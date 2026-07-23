పావురం వ్యర్థాల వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు - ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు నోటీసులు
హైదరాబాద్లో పావురాలకు ఆహారం - ప్రజారోగ్యంపై ఆందోళన - తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, జీహెచ్ఎంసీకి నోటీసులు - మూడు వారాల్లో పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని హైకోర్డు ఆదేశాలు
Published : July 23, 2026 at 10:08 PM IST
High Court on Pigeon Cause Health Concerns : హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల్లో పావురాలకు విచ్చలవిడిగా ఆహారం వేయడం వల్ల ప్రజారోగ్యం, పర్యావరణంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోందన్న అంశంపై తెలంగాణ హైకోర్టు కీలకంగా స్పందించింది. ఈ సమస్యను నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వం, జీహెచ్ఎంసీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నాయో మూడు వారాల్లో పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ అంశంపై ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని విచారించిన ధర్మాసనం సంబంధిత అధికారులకు స్పష్టమైన సూచనలు చేసింది.
ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం నేపథ్యం : ముషీరాబాద్కు చెందిన డాక్టర్ రాధేశ్యాం ఉపాధ్యాయ హైకోర్టులో ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు చేశారు. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్లోని నివాస ప్రాంతాలు, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు, చారిత్రక కట్టడాల వద్ద పెద్ద ఎత్తున పావురాలకు ఆహారం వేయడం వల్ల పావురాల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీంతో పావురాల విసర్జన కారణంగా పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా మారడమే కాకుండా ప్రజారోగ్యానికి కూడా ముప్పు ఏర్పడుతోందని పిటిషన్లో వివరించారు.
పిటిషనర్ వాదనలు : పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ పావురాల విసర్జన వల్ల చారిత్రక కట్టడాలు దెబ్బతింటున్నాయని తెలిపారు. రాళ్లపై పేరుకుపోయే విసర్జన కారణంగా పురాతన నిర్మాణాల అందం, బలం తగ్గే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు. అలాగే ప్రజలు అధికంగా రాకపోకలు సాగించే ప్రాంతాల్లో పావురాల గుంపులు ఉండటం వల్ల పర్యావరణ కాలుష్యం పెరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. పావురాలకు ఎక్కడపడితే అక్కడ ఆహారం వేయకుండా ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై జరిమానాలు విధించేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోర్టును కోరారు. పావురాల వల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలపై ప్రజల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు.
హైకోర్టు ఆదేశాలు : ఈ వ్యాజ్యాన్ని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అలోక్ అరాధే, జస్టిస్ జె. అనిల్ కుమార్లతో కూడిన ధర్మాసనం విచారించింది. వాదనలు విన్న అనంతరం తెలంగాణ ప్రభుత్వం, జీహెచ్ఎంసీ ఈ సమస్యపై ఇప్పటివరకు తీసుకున్న చర్యల వివరాలను మూడు వారాల్లో కౌంటర్ రూపంలో సమర్పించాలని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది.
ప్రజారోగ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణకు సమతుల్యత అవసరం : పావురాలకు ఆహారం వేయడం దాతృత్వంగా భావించినప్పటికీ, అది నియంత్రణ లేకుండా కొనసాగితే ప్రజారోగ్యం, పరిశుభ్రత, చారిత్రక కట్టడాల పరిరక్షణపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందువల్ల పక్షుల సంరక్షణతో పాటు ప్రజారోగ్యాన్ని కాపాడే విధంగా స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు రూపొందించడం అవసరమనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. హైకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం, జీహెచ్ఎంసీ తీసుకునే నిర్ణయాలపై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి నెలకొంది.