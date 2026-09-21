స్పీకర్ను దూషించిన కేసులో తాతా మధు, నవీన్ రెడ్డికి హైకోర్టు నోటీసులు
స్పీకర్ను దూషించిన కేసులో ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్ రెడ్డికి హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. నాంపల్లి కోర్టు ఉత్తర్వులను కొట్టి వేయాలని పోలీసులు పిటిషన్ వేశారు. తదుపరి విచారణను ఎల్లుండికి వాయిదా వేసింది.
Published : September 21, 2026 at 3:56 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 4:31 PM IST
HC Issues Notices MLCs Tata Madhu, Naveen Reddy : స్పీకర్ను దూషించిన కేసులో ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్ రెడ్డికి హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. గతంలో వీరిద్దరిని అరెస్టు చేయొద్దని నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశించింది. దీనిపై పోలీసులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. నాంపల్లి కోర్టు ఉత్తర్వులను కొట్టి వేయాలని పోలీసులు పిటిషన్ వేశారు. వీరిద్దరూ కలిసి అసభ్య పదజాలంతో దూషించారని, రాజ్యాంగబద్ధ పదవిలో ఉన్న స్పీకర్నే ఇద్దరూ దూషించారని పీపీ పేర్కొన్నారు. విధుల్లో ఉన్న పోలీసు అధికారులపైనా దాడి చేశారని పీపీ నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని తాతా మధు, నవీన్రెడ్డికి హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. తదుపరి విచారణను ఎల్లుండికి వాయిదా వేసింది.
గతంలో ష్యూరిటీ సమర్పించాలని ఆదేశాలు
స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని ఓఎస్డీ వెంకటేశం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు వీరిద్దరిపై ఎస్టీ, ఎస్సీ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం ఇద్దరికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాత నాంపల్లి కోర్టులో హాజరు పరిచారు. ఇరువర్గాల వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి, పోలీసుల రిమాండ్ విజ్ఞప్తిని తోసిపుచ్చారు. నిందితులు ఇద్దరూ చెరో పదివేల చొప్పున పూచీకత్తుతో పాటు రెండేసి ష్యూరిటీలను సమర్పించాలని ఆదేశించింది.
తీర్మానానికి అసంబ్లీ ఆమోదం
గతంలో సభాపతి గౌరవాన్ని భంగం కలిగించే వ్యాఖ్యలు చేసిన తాతా మధు, నవీన్ కుమార్ రెడ్డిపై క్రమశిక్షణ చర్యలకు సిఫార్సు చేస్తూ చేసిన తీర్మానానికి అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ తీర్మానం ప్రతిపాదించారు. స్పీకర్పై తాతా మధు, నవీన్కుమార్ రెడ్డి దూషణలను సభ తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని, సభా మర్యాదలకు విరుద్ధమైన వ్యాఖ్యలపై నిరసన తెలుపుతూ మహిళల ఎదుట అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడాన్ని ఖండిస్తోందని సభ తెలిపింది.
బీఆర్ఎస్ సభ్యుల అనుచిత ప్రవర్తలను ఆ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ బాధ్యత తీసుకోవాలని, శాసనసభాపతికి కేసీఆర్ బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని, నిబంధనలకు అనుగుణంగా మండలి ఛైర్మన్ చర్యలు తీసుకోవాలని శాసనసభ తీర్మానం చేసింది. రాజ్యాంగపరమైన అత్యున్నత పదవిలో ఉండి కూడా అవమానం ఎదుర్కోవాల్సి రావటం బాధాకరమని దామోదర రాజనర్సింహ వ్యాఖ్యానించారు. ఇద్దరు మండలి సభ్యులపైనా క్రమశిక్షణా చర్యలకు సిఫార్సు చేస్తూ తీర్మానించారు.
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