీజీ వైద్యుల ప్రధాన సమస్యలు : నిరంతరాయంగా 36 గంటల విధులు నిర్వహించాల్సి రావడం. శారీరక, మానసిక అలసట పెరగడం. విశ్రాంతి లేకపోవడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం అధికంగా ఉండడం. అధిక పనిభారం కారణంగా వైద్య సేవల నాణ్యతపై ప్రభావం. విద్యాభ్యాసం, పరిశోధనలకు సమయం తగ్గిపోవడం. ఒత్తిడి, నిద్రలేమితో వృత్తిపరమైన సామర్థ్యం దెబ్బతినే అవకాశం.

ధర్మాసనం వ్యాఖ్యలు : విచారణ సందర్భంగా ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, ఇతర రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ఆసుపత్రుల అత్యవసర విభాగాల్లో వైద్యులు 72 గంటల వరకు పనిచేస్తున్న సందర్భాలు కూడా తమకు తెలిసినవేనని వ్యాఖ్యానించింది. అయితే పీజీ వైద్యుల పనివేళలు, సంక్షేమంపై స్పష్టమైన వివరాలు సమర్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. పీజీ వైద్యుల పని గంటలు, అమలులో ఉన్న విధానాలు, ఉపశమన చర్యలపై పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సూచించిన హైకోర్టు, తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది. ఈ కేసు వైద్య విద్యార్థుల పనివేళలు, సంక్షేమంపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసే అవకాశముంది.

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HIGH COURT ON 36 HOUR DUTY SHIFTS
HIGH COURT ON PG MEDICAL STUDENTS
HC OBJECTION ON 36 HOURS DUTY
36 గంటల డ్యూటీలపై హైకోర్టు ఆగ్రహం
HIGH COURT ON 36 HOUR DUTY SHIFTS

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