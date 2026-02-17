పోలీసుల లుక్ఔట్ సర్క్యులర్పై హైకోర్టు అభ్యంతరం - ఎల్వోసీని కొట్టేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ
పోలీసుల లుక్ఔట్ సర్క్యులర్ జారీపై హైకోర్టు ఆక్షేపణ - పిటిషనర్ దర్యాప్తునకు సహకరిస్తున్నా సరే ఎల్వోసీ జారీ చేయడాన్ని తప్పుపట్టిన న్యాయస్థానం, ఎల్వోసీని కొట్టేస్తూ తీర్పు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 10:14 AM IST
High Court objected on police Lookout Circulars: పోలీసులు యాంత్రిక ధోరణిలో లుక్ఔట్ సర్క్యులర్(ఎల్ఓసీ) జారీ చేస్తున్నారని ఏపీ హైకోర్టు ఆక్షేపించింది. దర్యాప్తునకు సహకరిస్తున్నారా? లేదా?, అరెస్ట్ నుంచి తప్పించుకోవాలనుకుంటున్నారా? లేదా? తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా పోలీసులు ఎల్ఓసీ జారీచేస్తున్నారని న్యాయస్థానం తప్పుపట్టింది.
తీవ్ర నేరాలు, ఆర్థిక అవకతవకలకు పాల్పడిన కేసులు, సమాజంపై ప్రభావం చూపే నేరాలలోని నిందితుల విషయంలో పోలీసులు ఎల్ఓసీ జారీ చేయవచ్చని హైకోర్టు తెలిపింది. వ్యక్తులు స్వేచ్ఛగా సంచరించే ప్రాథమిక హక్కును, పూడ్చుకోలేని నష్టానికి ఎల్ఓసీ కారణమవుతోందని ఈ సందర్భంగా న్యాయస్థానం పేర్కొంది. ఎల్ఓసీ జారీ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను హరిస్తోందని వివరించింది. వ్యక్తిని నిర్బంధించడంకోసం లేదా విచారణకు సహకరించేలా చూడటం కోసం పోలీసులు ఎల్ఓసీ జారీచేస్తారని గుర్తు చేసింది.
ఇదీ జరిగింది! ఐపీసీ సెక్షన్ 498-ఏ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ఓ వ్యక్తిపై ఎల్ఓసీ జారీచేయడాన్ని ఏపీ హైకోర్టు తప్పుపట్టింది. వైవాహిక వివాదాల్లో ఎక్కువ కేసులు రాజీతో ముగుస్తున్నాయని, కొన్ని సందర్భాల్లో కేసు విచారణకు రావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతోందని గుర్తు చేసింది. పిటిషనర్ దర్యాప్తునకు సహకరిస్తున్నప్పటికీ ఎల్ఓసీ జారీ చేశారని ఆక్షేపించింది. పోలీసులు జారీచేసిన ఎల్ఓసీని న్యాయస్థానం కొట్టేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కె.శ్రీనివాసరెడ్డి ఇటీవల ఈ మేరకు తీర్పును ఇచ్చారు.
విశాఖపట్నం మహిళ అర్బన్ పోలీసు స్టేషన్లో గతేడాది తనపై నమోదు చేసిన బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 85 (ఐపీసీ సెక్షన్ 498-ఏ), వరకట్న వేధింపుల కేసులో పోలీసులు ఎల్ఓసీ ని జారీ చేశారని, అయితే దానిని కొట్టేయాలని కోరుతూ విశాఖపట్నానికి చెందిన ఎల్.వెంకట అరుణ్కిరణ్ అనే వ్యక్తి హైకోర్టులో వ్యాజ్యాన్ని వేశారు. అనంతరం కేసుల విచారణ నిమిత్తం దుబాయ్ నుంచి విశాఖ వచ్చిన తనకు ఎల్ఓసీ జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందని అతను తెలిపారు. ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియల్గా పనిచేస్తున్న తనను విశాఖ నుంచి దుబాయ్కు వెళ్లేందుకు అనుమతించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
అంతేకాకుండా సకాలంలో దుబాయ్ వెళ్లకపోతే తన ఉద్యోగం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఎల్.వెంకట అరుణ్కిరణ్ వివరించారు. ఎల్ఓసీని రద్దు చేసే పనైతే విశాఖపట్నం కోర్టులలో జరిగే విచారణ ప్రక్రియకు గైర్హాజరయ్యే ప్రమాదం ఉందని పోలీసుల తరపు న్యాయవాది వాదనలను వినిపించారు. వ్యాజ్యాన్ని కొట్టేయాలని కోరారు. ఇరువైపు వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి పిటిషనర్ సమన్లు అందుకున్న తర్వాత క్రమం తప్పకుండా దిగువ కోర్టు విచారణకు హాజరవుతున్నారని, దర్యాప్తు సంస్థకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నారని తెలిపారు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వకుండా ఎల్ఓసీ జారీచేయడం చట్ట విరుద్ధమని అన్నారు. దుబాయ్ తిరిగి వెళ్లకపోతే ఉద్యోగం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని, పిటిషనర్పై నమోదైన 498-ఏ కేసులో ఆరోపణలు తీవ్రమైనవి కాదని వివరించారు. దుబాయ్ వెళ్లడానికి అనుమతించకపోతే పిటిషనర్కు పూడ్చుకోలేని నష్టం జరుగుతుందని వెల్లడించారు. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వశాఖ జారీ చేసిన ఆఫీసు మెమోరాండంను పరిశీలిస్తే అసాధారణ సందర్భాల్లో మాత్రమే ఎల్ఓసీ జారీకి వీలు కల్పిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
ఎల్వోసీ ని కొట్టేస్తూ ఉత్తర్వులు: ఓ వ్యక్తి దేశం విడిచి వెళ్లడం వల్ల భారతదేశ స్వారభౌమాధికారం, భద్రత, సమగ్రతకు హాని కలిగే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇతర దేశాలతో భారతదేశానికి ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు నష్టం కలిగే సందర్భాలున్నప్పుడు, దేశ ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలు దెబ్బతింటాయనుకున్నప్పుడు, దేశం వీడి వెళ్లాక ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడే అవకాశం ఉన్నప్పుడు, దేశ విస్తృత ప్రయోజనాలను కాపాడే క్రమంలో ఆ వ్యక్తి ప్రయాణాన్ని నిలువరించని చెబుతోందని న్యాయమూర్తి ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. అనంతరం పిటిషనర్ పై దాఖలు చేసిన ఎల్వోసీ ని కొట్టేస్తూ న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు.
టీటీడీ నిధుల మళ్లింపుపై హైకోర్టు అభ్యంతరం - నగదు విడుదల చేయొద్దంటూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు
అర్హత ఉన్న ప్రతి అభ్యర్థిని అనుమతించాలి.. ఎస్ఐ పరీక్షలపై హైకోర్టు కీలక తీర్పు