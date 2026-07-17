సరూర్నగర్లో యువ సంగ్రామ సదస్సుకు హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్
సరూర్నగర్లో యువ సంగ్రామ సదస్సు నిర్వహించనున్న బీఆర్ఎస్ - అనుమతి నిరాకరించిన పోలీసులు - లంచ్ మోషన్ పిటీషన్ దాఖలు వేసిన బీఆర్ఎస్ - షరతులతో కూడిన అనుమతిని మంజూరు చేసిన హైకోర్టు
Published : July 17, 2026 at 6:11 PM IST
High Court on Yuva Sangrama Sadassu : బీఆర్ఎస్ రేపు సరూర్నగర్లో నిర్వహించనున్న యువ సంగ్రామ సదస్సుకు హైకోర్టు షరతులతో కూడిన అనుమతి మంజూరు చేసింది. శాంతియుతంగా ఈ సదస్సు నిర్వహించుకోవాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. రహదారుల దిగ్బంధం, రెచ్చగొట్టే విధానం ఉండొద్దని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
సభకు పోలీసుల నిరాకరణ : సరూర్నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో రేపు బీఆర్ఎస్ సదస్సు నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంది. యువ సంగ్రామ సదస్సు పేరుతో దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సదస్సుకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ నేతలు హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్పై జస్టిస్ టి.మాధవీ దేవి విచారణ చేపట్టారు.
వారు పాల్గొంటాని సమాచారంతోనే : నిరుద్యోగ జేఏసీగా పిలుస్తున్న కొంత మంది ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్నారని పోలీసులకు సమాచారం అందిందని, గతంలో వీళ్లపై పోలీసు కేసులు నమోదయ్యాయని హోంశాఖ జీపీ మహేశ్ రాజే తెలిపారు. నిరుద్యోగ జేఏసీకి బీఆర్ఎస్ ఆర్థిక సహకారం అందిస్తూ గత కొన్ని నెలలుగా ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు చేయిస్తోందని మహేశ్ రాజే వాదించారు. సదస్సు పేరుతో జాతీయ రహదారి దిగ్బంధించే అవకాశం ఉందని శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తొచ్చని చెప్పారు. ఇప్పటికే ఇంటిలిజెన్స్ అధికారులు కూడా నివేదిక ఇచ్చారని కోర్టుకు తెలిపారు.
ప్రతి సభకు అడ్డంకులు : లేనిపోని సాకులు చూపిస్తూ ప్రతి సభకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరిస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ తరఫు న్యాయవాది రాంచందర్ రావు వాదించారు. పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో హైకోర్టును ఆశ్రయించి అనుమతి పొందాల్సి వస్తోందన్నారు.
షరతులతో కూడిన అనుమతి : ఇరువైపులా వాదనలు విన్న హైకోర్టు పోలీసుల తీరుపై హోంశాఖ జీపీని ప్రశ్నించింది. 17 రోజుల క్రితం సదస్సు కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే వెంటనే ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకోలేదని జీపీని ప్రశ్నించింది. పోలీసు కేసులున్న వాళ్లు సదస్సులో పాల్గొనే అవకాశం ఉందనే విషయాన్ని దరఖాస్తుదారులకు చెప్పారా అని ప్రశ్నించింది. శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తే ప్రమాదముందని బీఆర్ఎస్ వాళ్లకు సమాచారమిచ్చారా అని అడిగింది. బీఆర్ఎస్ నేతలు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్న తర్వాత అనుమతి నిరాకరించడం సరైంది కాదని హైకోర్టు పేర్కొంది. సభకు షరతులతో కూడిన అనుమతి ఇస్తూ పిటీషన్పై విచారణ ముగించింది. శాంతియుతంగా సదస్సు నిర్వహించుకోవాలని రెచ్చగొట్టే విధంగా ప్రసంగాలుండొద్దని వెల్లడించింది. విజయవాడ జాతీయ రహదారిని దిగ్బంధించొద్దని హైకోర్టు షరతులు విధించింది.
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