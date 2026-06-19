ఎకరా రూ.237 కోట్లు - భూమి దక్కించుకున్న వెంచర్స్కు హైకోర్టు నోటీసులు
మే 6న రాయదుర్గంలో 5 ఎకరాల భూమికి ఈ-వేలం నోటిఫికేషన్- విక్రయాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఎస్బీఐ మూడు పిటిషన్లు దాఖలు - తదనంతర ప్రక్రియను 3 వారాల పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు
Published : June 19, 2026 at 9:49 AM IST
Stay On Rayadurgam Auction Land : రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి మండలం రాయదుర్గం పన్మక్త గ్రామంలోని సర్వే నం.83/1లో 5 ఎకరాల భూమి వేలానికి మే 6న ఈ-వేలం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తదనంతర ప్రక్రియను 3 వారాల పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వేలంలో ఎకరం రూ.237 కోట్ల చొప్పున ఐదెకరాలు దక్కించుకున్న గౌరా వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు లెటర్ ఆఫ్ అవార్డు జారీ చేశారన్న వాదనను పరిగణనలోకి తీసుకుని స్టే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గౌరా వెంచర్స్కూ నోటీసులిచ్చింది.
మూడు వారాల్లో కౌంటర్లు దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ (టీజీఐఐసీ)ను ఆదేశిస్తూ విచారణ వాయిదా వేసింది. మే 6న వెల్లడించిన వేలం నోటిఫికేషన్తో పాటు వినతిపత్రం తిరస్కరణ, విక్రయాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఎస్బీఐ మూడు పిటిషన్లు దాఖలు చేసింది. దీనిపై జస్టిస్ ఎన్.వి.శ్రవణ్ కుమార్ సుదీర్ఘ విచారణ జరిపారు.
రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధికి అప్పగిస్తున్నారా ? : ఈ సందర్భంగా న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ 'ఉపాధి కల్పనలో భాగంగా పరిశ్రమలకు భూములు కేటాయిస్తారని, మీరు రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధికి అప్పగిస్తున్నారా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఐదెకరాల భూమిని పొందిన కంపెనీ ఉపాధి కల్పిస్తుందా? రియల్ ఎస్టేట్ కోసమా అని అడిగారు. ఎస్బీఐ నుంచి భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్న అనంతరం వేలం నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారా? భూ కేటాయింపును రద్దు చేసినట్లయితే ఎస్బీఐ చెల్లించిన సొమ్మును ఇవ్వకుండా వేలం ఏ ప్రాతిపదికన నిర్వహించారని ప్రశ్నించారు. అంతకుముందు ప్రభుత్వం తరఫున అదనపు అడ్వొకేట్ జనరల్ తేరా రజనీకాంత్రెడ్డి, టీజీఐఐసీ తరఫున ఎస్.నిరంజన్రెడ్డి, ఎస్బీఐ తరఫున అదనపు సొలిటర్ జనరల్ ఎన్.వెంకటరామన్, సీనియర్ న్యాయవాది బీ.ఎస్.ప్రసాద్లు సుదీర్ఘ వాదనలు వినిపించారు.
వాస్తవాలు వెల్లడించని ఎస్బీఐ : టీజీఐఐసీతో చర్చించి ప్రత్యామ్నాయ భూమికి అంగీకరించిన విషయాన్ని పిటిషన్లో ఎస్బీఐ ప్రస్తావించలేదని టీజీఐఐసీ తరఫున న్యాయవాది ఎస్.నిరంజన్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మే 4న నిర్వహించిన సమావేశంలో తాజాగా డీపీఆర్ సమర్పిస్తే 2.57 ఎకరాలను శేరిలింగంపల్లి మండలంలో కేటాయించడానికి టీజీఐఐసీ అంగీకరించిందన్నారు. ఆ తర్వాత వేలం నోటిఫికేషన్ జారీ అయిందని వెల్లడించారు.
