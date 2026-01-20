ETV Bharat / state

టికెట్ ధరల పెంపు ఉత్తర్వులను 90 రోజుల ముందే ఇవ్వండి : హైకోర్టు ఆదేశం

టికెట్ ధరల పెంపు ఉత్తర్వులను సవాల్ చేసిన న్యాయవాది విజయ్ గోపాల్ - ఇకపై టికెట్ ధరల పెంపు ఉత్తర్వులను 90 రోజుల ముందే ఇవ్వాలని హైకోర్టు ఆదేశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 12:58 PM IST

టికెట్ ధరల పెంపు ఉత్తర్వులను 90 రోజుల ముందే ఇవ్వాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. టికెట్ ధరల పెంపు ఉత్తర్వులను సవాల్ చేసిన న్యాయవాది విజయ్ గోపాల్​ రాజాసాబ్ చిత్రం టికెట్ ధరలపై ఈ నెల 9న హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రానికి టికెట్ ధరలు పెంచుతూ ఈ నెల 8న ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఉత్తర్వులను కోర్టు దృష్టికి జీపీ తీసుకురాలేదని విజయ్ గోపాల్ అన్నారు. ఇకపై టికెట్ ధరల పెంపు ఉత్తర్వులను చిత్ర విడుదలకు 90 రోజుల ముందు జారీ చేయాలని హోంశాఖకు హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

తదుపరి విచారణ వాయిదా : హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిపై కోర్టు ధిక్కరణ కేసు నమోదైంది. కోర్టు ధిక్కరణ కింద హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శికి నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' చిత్రానికి టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని జీపీని ఆదేశిస్తూ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తదుపరి విచారణను హైకోర్టు వాయిదా వేసింది.

