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ఏ ప్రాతిపదికన బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పించారు? - ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ప్రశ్న

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34శాతం రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ - కమిషన్‌ నివేదిక పరిశీలనలో ఉందంటూనే 34శాతం రిజర్వేషన్లు ఎలా కల్పించారన్న హైకోర్టు - తదుపరి విచారణ ఈనెల 16వ తేదీకి వాయిదా

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34శాతం రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34శాతం రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 8:53 AM IST

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High Court on BC Reservations in Local Body Elections : కమిషన్‌ నివేదిక ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉందంటూనే దాని ఆధారంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ జీవోలు ఎలా ఇచ్చారని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. దీన్ని ఎలా సమర్థించుకుంటారని వ్యాఖ్యానించింది. ఏ ప్రాతిపదికన బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పించారో గణాంకాలను తమ ముందు ఉంచాలని స్పష్టం చేసింది. తదుపరి విచారణను ఈనెల 16వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.

బీసీలకు 34శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీచేసిన జీవోలను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన ప్రజాహిత వ్యాజ్యాలపై బుధవారం హైకోర్టులో సుదీర్ఘ వాదనలు జరిగాయి. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ ఆగస్టు 20న జారీచేసిన జీవో 105, పట్టణ స్థానికసంస్థల ఎన్నికల్లో 33.33% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ పురపాలకశాఖ ఆగస్టు 19న జారీచేసిన జీవో 1065ని రద్దుచేయాలని కోరుతూ న్యాయవాది తాండవ యోగేష్‌ హైకోర్టులో పిల్‌ వేశారు. దీనిపైనే కృష్ణాజిల్లాకు చెందిన వెంకటనరసింహశర్మ మరో పిల్‌ వేశారు.

ఏ ప్రాతిపదికన బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పించారు? - ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ప్రశ్న (ETV)

61శాతం దాటిన రిజర్వేషన్లు : రిజర్వేషన్ల మొత్తం 50% దాటకూడదని సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తీర్పుచెప్పిందని యోగేష్‌ తన వాదనలు వినిపించారు. బీసీలకు 34%, ఎస్సీ, ఎస్టీలతో కలిపి మొత్తం 59.85% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ 2019 డిసెంబరులో జారీచేసిన జీవోను హైకోర్టు కొట్టేసిందని గుర్తు చేశారు. ఈ తీర్పుపై ఎస్‌ఎల్‌పీ దాఖలు చేయగా సుప్రీంకోర్టు సైతం తోసిపుచ్చిందని, ప్రస్తుతం బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పించడంతో గ్రామీణ స్థానికసంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు 61శాతం దాటాయని వాదించారు. గతంలో కోర్టులు రద్దుచేసిన విధానాన్ని తిరిగి అమల్లోకి తీసుకొచ్చారని ఆ జీవోలను రద్దుచేయాలని కోరారు. నరసింహశర్మ తరఫున న్యాయవాది శివప్రసాద్‌రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. బీసీ రిజర్వేషన్లను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకుంటున్నారని వాదించారు.

అలాగని రాజ్యాంగంలో నిర్దేశించలేదు : పంచాయతీరాజ్, పురపాలకశాఖ తరఫున సుప్రీంకోర్టు సీనియర్‌ న్యాయవాది దేవదత్‌ కామత్‌ వాదనలు వినిపించారు. రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికే పరిమితం కావాలనే అంశం మార్చడానికి వీల్లేని నియమం కాదని, అలాగని రాజ్యాంగంలో నిర్దేశించలేదని చెప్పారు. బీసీల సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక స్థితిగతులపై విశ్రాంత IAS రాజీవ్‌ రంజన్‌ మిశ్ర కమిషన్‌ ఇచ్చిన నివేదికలోని గణాంకాలు, సమగ్ర కుటుంబ సర్వే వివరాల ఆధారంగా బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పించామని ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు 10శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడంతో రిజర్వేషన్లు 50శాతం దాటాయన్నారు.

ఆ అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంది : ఈడబ్ల్యూఎస్‌ రిజర్వేషన్లను సుప్రీంకోర్టు సమర్థించిందని, ఈ నేపథ్యంలో రిజర్వేషన్ల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉందని వాదించారు. ఈ వాదనలపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ బీసీలకు 34శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడాన్ని తప్పుపడుతూ న్యాయస్థానాలు ఓసారి తీర్పులు ఇచ్చాక ఈడబ్ల్యూఎస్‌ రిజర్వేషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఆధారంగా బీసీలకు తిరిగి 34% రిజర్వేషన్లను ఎలా పునరుద్ధరిస్తారని ప్రశ్నించింది.

ఈడబ్ల్యూఎస్‌ రిజర్వేషన్లను బీసీ రిజర్వేషన్లతో పోల్చలేమని వ్యాఖ్యానించింది. సీనియర్‌ న్యాయవాది దేవదత్‌ కామత్‌ బదులిస్తూ స్థానిక పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకొని 50శాతానికి మించి నిర్ణయం తీసుకునే వెసులుబాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉంటుందన్నారు. గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో బీసీ జనాభా 50.42% ఉందని చెప్పారు. మహారాష్ట్రలోని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో రిజర్వేషన్ల శాతం 50 దాటినా ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సుప్రీంకోర్టు పచ్చజెండా ఊపిందన్నారు.

పూర్తిస్థాయి విచారణ చేపట్టేందుకు తగిన సమయం లేకపోవడంతో సీనియర్‌ న్యాయవాది దేవదత్‌ కామత్‌ వాదనల కొనసాగింపునకు విచారణ ఈనెల 16కు వాయిదా వేస్తూ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ లిసా గిల్, జస్టిస్‌ చల్లా గుణరంజన్‌ల ధర్మాసనం ఉత్తర్వులిచ్చింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో ముడిపడిన వ్యాజ్యాలన్నింటిపై 16వ తేదీనే విచారణ చేపడతామని స్పష్టం చేసింది.

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