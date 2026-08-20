ప్రజాధనం చెల్లింపుల వ్యవహారంలో ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యాలేంటి? : హైకోర్టు ప్రశ్న
పరిహారం అందక కోర్టుల చుట్టూ రైతులు తిరుగుతున్నారన్న హైకోర్టు - మరోవైపు సంక్షేమ పథకాలకు చెల్లింపులు చేస్తున్నారని వ్యాఖ్య - పథకాలకు చట్టబద్ధత ఏమిటో చెప్పండని హైకోర్టు ప్రశ్న
Published : August 20, 2026 at 9:22 AM IST
High Court Makes key Observations on Schemes : నిధుల వినియోగానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ నిర్ణయాల్లో జోక్యం చేసుకోవడానికి కోర్టుకు ఆసక్తి లేదని, అయితే ప్రజాధనం చెల్లింపుల వ్యవహారంలో ప్రభుత్వానికున్న ప్రాధాన్యాలేమిటో తెలియాల్సిన అవసరం ఉందని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఓవైపు ఉన్న ఎకరా, అరెకరాను ప్రభుత్వానికిచ్చి పరిహారం కోసం సన్నకారు రైతులు ఏళ్ల తరబడి కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతుంటే, మరోవైపు సంక్షేమ పథకాలకు చెల్లింపులు చేస్తున్నారని పేర్కొంది. సంక్షేమ పథకాలకు కోర్టు వ్యతిరేకం కాదని, ప్రజాధనం చెల్లింపుల్లో ప్రాధాన్యం ఉండాలన్నదే తమ ఉద్దేశమని ఉన్నత న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించింది.
కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాల చట్టబద్ధతను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. రుణాలు చేసి సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తారా? అంటూ హైకోర్టు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. భూ సేకరణలో భూమిని కోల్పోయిన బాధితులు కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు వేస్తున్నారని, అధికారులు కోర్టులకు వచ్చి చెల్లింపులకు నిధుల కొరత ఉందని చెబుతున్నారని తెలిపింది. ఆర్టీసీ వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను లాభాల్లోకి తీసుకువచ్చి ఆ లాభాలను సంక్షేమ పథకాలకు వెచ్చించవచ్చంది. కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలపై స్టే తొలగించాలన్న ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి నేపథ్యంలో సమగ్ర విచారణ చేపట్టాల్సి ఉందంటూ గురువారానికి వాయిదా వేసింది.
కౌంటరు దాఖలు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం : కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ పథకాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం 2014 నుంచి జారీ చేసిన 8 జీవోలను సవాల్ చేస్తూ న్యాయవాది విజయ్ గోపాల్ వ్యక్తిగత హోదాలో హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్ ఎన్.వి.శ్రవణ్ కుమార్ మరోసారి విచారణ చేపట్టారు. ప్రభుత్వం తరఫున అదనపు అడ్వొకేట్ జనరల్ మహమ్మద్ ఇమ్రాన్ఖాన్ వాదనలు వినిపిస్తూ పిటిషన్ విచారణార్హం కాదని, ప్రభుత్వం నుంచి తప్పు ఉంటే పిటిషన్ల ద్వారా నిలదీయవచ్చని, ఇది బాల్య వివాహాలను అరికట్టడానికి, బాలికా విద్యను ప్రోత్సహించడానికి అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకమన్నారు. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి పథకాలు అమల్లో ఉన్నాయన్నారు.
ఈ దశలో న్యాయమూర్తి జోక్యం చేసుకుంటూ పథకాల అమలుకు చట్టబద్ధత గురించి చెప్పాలని, ప్రభుత్వ జీవోలు, ఆర్థిక శాఖ అనుమతులు సరిపోతాయా అంటూ ప్రశ్నించగా అదనపు ఏజీ సమాధానమిస్తూ పథకం కోసం బడ్జెట్లో కేటాయింపులు చేస్తున్నారని, దాన్ని శాసనసభ ఆమోదిస్తుందన్న విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలన్నారు. పిటిషనర్ వాదనలు వినిపిస్తూ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి చట్టబద్ధమైన అనుమతులు లేకుండా నిధులు వినియోగించరాదన్నారు. ఏఏజీ వాదనలు కొనసాగిస్తూ కౌంటరు దాఖలు చేశామని, ప్రస్తుతం పిటిషనర్ లేవనెత్తిన అంశాలపై సమగ్ర కౌంటర్ దాఖలు చేస్తామని, స్టే ఎత్తివేయాలని కోరగా న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ దీనిపై సమగ్రంగా విచారించాల్సిన అవసరం ఉందంటూ విచారణను నేటికి వాయిదా వేశారు.
సోషల్ మీడియాల్లో న్యాయమూర్తి ఆదేశాలు జారీ : ఈ పిటిషన్పై విచారణకు సంబంధించిన అంశాలపై ఎలాంటి కథనాలు రాకూడదని సామాజిక మాధ్యమాలకు న్యాయమూర్తి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తెలుగు స్క్రైబ్ సహా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఈ కథనానికి సంబంధించి ఉన్న అంశాలను తొలగించాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుత పిటిషన్ నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఈ కథనాలను ఉంచి బెదిరింపులకు దిగుతున్నారని, రక్షణ కల్పించాలంటూ పిటిషనర్ దాఖలు చేసిన మధ్యంతర దరఖాస్తుపై ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
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