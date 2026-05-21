ETV Bharat / state

బండి భగీరథ్​ రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్​కు హైకోర్టు అనుమతి

బండి భగీరథ్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ఉపసంహరణకు హైకోర్టు అనుమతి - పోక్సో కేసులో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన భగీరథ్ - రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్ వేసుకోవడానికి అనుమతించిన హైకోర్టు

HC ON BANDI BHAGEERATH CASE
HC ON BANDI BHAGEERATH CASE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 8:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

HC Permission To Bhageerath To File Regular Bail Petition : బండి భగీరథ్ ధాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్​ను ఉపసంహరించుకోవడానికి హైకోర్టు అనుమతించింది. ఈ మేరకు భగీరథ్ తరఫు న్యాయవాది చేసిన విజ్ఞప్తిని హైకోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఓ మైనర్ బాలిక తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని పేట్ బషీరాబాద్ పీఎస్​లో ఈ నెల 8వ తేదీన బండి భగీరథ్​పై పోక్సో కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయాలంటూ బండి భగీరథ్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్​పై 15వ తేదీన హైకోర్టు సుదీర్ఘ వాదనలు వింది. ఇరువైపులా వాదనలు విన్న హైకోర్టు తీర్పును రిజర్వు చేసింది.

రెగ్యులర్​ బెయిల్​ పిటిషన్​కు అనుమతి : ఈ నెల 16వ తేదీన భగీరథ్​ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు. దీంతో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ నిరర్దకంగా మారింది. ఈ పిటిషన్​ను ఉపసంహరించుకునేలా బండి భగీరథ్ తరఫు న్యాయవాదులు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. బండి భగీరథ్​ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడంతో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు న్యాయవాదులు కోర్టుకు తెలిపారు. దీంతో ఉపసంహరణకు అనుమతించిన హైకోర్టు, బండి భగీరథ్ రెగ్యులర్ బెయిల్ వేసుకోవడానికి అనుమతించింది.

TAGGED:

HC ON BANDI BHAGEERATH CASE
BHAGEERATH REGULAR BAIL PETITION
HC ON BANDI BHAGEERATH CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.