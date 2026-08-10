ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు మెట్రో పనులు - హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్
ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు మెట్రో విస్తరణ - భూసేకరణను నిలిపిస్తూ గతేడాది జనవరిలో స్టే - స్టేను ఎత్తివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు
Published : August 10, 2026 at 10:53 PM IST
Metro Works from MGBS to Chandrayangutta : హైదరాబాద్లో ప్రజారవాణాకు సంబంధించి మరో కీలక ప్రాజెక్టు పనులు కొనసాగనున్నాయి. ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు మెట్రో పనులకు హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ మెట్రోలైన్ పరిధిలో భూసేకరణను నిలిపిస్తూ గతేడాది జనవరిలో ఇచ్చిన స్టేను ఎత్తివేస్తూ ఇవాళ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే భూసేకరణ ప్రక్రియ, పునరావాసం, పునర్నిర్మాణం పథకం అమలు, విధివిధానాలను తుది విచారణలో తేలుస్తామని పేర్కొంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ భూసేకరణ ప్రక్రియలో భాగంగా కేవలం ఒక వైపే ఎక్కువగా భూమిని సేకరించడాన్ని సవాలు చేస్తూ మహమ్మద్ అబ్దుల్ రహూఫ్ మరో ఏడుగురు గతంలో హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు.
భూసేకరణలో వివక్ష : భూసేకరణపై దాఖలైన పిటిషన్పై విచారించిన సింగిల్ జడ్జి జనవరిలో స్టే ఇవ్వగా దాన్ని ఎత్తివేయాలని కోరుతూ ప్రభుత్వం మధ్యంతర పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై జస్టిష్ ఎన్.వి.శ్రవణ్ కుమార్ విచారణ చేపట్టారు. రెండు, మూడు తరాలుగా వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. కుడివైపు 10 నుంచి 12, ఎడమవైపు 20 నుంచి 30 అడుగులు భూసేకరణ చేపట్టడం వివక్ష చూపడమేనన్నారు. 30 శాతం మంది వ్యాపారాలు ఎడమ వైపునే ఉన్నాయని ధర్మాసనానికి తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ ప్రాంతంలో చదరపు గజం రూ.3 నుంచి రూ.4 లక్షలు పలుకుతుండగా భూసేకరణ అధికారి కేవలం రూ.28 వేల నుంచి రూ.81 వేల వరకే ధర నిర్ణయించారన్నారు.
ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీ చెల్లించామన్న ఏజీ : నోటిఫికేషన్ జారీతోపాటు సమ్మతి అంగీకార నోటిఫికేషన్ జారీ చేసినట్లు అదనపు అడ్వకేట్ జనరల్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా కొంత మంది అంగీకారం తెలిపారన్నారు. పునరావాసం, పునర్నిర్మాణం (ఆర్ అండ్ ఆర్) కింద పరిహారంగా రూ.12.04 లక్షలు ఒక్కో కుటుంబానికి కేటాయించగా వ్యాపారాలు, అద్దె తదితరాలకు మరో రూ.6 లక్షలు చెల్లించినట్లు తెలిపారు. ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి కొత్త రహదారుల నిర్మాణం ఇప్పటికే ఉన్న రోడ్డు విస్తరణ వంటివాటిని నిర్ణయించాల్సింది నిపుణులేనని సుప్రీం కోర్టు తేల్చి చెప్పిందన్నారు.
ఇవన్నీ అధికారుల పరిధిలోకి వస్తాయి : ప్రస్తుత మెట్రో రైల్వేలైన్ ఆలైన్మెంట్, భూసేకరణ తదితర ప్రక్రియలన్నీ నిపుణులతో సమగ్ర సర్వే నిర్వహించిన తరువాతే అధికారులు నిర్ణయించగలరని జస్టిస్ ఎన్.వి.శ్రవణ్ కుమార్ వెల్లడించారు. మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన సాంకేతిక, సాధ్యత, ఆచరణీయత గురించి చెప్పడానికి న్యాయస్థానాలకు తగిన సామర్థ్యం ఉండదని, ఇవన్నీ అధికారుల పరిధిలోనివేనని అన్నారు. ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో న్యాయ సమీక్ష పరిధి పరిమితమని, అధికారుల నిర్ణయం ఏకపక్షంగా, దురుద్దేశంతో రాజ్యాంగ చట్టబద్దమైన నిబంధనలను ఉల్లంఘించినపుడే కోర్టులు జోక్యం చేసుకుంటాయని న్యాయమూర్తి స్పష్టం చేశారు.
ఇక పనులు కొనసాగించవచ్చు : రైల్వే ప్రాజెక్టును ఈ మార్గంలో అమలు చేయపోతే ప్రతికూలంగా మారుతుందని, పౌరులు సమీకృత ప్రజా రవాణా సౌకర్యాన్ని కోల్పోతారని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. మెట్రోరైల్వే లైన్ల అనుసంధాన ప్రక్రియ నిరంతరాయంగా కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉందని, అందువల్ల దీన్ని నిలిపివేయడంతో ప్రజాప్రయోజనాలకు నష్టం వాటిల్లుతుందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గతేడాది జనవరి 1న ఇచ్చిన స్టేను ఎత్తేస్తున్నామన్నారు. భూసేకరణ, పరిహారం, పునర్నిర్మాణం అంశాలపై తుది విచారణలో తేలుస్తామన్నారు. అధికారులు చట్టబద్ధంగా భూసేకరణ ప్రక్రియతోపాటు మెట్రో పనులను కొనసాగించవచ్చంటూ జస్టిస్ స్పష్టం చేశారు.
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