అప్పుడు ఎన్టీఆర్​కు ఏఎన్నార్‌ కాలేజీ విద్యార్థులు అండగా నిలిచారు: జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌

ఎన్టీఆర్​ను పదవి నుంచి దించేసిన సమయంలో ఆయనకు విద్యార్ధులు నిలిచారని న్యాయమూర్తి భట్టు - కాలేజీ ఆడిటోరియంలో రాష్ట్రంలో 'ప్రజాస్వామ్యం చనిపోయింది' అని సంతాప సభ నిర్వహించామని వెల్లడి

Published : December 17, 2025 at 4:51 PM IST

ANR College Diamond Jubilee Celebrations : కృష్ణా జిల్లాలో ప్రసిద్ధి గాంచిన గుడివాడ ఏఎన్నార్‌ కళాశాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. మూడు రోజుల కార్యక్రమాలలో భాగంగా నేడు (రెండో రోజు) పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ సినీనటుడు అక్కినేని నాగార్జున, హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌, మాజీ ఎంపీ యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్‌, ఎమ్మెల్యేలు వెనిగండ్ల రాము, వర్ల కుమార్‌ రాజా తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మహోన్నత ఆలోచనతో ఈ కళాశాల ఏర్పడిందని ఈ సందర్భంగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌ చెప్పారు. 75 ఏళ్లుగా వేలాది మందికి మంచి భవిష్యత్తును ఇవ్వడమే కాక దేశానికి గొప్ప పౌరులను అందించిందన్నారు. ఈ కళాశాలలో చదివిన తను హైకోర్టు న్యాయమూర్తి స్థాయికి ఎదిగానన్నారు. అలాగే ఎన్టీఆర్​ను పదవి నుంచి దించేసిన సమయంలో ఆయనకు అండగా ఏఎన్నార్ కాలేజీ విద్యార్ధులు నిలిచారని న్యాయమూర్తి బట్టు దేవానంద్ గుర్తు చేశారు. ఆ సమయంలో గుడివాడలోని ఏఎన్నార్ కాలేజీ ఆడిటోరియంలో రాష్ట్రంలో 'ప్రజాస్వామ్యం చనిపోయింది' అని సంతాప సభ నిర్వహించామని అన్నారు. కాలేజీ నుంచి గుడివాడ వరకు మౌన ప్రదర్శన చేశామని గత అనుభావాలను గుర్తు చేసుకున్నారు.

ఆ సమయంలో ఎన్టీఆర్​కు - ఏఎన్నార్‌ కాలేజీ విద్యార్థులు అండగా నిలిచారు : జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌ (ETV Bharat)

ఉద్యమాల్లో కూడా ఏఎన్నార్ కాలేజీ విద్యార్ధులు ఎప్పుడు ముందు ఉండేవారని తెలిపారు. 1985 సంవత్సరాల్లో తనతో పాటు చదువుకున్న అందరిని ఒకసారి చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. విద్యార్ధి దశలో ఇంటర్ అన్నది చాలా ప్రమాదకర స్థాయి అని, కాలేజీలో గొడవలు చేసేది ఇంటర్ లోనేనన్నారు. డిగ్రీ చదివే సమాయానికి విద్యార్ధుల్లో కొంచెం పరిణితి వస్తుందన్నారు. దాదాపు 45 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ కాలేజీ రోజులు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే ఎంతో సంతోషం కలుగుతుందన్నారు. విద్యార్ధి జీవితాన్ని ఎలా తీర్చిదిద్దాలో ప్రతి ఒక్కదానికి ఈ కాలేజీలో బీజం పడిందని, కాలేజీ డైమండ్ జూబ్లీ ఉత్సవాలకు తనను ఆహ్వానించినందుకు కాలేజీ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు రూ.లక్ష విరాళం : స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తొలినాళ్లలో కృష్ణా డెల్టాలోని రైతుబిడ్డలు స్థానికంగా ప్రాథమిక విద్యనభ్యసించినా, ఉన్నత చదువుల కోసం దూరప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. వారికి డిగ్రీ కోర్సులనూ అందుబాటులోకి తేవాలన్న సంకల్పంతో 1950లో గుడివాడలో పురుడు పోసుకున్న కళాశాల, పల్లెటూరి పిల్లలనెందరినో ప్రపంచం గుర్తించే స్థాయిలో తీర్చిదిద్దింది. 1959లో ప్రసిద్ధ నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు రూ.లక్ష విరాళం ఇవ్వడంతో ఏఎన్నార్‌ పేరుతో నామకరణం చేశారు.

మహనీయులనెందరినో తీర్చిదిద్ది : ఈ కళాశాలలో చదివిన ఎందరో ఉన్నత స్థానాలకు ఎదిగారు. రామోజీరావు, కావూరి సాంబశివరావు, కైకాల సత్యనారాయణ, యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్, వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు, యలమంచిలి శివాజీ, కఠారి ఈశ్వర్‌కుమార్, తంగిరాల ప్రభాకరరావు, పేర్ని కృష్ణమూర్తి, వెనిగండ్ల రాము తదితరులంతా ఇక్కడి విద్యార్థులే. పద్మ విభూషణ్, పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ అవార్డులు అందుకున్న వాళ్లూ ఉన్నారు. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌ ఇక్కడ చదివిన వారే. కళాశాల ఉన్నతికి దాతల సహకారానికి గుర్తుగా వివిధ బ్లాక్‌లకు వారి పేర్లే పెట్టారు.

వజ్రోత్సవాలకు ప్రముఖుల హాజరు : డిసెంబరు 16 నుంచి మూడు రోజుల పాటు వజ్రోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. తొలిరోజు డిసెంబరు 16న ఆచార్య ఎన్జీరంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో రైతు సదస్సు నిర్వహించారు. 17న పూర్వవిద్యార్థుల సమ్మేళనం సందర్భంగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌, మాజీ ఎంపీ యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్‌, ఎమ్మెల్యేలు వెనిగండ్ల రాము, తదితరులు హాజరయ్యారు. ప్రముఖ సినీ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున ఆధ్వర్యంలో నూతన భవనం ప్రారంభించారు. 18న ముగింపు ఉత్సవాలకు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్, ‘ఈనాడు’ సీఎండీ సీహెచ్‌ కిరణ్, మాజీ సెంట్రల్‌ విజిలెన్స్‌ కమిషనర్‌ కేవీ చౌదరి తదితరులను ఆహ్వానించామని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

