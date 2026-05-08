నటి అషురెడ్డికి షాకిచ్చిన హైకోర్టు - కేసు కొట్టివేయాలంటూ వేసిన పిటిషన్ తిరస్కరణ
High Court Verdict On Ashureddy Petition - అషురెడ్డి పిటిషన్ కొట్టేసిన హైకోర్టు - కేసుకు సంబంధించి ఆధారాలు ఉన్నాయన్న పోలీసులు - తదుపరి విచారణ జూన్9 కి వాయిదా
Published : May 8, 2026 at 11:55 AM IST
High Court Verdict On Ashureddy Petition : కొన్ని రోజుల క్రితం తనపై నమోదైన క్రిమినల్ కేసును కొట్టివేయాలని హైకోర్టును ఆశ్రయించిన నటి అషురెడ్డికి నిరాశ మిగిలింది. తాజాగా ఆమె పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు దానిని కొట్టివేసింది. అషురెడ్డి, అలాగే తన తల్లిపై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తును నిలిపివేయటానికి హైకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ కేసులో కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా మినహాయింపు ఇవ్వాలన్న తన అభ్యర్థనను కూడా తిరస్కరించింది.
పోలీసుల విచారణ : బాధితుడి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు సీసీఎస్ పోలీసులు అషురెడ్డిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఇప్పటి వరకు ధర్మేంద్ర నుంచి అషు రెడ్డి ఏ రూపంలో డబ్బులు తీసుకుంది? బ్యాంకు లావాదేవీలు ఉన్నాయా? లేదా వస్తువుల రూపంలో తీసుకున్నారా? అనే కోణంలో పోలీసులు ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు.
కేసు కొట్టివేయాలంటూ పిటిషన్ : విషయం తెలుసుకున్న నటి అషురెడ్డి ఈ కేసుపై ఆమె హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైదరాబాద్ సీసీఎస్లో నమోదైన కేసును కొట్టేయాలంటూ పిటీషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కేసులో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని కోరారు. ఆమె పిటిషన్పై జస్టిస్ జె. శ్రీనివాసరావు గురువారం విచారణ చేపట్టారు.
అన్ని ఆధారాలు అందుబాటులో : విచారణ సమయంలో అదనపు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ జితేందర్రావు వీరమల్ల తన వాదనలను వినిపించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి తన దగ్గర ఆధారాలున్నాయన్నారు. రూ. 10.5 కోట్ల నగదు బదిలీ ఆన్లైన్లోనే జరిగిందన్నారు. దీనికి సంబంధించి అన్ని సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని, తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగించాల్సిందిగా కోరారు. ఇందులో ఎలాంటి మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయటానికి వీలులేదన్నారు. పిటిషనర్కు పోలీసులు 41ఎ నోటీసులు జారీచేశారని వివరించారు.
తప్పుడు కేసు పెట్టారని వాదనలు : తప్పుడు ఆరోపణలతో ఈ కేసును నమోదు చేశారని పిటిషినర్ తరపు న్యాయవాది తెలిపారు. పిటిషన్పై విచారణ ముగిసేవరకూ దర్యాప్తును నిలిపివేయాలని కోరారు. అలాగే ఈ విషయంలో పోలీసులు ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా ఆదేశాలివ్వాలని కోరారు.
స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరణ : ఇరువురి వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి ఈ కేసులో మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇవ్వటానికి నిరాకరించారు. అలాగే దీనికి సంబంధించి కౌంటర్లు దాఖలు చేయాలని ప్రతివాదులను ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణనను జూన్ 9 కి వాయిదా వేశారు.
జరిగిన విషయం ఇదే : హైదరాబాద్ షేక్పేట్ వాసి యెనుముల సత్యనారాయణ కుమారుడు వైవీ ధర్మేంద్ర లండన్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. 2018లో భారత్కు వచ్చిన సమయంలో అతనికి విశాఖపట్నానికి చెందిన నటి వెంకట అశ్వినిరెడ్డి కొయ్య ఎలియాస్ అషురెడ్డి పరిచయమైంది. అలా పరిచయమైన కొద్ది రోజుల్లోనే తన కుమారుడు ధర్మేంద్రను ప్రేమిస్తున్నానని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించిందని, ఆ తరువాత మెల్లగా డబ్బులు అడగటం ప్రారంభించిందని సత్యనారాయణ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అలా బంగారం, కారు, ఆస్తులు కొనుగోలు చేయించుకుని అవన్నీ ఆమె పేరిటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుందని తెలిపారు. ఆ తరవాత అషు రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు ధర్మేంద్రను కలిసి సంబంధాన్ని ఓకే చేస్తున్నామంటూ పండితుడిని పిలిపించి హడావుడి చేశారని అన్నారు. కానీ అషు రెడ్డి మాత్రం కొన్నిరోజులకు ముఖం చాటేసిందని, పలుమార్లు అడిగినా వివాహం చేసుకోటానికి ఒప్పుకోలేదని, గత సంవత్సరం వరకు ఆమె తన కుమారుడి నుంచి పెద్దమొత్తంలో డబ్బును వసూలు చేసిందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఆమె సోదరి కూడా రూ.50 లక్షలు తీసుకుందని ధర్మేంద్ర తండ్రి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.