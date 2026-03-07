ETV Bharat / state

మద్యం కుంభకోణం కేసు - ముగ్గురికి షరతులతో కూడిన బెయిల్​

బూనేటి చాణక్య(ఏ8), బాలాజీ కుమార్‌ యాదవ్‌(ఏ35), నవీన్‌ కృష్ణ(ఏ36)లకు బెయిల్​ మంజూరు చేసిన హైకోర్టు - ఇతర నిందితులు ఇప్పటికే బెయిల్​ పొందారన్న హైకోర్టు

High Court Granted Bail to 3 Accused in Alleged AP Liquor Scam Case
High Court Granted Bail to 3 Accused in Alleged AP Liquor Scam Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 10:19 AM IST

2 Min Read
High Court Granted Bail to 3 Accused in Alleged AP Liquor Scam Case: మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితులు బూనేటి చాణక్య(ఏ8), బాలాజీ కుమార్‌ యాదవ్‌(ఏ35), నవీన్‌ కృష్ణ(ఏ36)లకు శుక్రవారం హైకోర్టు షరతులతో బెయిల్​ మంజూరు చేసింది. నిందితులు ఇప్పటికే సుధీర్ఘ కాలం జైల్లో ఉన్నారని, తీవ్ర నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇతర నిందితులు ఇప్పటికే బెయిల్​ పొందారని న్యాయస్థానం గుర్తుచేసింది. విచారణకు ముందే సుధీర్ఘ కాలం జైల్లో ఉంచడం శిక్ష విధించినట్లవుతుందని తెలిపింది. జైల్లో ఉంచడం నిందితుల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించడమేనని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని షరతులతో బెయిలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. మరోవైపు షరతులను ఉల్లంఘిస్తే బెయిలు రద్దు కోసం ప్రాసిక్యూషన్‌ కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చని తెలిపింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి శుక్రవారం ఈమేరకు తీర్పు ఇచ్చారు.

కీలక పాత్ర: మద్యం సరఫరా కంపెనీల, డిస్టిలరీల నుంచి ముడుపులు వసూళ్ల కోసం రూపొందించిన నెట్‌వర్క్‌ నిర్వహణలో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ప్రతినిధిగా బూనేటి చాణక్య కీలక పాత్ర పోషించారు. బాలాజీ కుమార్‌ యాదవ్, ఎద్దల నవీన్‌కృష్ణ వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి ప్రధాన అనుచరులుగా ఉన్నారు. చెవిరెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ముడుపుల సొమ్ము తరలింపులో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు. వీరు ముగ్గురు బెయిలు కోసం దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై ఇటీవల వాదనలు ముగియడంతో తీర్పును రిజర్వు చేసిన న్యాయమూర్తి శుక్రవారం నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. షరతులతో బెయిలు మంజూరు చేశారు.

షరతులు: ఆరోరణు ఎదుర్కొంటున్న వారు స్థిర, చరాస్తుల వివరాలను అఫిడవిట్‌ రూపంలో కోర్టు ముందుంచాలి. విచారణ కోర్టు సంతృప్తి మేరకు ఒక్కొక్కరు రూ.లక్ష చొప్పున రెండు పూచీకత్తులు సమర్పించాలి. దిగువ కోర్టులో పాస్‌పోర్టులు అప్పగించాలి. కోర్టు అనుమతి లేకుండా దేశం విడిచి వెళ్లడానికి వీల్లేదు. దర్యాప్తు అధికారికి (ఐవో)కి సమాచారం ఇవ్వకుండా రాష్ట్రం దాటి వెళ్లొద్దు. దర్యాప్తునకు సహకరిస్తూ ఎప్పుడు కోరితే అప్పుడు ఐవో ముందు హాజరు కావాలి. సాక్షులను పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేయడానికి వీల్లేదు. సాక్ష్యాధారాలను తారుమారు చేయకూడదు. విచారణ సమయంలో తప్ప సహ నిందితులను కలవడానికి వీల్లేదు. సాక్షులను కలిసే ప్రయత్నం చేయకూడదు. స్థిర, చరాస్తులు, బ్యాంక్‌ ఖాతాల వివరాలు, డీమ్యాట్‌ ఖాతాలు, వ్యాపార ప్రయోజనాల వివరాలను రెండు వారాల్లో అఫిడవిట్‌ రూపంలో విచారణ కోర్టు ముందుంచాలి.

కేసు విచారణ ముగిసేంత వరకు ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను పత్రికలు, ప్రసార మధ్యమాలు, సామాజిక మాధ్యమాలకు వెల్లడించడానికి వీల్లేదు. నిందితులు వెల్లడించిన, ప్రాసిక్యూషన్‌ గుర్తించిన ఆస్తులను విచారణ కోర్టు అనుమతి లేకుండా విక్రయించడం, తనఖా పెట్టడం, మూడోపక్షానికి వాటిపై హక్కులు కల్పించకూడదు. దర్యాప్తు సంస్థకు సమాచారం ఇవ్వకుండా నేర ఘటనలో సంబంధం ఉన్న కంపెనీలు, సంస్థలు, బ్యాంక్‌ ఖాతాలను నిందితులు నిర్వహించకూడదు. ఫోన్‌ నంబర్లను దర్యాప్తు అధికారికి అందజేయాలి. ఫోన్‌లో ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండాలి. నంబరు మారిస్తే ఆ విషయాన్ని ఐవోకు వెంటనే తెలియజేయాలి. తదుపరి ఉత్తర్వులిచ్చేంత వరకు ప్రతి శనివారం ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల మధ్యలో దర్యాప్తు అధికారి ముందు హాజరుకావాలి.

