ఎమ్మెల్యేల అనర్హత విషయంలో స్పీకర్ ట్రైబ్యునల్కు హైకోర్టు నోటీసులు
బీఆర్ఎస్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై నోటీసులు జారీ చేసిన సీజే ధర్మాసనం - పార్టీ మారిన ఇద్దరిపై స్పీకర్ ట్రైబ్యునల్ చర్యలు తీసుకోలేదన్న బీఆర్ఎస్ న్యాయవాది - స్పీకర్ ట్రైబ్యునల్కు నోటీసులు
Published : March 26, 2026 at 7:49 PM IST
High Court Issues Notices to Speaker Tribunal : ఎమ్మెల్యేల అనర్హతకు సంబంధించిన విషయంలో స్పీకర్ ట్రైబ్యునల్తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, సంజయ్కుమార్లకు హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై ఇవాళ సీజే ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి మారిన ఆ ఇద్దరిపై స్పీకర్ ట్రైబ్యునల్ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని అందువల్ల ఆ నిర్ణయాన్ని రద్దు చేయాలని కోరారు. కడియం, సంజయ్లపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా స్పీకర్తో ట్రైబ్యునల్తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, సంజయ్కుమార్కు నోటీసులు పంపింది. తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్ 16కు వాయిదా వేసింది.