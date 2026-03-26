ETV Bharat / state

ఎమ్మెల్యేల అనర్హత విషయంలో స్పీకర్​ ట్రైబ్యునల్​కు హైకోర్టు నోటీసులు

బీఆర్ఎస్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై నోటీసులు జారీ చేసిన సీజే ధర్మాసనం - పార్టీ మారిన ఇద్దరిపై స్పీకర్ ట్రైబ్యునల్‌ చర్యలు తీసుకోలేదన్న బీఆర్‌ఎస్‌ న్యాయవాది - స్పీకర్ ట్రైబ్యునల్‌కు నోటీసులు

High Court Issues Notices to Speaker Tribunal
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 7:49 PM IST

1 Min Read
High Court Issues Notices to Speaker Tribunal : ఎమ్మెల్యేల అనర్హతకు సంబంధించిన విషయంలో స్పీకర్​ ట్రైబ్యునల్​తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, సంజయ్​కుమార్​లకు హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. బీఆర్ఎస్​ పార్టీ నేతలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై ఇవాళ సీజే ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్​ తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు. బీఆర్ఎస్​ నుంచి కాంగ్రెస్​ పార్టీలోకి మారిన ఆ ఇద్దరిపై స్పీకర్​ ట్రైబ్యునల్​ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని అందువల్ల ఆ నిర్ణయాన్ని రద్దు చేయాలని కోరారు. కడియం, సంజయ్​లపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా స్పీకర్​తో ట్రైబ్యునల్​తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, సంజయ్​కుమార్​కు నోటీసులు పంపింది. తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్​ 16కు వాయిదా వేసింది.

TAGGED:

HC ISSUES NOTICES TO SPEAKER
TELANGANA MLAS DEFECTION ROW
MLAS DISQUALIFICATION CASE UPDATES
MLAS DISQUALIFICATION CASE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.