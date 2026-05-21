బండి భగీరథ్ రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్కు హైకోర్టు అనుమతి
బండి భగీరథ్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ఉపసంహరణకు హైకోర్టు అనుమతి - పోక్సో కేసులో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన భగీరథ్ - రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్ వేసుకోవడానికి అనుమతించిన హైకోర్టు
Published : May 21, 2026 at 8:42 PM IST
HC Permission To Bhageerath To File Regular Bail Petition : బండి భగీరథ్ ధాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకోవడానికి హైకోర్టు అనుమతించింది. ఈ మేరకు భగీరథ్ తరఫు న్యాయవాది చేసిన విజ్ఞప్తిని హైకోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఓ మైనర్ బాలిక తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని పేట్ బషీరాబాద్ పీఎస్లో ఈ నెల 8వ తేదీన బండి భగీరథ్పై పోక్సో కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయాలంటూ బండి భగీరథ్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్పై 15వ తేదీన హైకోర్టు సుదీర్ఘ వాదనలు వింది. ఇరువైపులా వాదనలు విన్న హైకోర్టు తీర్పును రిజర్వు చేసింది.
రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్కు అనుమతి : ఈ నెల 16వ తేదీన భగీరథ్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. దీంతో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ నిరర్దకంగా మారింది. ఈ పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకునేలా బండి భగీరథ్ తరఫు న్యాయవాదులు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. బండి భగీరథ్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడంతో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు న్యాయవాదులు కోర్టుకు తెలిపారు. దీంతో ఉపసంహరణకు అనుమతించిన హైకోర్టు, బండి భగీరథ్ రెగ్యులర్ బెయిల్ వేసుకోవడానికి అనుమతించింది.