అక్రమ మైనింగ్ కట్టడికి మార్గదర్శకాలు రూపొందించండి: హైకోర్టు
ఇసుక, గనుల అక్రమ మైనింగ్ అడ్డుకట్ట విషయంలో హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.ఈ వ్యవహారంపై సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి మార్గదర్శకాలను రూపొందించాలని గనులు, రెవెన్యూ, రాష్ట్ర పర్యావరణ, అటవీశాఖ, హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శులను ఆదేశించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 2:59 PM IST
High Court On Illegal Activities In Mining : అక్రమ ఇసుక, ఖనిజాల తవ్వకాలను అరికట్టడంపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. గనులు, రెవెన్యూ, పర్యావరణం & అటవీ, హోం శాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులు ఈ అంశంపై పూర్తి వివరాలు అధ్యాయనం చేసి మార్గదర్శకాలను రూపొందించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అక్రమ తవ్వకాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కిచెప్పిన కోర్టు, అటువంటి కార్యకలాపాలను అరికట్టడంలో విఫలమైన అధికారులను బాధ్యులను చేయాలని స్పష్టం చేసింది. వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయాన్ని నిర్ధారించడానికి తగిన విధానాలను (ప్రోటోకాల్స్) రూపొందించాలని కోరింది.
డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు కేసు ఎందుకు పెట్టారు ?: అక్రమ తవ్వకాలను అరికట్టడంలో బాధ్యత తీసుకోవడానికి బదులుగా అధికారులు ఒకరిపై ఒకరు నిందలు వేసుకుంటూ తమ విధులను విస్మరిస్తున్నారని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. అలాగే శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపాన్ని తప్పుబట్టింది. అసలు సూత్రధారులను వదిలేసి డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు, క్లర్కులపై కేసులు నమోదు చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటని కోర్టు ప్రశ్నించింది. అటువంటి అక్రమ కార్యకలాపాల గురించి ఫిర్యాదు చేయడానికి ఒక హెల్ప్లైన్ నంబర్ను ఏర్పాటు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది. సంబంధిత శాఖల అధికారులు సమావేశమై, అక్రమ తవ్వకాలను అరికట్టడానికి తీసుకుంటున్న చర్యలపై చర్చించి, ఉమ్మడి అఫిడవిట్ను దాఖలు చేయాలని ఆదేశించింది. విడివిడి అఫిడవిట్లు ఆమోదించవని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. విచారణ వాయిదా పడింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి లిసా గిల్, న్యాయమూర్తి చల్లా గుణరంజన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
హైకోర్టులో అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై పిల్ దాఖలు : బాపట్ల జిల్లా చీరాల మండలం కవురివారిపాలెం గ్రామంలో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలకు పాల్పడుతున్న సూత్రధారులపై చర్యలు తీసుకోవడంలో అధికారులు విఫలమయ్యారు. దీన్నిఆరోపిస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్యే అమంచి కృష్ణమోహన్ హైకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్) దాఖలు చేశారు. ఆయన తరపున న్యాయవాది ఎన్. రవి ప్రసాద్ వాదనలు వినిపిస్తూ, సర్వే నంబర్లు 47,607లలో భారీ స్థాయిలో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు జరిగాయని పేర్కొన్నారు. 2022లో ఎటువంటి తవ్వకాలు జరగనప్పటికీ, ఇప్పుడు అదే ప్రాంతంలో భారీ తవ్వకాల వల్ల లోతైన గుంతలు ఏర్పడ్డాయని ఆయన తెలిపారు. సాక్ష్యంగా శాటిలైట్ చిత్రాలను కోర్టుకు సమర్పించారు. రోజుకు 200 లారీల ద్వారా జరుగుతున్న అక్రమ ఇసుక రవాణాను అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని కూడా ఆయన ఆరోపించారు.
అసలు సూత్రధారులను ఎందుకు గుర్తించలేకపోయారు ?: ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం, గనుల శాఖ తరపున హాజరైన ప్రభుత్వ న్యాయవాది సాయి విహారి నుంచి వివరణ కోరింది. దీనికి స్పందిస్తూ, విహారి 25 కేసులు నమోదు చేశామని తెలిపారు. అటువంటి అక్రమాలపై ఫిర్యాదు చేయడానికి హెల్ప్లైన్ నంబర్ అందుబాటులో ఉందని పేర్కొన్నారు. అసలు సూత్రధారులను వదిలేసి, కేవలం డ్రైవర్లు, క్లీనర్లపై కేసులు నమోదు చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. హెల్ప్లైన్ నిజంగా సమర్థవంతంగా పనిచేసి ఉంటే, హైకోర్టులో ఇన్ని పిటిషన్లు దాఖలయ్యేవి కాదని వ్యాఖ్యానించింది. పోలీసు పికెట్లు ఏర్పాటు చేశామని, రాత్రిపూట నిఘాను ముమ్మరం చేశామని, కేసులు నమోదు చేస్తున్నామని హోం శాఖ ప్రభుత్వ న్యాయవాది జయంతి వాదనలు వినిపించారు. పోలీసులు ఇంత చురుకుగా పని చేస్తున్నప్పటికీ, అక్రమ మైనింగ్ వెనుక ఉన్న సూత్రధారులను ఎందుకు గుర్తించలేకపోయారని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. అనంతరం విచారణను వాయిదా వేసింది.
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