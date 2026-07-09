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బండి భగీరథ్‌కు బెయిల్ మంజూరు చేసిన హైకోర్టు

బండి భగీరథ్‌కు హైకోర్టులో ఊరట - షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసిన హైకోర్టు - మే 16న బండి భగీరథ్‌ను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించిన పోలీసులు

Bail to Bandi Bhagirath
Bail to Bandi Bhagirath (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 9, 2026 at 4:49 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 4:55 PM IST

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Bail to Bandi Bhagirath in Pocso Case : పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్‌కు హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. ఇవాళ హైకోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్​ను మంజూరు చేసింది. దర్యాప్తునకు సహకరించాలని, జామీనుతో పాటు రూ.లక్ష పూచీకత్తు సమర్పించాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. బండి భగీరథ్‌పై పేటబషీరాబాద్ పీఎస్‌లో పోక్సో కేసు నమోదు కాగా, మే 16న అతడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. ప్రస్తుతం చర్లపల్లి జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నాడు.

Last Updated : July 9, 2026 at 4:55 PM IST

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BAIL TO BANDI BHAGIRATH
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BANDI BHAGIRATH IN POCSO CASE

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