అనిల్ చోక్రాకు షరతులతో కూడిన బెయిల్ను మంజూరు చేసిన హైకోర్టు - కానీ కండిషన్స్ అప్లై!
మద్యం కుంభకోణం కేసులో అనిల్ చోఖ్రా(ఏ-49)కి షరతులతో కూడిన బెయిల్ - అనుమతి లేకుండా దేశం విడిచి వెళ్లడానికి వీల్లేదని ఆంక్షలు విధించిన హైకోర్టు
Published : March 25, 2026 at 9:00 AM IST
High Court Granted Conditional Bail For Anil Chokra: మద్యం కుంభకోణం కేసులో నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దలకు ముడుపులు చేరవేసేందుకు డొల్ల కంపెనీలను సృష్టించిన ముంబయికి చెందిన వ్యాపారి అనిల్ చోఖ్రా(ఏ-49)కి హైకోర్టు షరతులతో బెయిల్ను మంజూరు చేసింది.
దీని ప్రకారం తాము విధించిన షరతులను ఉల్లంఘిస్తే బెయిలు రద్దు కోసం ప్రాసిక్యూషన్ కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చని తెలిపింది. రూ.లక్షతో రెండు పూచీకత్తులు సమర్పించాలి. విచారణ కోర్టుకు పాస్పోర్టు అప్పగించాలని, అదే విధంగా హైకోర్టు అనుమతి లేకుండా దేశం విడిచి వెళ్లడానికి వీల్లేదని ఆంక్షలు విధించింది. అదే విధంగా దర్యాప్తునకు సహకరిస్తూ ఐవో ఎప్పుడు కోరితే అప్పుడు ఆయన ముందు హాజరుకావాలని పిటీషనర్కు స్పష్టం చేసింది. సాక్షులను ప్రభావితం చేయకూడదని, సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయకూడుదని హైకోర్టు తెలిపింది.
షరతులతో కూడిన బెయిల్: స్థిర, చరాస్తులు, బ్యాంక్ ఖాతాల వివరాలు, డీమ్యాట్ ఖాతాలు, వ్యాపార ప్రయోజనాల వివరాలను రెండు వారాల్లో అఫిడవిట్ రూపంలో విచారణకు కోర్టు ముందు ఉంచాలని హైకోర్టు తన ఆదేశాల్లో పేర్కొంది. కేసు విచారణ ముగిసేంత వరకు ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను పత్రికలు, ప్రసార మధ్యమాలు, సామాజిక మాధ్యమాలకు వెల్లడించడానికి వీల్లేదని ఈ సందర్భంగా తెలిపింది. నిందితులు వెల్లడించిన, ప్రాసిక్యూషన్ గుర్తించిన ఆస్తులను విచారణ కోర్టు అనుమతి లేకుండా విక్రయించడం, తనఖా పెట్టడం, మూడోపక్షానికి వాటిపై హక్కులు కల్పించకూడదని తెలిపింది.
దర్యాప్తు సంస్థకు సమాచారం ఇవ్వకుండా నేర ఘటనలో సంబంధం ఉన్న కంపెనీలు, సంస్థలు, బ్యాంక్ ఖాతాలను నిర్వహించకూడదని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది . ఫోన్ నంబర్లను దర్యాప్తు అధికారికి అందజేసి.. ఆయనకు అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టం చేసింది . తదుపరి ఉత్తర్వులిచ్చేంత వరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల మధ్యలో దర్యాప్తు అధికారి ముందు హాజరుకావాలని చోఖ్రాకు షరతులు విధించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయి అందుకు అనుగుణంగా తీర్పును ఇచ్చారు.
ఏ49 నిందితుడిగా అనిల్ చోక్రా: ప్రతి ఆదివారం దర్యాప్తు అధికారి ముందు హాజరుకావాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. బెయిల్ షరతులను ఉల్లంఘిస్తే బెయిల్ రద్దు కోసం ప్రాసిక్యూషన్ కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చని ఆదేశించింది. మద్యం ముడుపుల కేసులో అనిల్ చోక్రా ఏ49 నిందితుడిగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం గుంటూరు జిల్లా జైలులో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నాడు. అదే విధంగా ప్రధానంగా షెల్ కంపెనీల ద్వారా మద్యం ముడుపులకు సంబంధించిన నగదును అంతిమ లబ్ధిదారుడికి చేర్చటంలో అనిల్ చోక్రా కీలకపాత్రను పోషించాడనే విషయాన్ని సిట్ దర్యాప్తులో నిగ్గు తేల్చింది.
దీనికితోడు ఈ నగదు లావాదేవీల్లో భాగంగా పదుల సంఖ్యలో సిమ్ కార్డులు, బ్యాంక్ ఖాతాలను తెరిచి పలు ఆర్థిక నేరాలకు అనిల్ చోక్రా పాల్పడ్డాడు. దీనికి సంబంధించి బ్యాంకు ఖాతాల లావాదేవీలు, కాల్ డేటా రికార్డ్స్, టెక్నికల్ డేటా వంటి ఇతర వివరాలను పరిశీలించి అనిల్ చోక్రాను నిందితుడిగా సిట్ ప్రాథమికంగా గుర్తించింది. అనిల్ చోక్రా షెల్ కంపెనీలను వినియోగించి మద్యం సరఫరా చేసే వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసిన నగదును బ్లాక్ మనీగా మార్చాడు. ఈ అక్రమ సొమ్మును ఏ విధంగా ఇతరులకు మళ్లించాడనే దానిపై సిట్ ఇది వరకే విచారణ చేయడం గమనార్హం.
మద్యం ముడుపుల సొమ్ముని నగదు, నగల రూపంలో ఇచ్చేశా: సిట్ విచారణలో అనిల్ చోక్రా