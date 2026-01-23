ETV Bharat / state

"ప్రతి కేజీకీ రూ.25 కమీషన్‌ - కల్తీ నెయ్యి సరఫరా టెండర్లలో వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ జోక్యం!"

కల్తీ నెయ్యి కేసులో చిన్నఅప్పన్న బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై హైకోర్టులో విచారణ - వాదనలు వినిపించిన సీబీఐ స్టాండింగ్ కౌన్సెల్ పీఎస్‌పీ సురేశ్‌కుమార్‌ - కల్తీ నెయ్యి సరఫరా టెండర్లలో చిన్నఅప్పన్న జోక్యం ఉందని వాదనలు

Tirumala Adulterated Ghee Case Updates
Tirumala Adulterated Ghee Case Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 10:14 AM IST

3 Min Read
Tirumala Adulterated Ghee Case Updates : తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ తయారీకి నకిలీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన టెండర్ల వ్యవహారంలో వైఎస్సార్సీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు, టీటీడీ పూర్వ ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి అప్పటి పీఏ చిన్నఅప్పన్న జోక్యం చేసుకున్నారని సీబీఐ స్టాండింగ్‌ కౌన్సెల్‌ PSP సురేశ్‌కుమార్‌ హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. నకిలీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన భోలేబాబా తదితర డెయిరీల నుంచి చిన్నఅప్పన్న కిలోకు 25 రూపాయల చొప్పున కమీషన్‌ డిమాండ్‌ చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు. హవాలా మార్గంలో చిన్నఅప్పన్నకు వివిధ సందర్భాల్లో సొమ్ము చేరిందని తెలిపారు. కోట్లాది రూపాయల బ్యాంక్‌ లావాదేవీలు నిర్వహించారన్నారు.

2019 నుంచి 2024 మధ్యలో దిల్లీలోని ఏపీ భవన్‌లో అప్పన్న లైజనింగ్‌ ఆఫీసర్‌గా పనిచేశారని అంతకు ముందు సుబ్బారెడ్డికి పీఏగా వ్యవహరించారని తెలిపారు. ఎవరి ప్రోద్బలంతో ఆయన కమీషన్‌ వసూలు చేశారో తేల్చాల్సి ఉందన్న కారణంతో హైకోర్టు అప్పన్న బెయిల్‌ పిటిషన్ను గతంలో ఓసారి కొట్టేసిందని గుర్తుచేశారు. పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి మార్పూ లేకుండానే ప్రస్తుత పిటిషన్‌ వేశారని పేర్కొంటూ దానిని కొట్టివేయాలని కోరారు. గురువారం జరిగిన విచారణలో అప్పన్న బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై ఇరుపక్షాల వాదనలూ ముగియడంతో తీర్పును రిజర్వు చేస్తున్నట్లు హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి ప్రకటించారు.

అంతకు ముందు పిటిషనర్‌ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది సి.నాగేశ్వరరావు వాదనలు వినిపిస్తూ నెయ్యి సరఫరా టెండర్లతో అప్పన్నకు సంబంధం లేదని అన్నారు. నెయ్యి సరఫరా చేసిన నిందితులందరూ ఇప్పటికే బెయిలు పొందారని వాదించారు. 87 రోజుల నుంచి పిటిషనర్‌ జైల్లో ఉన్నారని బెయిలు మంజూరు చేయాలని కోరారు.

నేడే రేపో తుది ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు : మరోవైపు తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం(సిట్‌) విచారణ ముగిసింది. నెల్లూరు అనిశా కోర్టులో నేడే రేపో తుది ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేయనున్నారు. ఈ కేసులో తొలుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిట్‌ను నియమించగా అనంతరం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో సీబీఐ నేతృత్వంలో ఐదుగురు సభ్యులతో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని నియమించారు. ఇందులో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ(సీబీఐ) నుంచి జేడీ వీరేశ్‌ ప్రభు, విశాఖపట్నం డీఐజీ మురళీ రాంబా, రాష్ట్రం నుంచి గుంటూరు రేంజి ఐజీ సర్వశ్రేష్ఠ త్రిపాఠి, విశాఖ రేంజి డీఐజీ గోపీనాథ్‌ జెట్టీ, ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ నుంచి డాక్టర్‌ సత్యేన్‌కుమార్‌ పాండా సభ్యులుగా ఉన్నారు.

వివిధ రాష్ట్రాల్లో కేసు మూలాలు : తిరుపతి అదనపు ఎస్పీ వెంకట్రావును సీబీఐ డైరెక్టర్‌ విచారణాధికారిగా నియమించడంతో దర్యాప్తులో ఆయన కీలకంగా వ్యవహరించారు. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ప్రశ్నావళి రూపొందించడం, నిందితులను విచారించారు. కేసు మూలాలు తొలుత తమిళనాడులో ఉన్నాయని భావించగా ఆ తర్వాత తీగ లాగితే ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన భోలేబాబా ఓరోగానిక్‌ డెయిరీ డైరెక్టర్లు పొమిల్‌ జైన్, విపిన్‌ జైన్‌ సూత్రధారులని తేలింది. అక్కడకు వెళ్లి విచారించగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో పాటు దిల్లీ, రాజస్థాన్, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, హరియాణా ఇలా 12 రాష్ట్రాలకు చెందిన సంస్థలు, వ్యక్తులకు హస్తముందని వెల్లడైంది. దాంతో సీబీఐలోని డీఎస్పీలు, సీఐలతో పాటు రాష్ట్రానికి చెందిన 30 మంది అధికారులను సహాయకారులుగా నియమించుకున్నారు.

ఎవరెవరు కీలక పాత్ర పోషించారు? : వీరంతా కల్తీ నెయ్యి తయారీకి రసాయనాలు ఎక్కడెక్కడ కొనుగోలు చేశారు? టీటీడీ నుంచి వచ్చిన నగదు ఎవరెవరికి చెల్లించారు? కల్తీ నెయ్యి అని తెలిసిన తర్వాత తిరుమలకు అనుమతించడంలో ఎవరెవరు కీలక పాత్ర పోషించారు? ఎంత మొత్తం లంచంగా తీసుకున్నారని కూపీ లాగారు. దాదాపు 15 నెలలపాటు ఈ బృందాలు విచారించాయి. గతేడాది మే నెలలో దాఖలు చేసిన తొలి ఛార్జ్‌షీట్‌లో 24 మందిని నిందితులుగా పేర్కొన్నారు. నవంబరు 23న అనిశా కోర్టులో సమర్పించిన మెమోలో మరో 12 మందికీ ఇందులో హస్తం ఉందని తెలిపారు. ఇందులో కొనుగోళ్ల విభాగం జనరల్‌ మేనేజర్‌(జీఎం)లు ముగ్గురు ఉన్నారు. ఫిర్యాదుదారుడిగా ఉన్న ప్రళయ కావేరి మురళీకృష్ణ(ఏ30) సైతం నిందితుల జాబితాలో ఉన్నారు. దాంతో మొత్తం నిందితుల సంఖ్య 36కు చేరింది.

