'మహిళలే స్వచ్ఛందంగా వచ్చి అండాలు ఇచ్చారు' - హైకోర్టును ఆశ్రయించిన డాక్టర్ పద్మజ
Illegal Fertility Case in Hyderabad : అండాల అక్రమ సేకరణ వ్యవహారంలో పోలీసులు తనపై చట్టవిరుద్ధంగా కేసులు నమోదు చేశారని పద్మజ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ డాక్టర్ పద్మజ హైకోర్టుకు ఆశ్రయించారు.
Published : November 20, 2026 at 11:39 AM IST
అండాల అక్రమ సేకరణ వ్యవహారంలో పోలీసులు రక్షించామని చెబుతున్న మహిళలు బాధితులు కాదని, ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం స్వచ్ఛందంగా అండాలను దానం చేయడానికి వచ్చారని, పోలీసులు చట్టవిరుద్ధంగా కేసులు నమోదు చేశారని డాక్టర్ పద్మజ హైకోర్టుకు నివేదించారు. పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసుల్లో పద్మజ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్కు చెందిన డాక్టర్ పి.పద్మజ దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్పై జస్టిస్ నందికొండ నర్సింగ్ రావు విచారణ చేపట్టారు.
ఆ కేసులు కల్పితమైనవి
పిటిషనర్ తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది ఆర్. ఎన్.హేమేంద్రనాథెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ పిటిషనర్పై నమోదు చేసిన కేసులన్నీ కల్పితమైనవని, చట్టం నిర్దేశించిన విధానానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. అధికారుల పేర్లు, ప్రదేశాలు మినహా ఎస్ఐఆర్లోని అంశాలు, స్వాధీనం చేసుకున్న పంచనామాలు, పోలీసుల వాంగ్మూలాలు అన్ని కేసుల్లోనూ ఒకేలా ఉన్నాయని, కుట్ర అని చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శమన్నారు. దశాబ్దాలుగా సంతానం లేని దంపతులకు సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్పై కేసులు పెట్టి ప్రతిష్ఠ దెబ్బతీస్తున్నారన్నారు. పోలీసులు ఇచ్చిన నోటీసులకు సమాధానం ఇచ్చారని, దర్యాప్తునకు సహకరిస్తారన్నారు. వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి తదుపరి విచారణను శుక్రవారానికి వాయిదా వేశారు.
పోలీసుల వాదన ఇదే
అండాల విక్రయ వ్యవహారంలో డాక్టర్ పి.పద్మజ కీలక పాత్ర పోషించారని, ఆమెకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయొద్దంటూ పోలీసులు హైకోర్టుకు నివేదించిన విషయం తెలిసిందే. సరూర్నగర్, బేగంపేట పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసులకు సంబంధించి డాక్టర్ పి.పద్మజ దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్లను జస్టిస్ నందికొండ నర్సింగ్రావు విచారించారు. ఈ పిటిషన్లో పోలీసులు కౌంటర్ దాఖలు చేసిన విషయం విదితమే. పోలీసులు సమర్పించిన కౌంటరులో దర్యాప్తునకు సంబంధించి పలు ముఖ్యమైన అంశాలను వెల్లడించారు.
రాజధాని నగరంలో గత నెల ఓ వర్కింగ్ హాస్టల్లో తనిఖీలు నిర్వహించగా వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన 15 మంది మహిళలను తీసుకొచ్చి, అండాలు దానం చేసేందుకు అవసరమైన ప్రక్రియను డాక్టర్ పద్మజ సిద్ధంగా ఉంచినట్లు గుర్తించామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాన నిందితుడు దుర్గాప్రసాద్ మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించినట్లు వెల్లడించారు. ఇతను ఒక్కో అండానికి రూ.20 వేల నుంచి రూ.30 వేల వరకు చెల్లిస్తామని మహిళలకు ఆశజూపి హైదరాబాద్కు రప్పించాడని తెలిపారు. సరూర్నగర్లోని షెట్టీ వర్కింగ్ హాస్టల్లో హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్లు, మందులతో పాటు వైద్యసామగ్రిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు వివరించారు. అక్రమ అండాల సేకరణ కేసులో మొత్తం 6 నిందితుల్లో ప్రధాన నిందితుడైన దుర్గాప్రసాద్ను ఇప్పటికే అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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