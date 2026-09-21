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స్పీకర్​ను దూషించిన కేసులో తాతా మధు, నవీన్​ రెడ్డికి హైకోర్టు నోటీసులు

స్పీకర్​ను దూషించిన కేసులో ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్​ రెడ్డికి హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. నాంపల్లి కోర్టు ఉత్తర్వులను కొట్టి వేయాలని పోలీసులు పిటిషన్​ వేశారు. తదుపరి విచారణను ఎల్లుండికి వాయిదా వేసింది.

HC Issues Notices MLCs Tata Madhu, Naveen Reddy
HC Issues Notices MLCs Tata Madhu, Naveen Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 3:56 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 4:31 PM IST

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HC Issues Notices MLCs Tata Madhu, Naveen Reddy : స్పీకర్​ను దూషించిన కేసులో ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్​ రెడ్డికి హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. గతంలో వీరిద్దరిని అరెస్టు చేయొద్దని నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశించింది. దీనిపై పోలీసులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. నాంపల్లి కోర్టు ఉత్తర్వులను కొట్టి వేయాలని పోలీసులు పిటిషన్​ వేశారు. వీరిద్దరూ కలిసి అసభ్య పదజాలంతో దూషించారని, రాజ్యాంగబద్ధ పదవిలో ఉన్న స్పీకర్​నే ఇద్దరూ దూషించారని పీపీ పేర్కొన్నారు. విధుల్లో ఉన్న పోలీసు అధికారులపైనా దాడి చేశారని పీపీ నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో కౌంటర్​ దాఖలు చేయాలని తాతా మధు, నవీన్​రెడ్డికి హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. తదుపరి విచారణను ఎల్లుండికి వాయిదా వేసింది.

గతంలో ష్యూరిటీ సమర్పించాలని ఆదేశాలు

స్పీకర్​ గడ్డం ప్రసాద్​పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని ఓఎస్డీ వెంకటేశం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు వీరిద్దరిపై ఎస్టీ, ఎస్సీ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్​ చేశారు. అనంతరం ఇద్దరికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాత నాంపల్లి కోర్టులో హాజరు పరిచారు. ఇరువర్గాల వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి, పోలీసుల రిమాండ్​ విజ్ఞప్తిని తోసిపుచ్చారు. నిందితులు ఇద్దరూ చెరో పదివేల చొప్పున పూచీకత్తుతో పాటు రెండేసి ష్యూరిటీలను సమర్పించాలని ఆదేశించింది.

తీర్మానానికి అసంబ్లీ ఆమోదం

గతంలో సభాపతి గౌరవాన్ని భంగం కలిగించే వ్యాఖ్యలు చేసిన తాతా మధు, నవీన్​ కుమార్​ రెడ్డిపై క్రమశిక్షణ చర్యలకు సిఫార్సు చేస్తూ చేసిన తీర్మానానికి అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ తీర్మానం ప్రతిపాదించారు. స్పీకర్​పై తాతా మధు, నవీన్​కుమార్​ రెడ్డి దూషణలను సభ తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని, సభా మర్యాదలకు విరుద్ధమైన వ్యాఖ్యలపై నిరసన తెలుపుతూ మహిళల ఎదుట అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడాన్ని ఖండిస్తోందని సభ తెలిపింది.

బీఆర్​ఎస్​ సభ్యుల అనుచిత ప్రవర్తలను ఆ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్​ బాధ్యత తీసుకోవాలని, శాసనసభాపతికి కేసీఆర్​ బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని, నిబంధనలకు అనుగుణంగా మండలి ఛైర్మన్​ చర్యలు తీసుకోవాలని శాసనసభ తీర్మానం చేసింది. రాజ్యాంగపరమైన అత్యున్నత పదవిలో ఉండి కూడా అవమానం ఎదుర్కోవాల్సి రావటం బాధాకరమని దామోదర రాజనర్సింహ వ్యాఖ్యానించారు. ఇద్దరు మండలి సభ్యులపైనా క్రమశిక్షణా చర్యలకు సిఫార్సు చేస్తూ తీర్మానించారు.

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Last Updated : September 21, 2026 at 4:31 PM IST

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