19న వేలం నోటిఫికేషన్పై పిటిషన్ వేసిందన్నారు. 2010లో రూ.100 కోట్ల భూమిని రూ.13 కోట్లకే కేటాయించారని చెప్పుకొచ్చారు. నిర్మాణాలు చేపట్టకపోవడంతో కేటాయింపు రద్దు చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయని వెల్లడించారు. 28న వేలం పూర్తయ్యాక 29న సవాల్ చేస్తూ మరో పిటిషన్ వేసిందని తెలిపారు. ఈ దశలో యథాతథ స్థితిలోనే కొనసాగాలని ఉత్తర్వులిస్తే రూ.1200 కోట్లు చెల్లించిన ప్రైవేటు సంస్థ పరిస్థితి ఏమిటని ప్రస్తావించింది. అంత సొమ్ముతో కొనుగోలు చేసిన వారు స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టుకున్నా ప్రశ్నించడానికి వీల్లేదన్నారు. అది చెల్లించిన సొమ్మును ప్రభుత్వం దారి మళ్లిస్తే ప్రశ్నించవచ్చని పేర్కొన్నారు.
భూముల వేలాన్ని సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది : 2010లో భూమిని కేటాయిస్తే 2023 వరకు బ్యాంకు ఎలాంటి పనులు చేపట్టలేదని ప్రభుత్వం తరఫున అదనపు అడ్వొకేట్ జనరల్ తేరా రజనీకాంత్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ భూములను వేలం ద్వారా విక్రయించడాన్ని సుప్రీం కోర్టు సమర్థించిందని వెల్లడించారు. 16 సంవత్సరాలు ఎలాంటి పనులు చేపట్టకుండా కేవలం మూడు ఏటీఎంలు పెట్టి వినియోగిస్తున్నామంటే సరికాదని ఉద్ఘాటించారు. ఈ పిటిషన్ విచారణార్హం కాదన్నారు.
ప్రభుత్వ వాదన ఆశ్చర్యం : వేలంలో కొనుగోలు చేసిన భూమిలో స్విమ్మింగ్ పూల్ నిర్మించుకున్నా ప్రశ్నించరాదన్న ప్రభుత్వ వాదన ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోందని ఎస్బీఐ తరఫున అదనపు సొలిటర్ జనరల్ ఏఎస్జీ వెంకటరామన్ పేర్కొన్నారు. భూమి కేటాయించినా పనులు చేపట్టకుండా ఒక్క ఎస్బీఐ మాత్రమే జాప్యం చేయడం లేదని స్పష్టం చేశారు. 2011 నుంచి 2021 వరకు ప్రభుత్వం భూమికి సంబంధించి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని వెల్లడించారు. వేసవి సెలవుల కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశామన్నారు. వేలం పూర్తయిన తరువాత పిటిషన్ దాఖలు చేశామని తెలిపారు. 19న పిటిషన్ దాఖలు చేస్తే 28కి వాయిదా పడగా సెలవు కావడంతో 29కి వాయిదా వేశారని చెప్పారు.
వేలం మాత్రం సెలవు రోజే నిర్వహించారని అన్నారు. 2.5 ఎకరాలు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనను తిరస్కరిస్తూ బ్యాంకు లేఖ రాసిందని చెప్పుకొచ్చారు. గడువు పొడిగింపునకు 2021 జులై 7న ప్రభుత్వం అంగీకరించిందని వెల్లడించారు. 9న టీజీఐఐసీ కూడా ఆమోదం తెలిపిందని పేర్కొన్నారు. భూకేటాయింపు రద్దు చేయకముందే ఎస్బీఐకి వేలం నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. బ్యాంకు చెల్లించిన సొమ్మును వాపసు ఇవ్వకుండానే వేలం ప్రక్రియ పూర్తి చేసింది.
"2020లో గత ప్రభుత్వం భూకేటాయింపును రద్దు చేయగా ఎస్బీఐ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఎస్బీఐ అభ్యర్థనను పునఃపరిశీలించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. 2024లో ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కూడా ఈ కేటాయింపును రద్దు చేయడంతో ఇంకోసారి హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. రాష్ట్రానికే తలమానికంగా దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద కార్పొరేట్ కార్యాలయాన్ని నగరంలో ఏర్పాటు చేయాలని బ్యాంకు నిర్ణయించింది. తుది వాదనలు వినిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మే 6కు ముందున్నట్లు యథాతథస్థితి ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలి" - బీ.ఎస్. ప్రసాద్, సీనియర్ న్యాయవాది
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