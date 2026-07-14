'ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణలకు అండగా నిలబడతారా? - మేమేం కళ్లు మూసుకోలేదు' : హైకోర్టు సీరియస్
రంగారెడ్డి జిల్లా ఇంజాపూర్లోని సర్వే నెం.126లో 74 ఎకరాల భూమి - ఆక్రమణదారులు, బాధ్యులైన అధికారుల పాత్రపై దర్యాప్తునకు హైకోర్టు ఆదేశం - అప్పటి తహసీల్దార్, గ్రామ పాలనాధికారులపై విచారణ చేయాలని నిర్దేశం
Published : July 14, 2026 at 8:12 AM IST
Land Encroachments In Ranga Reddy : రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం ఇంజాపూర్లో 74 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణలకు అధికారులు అండగా నిలవడంపై హైకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ప్రభుత్వ భూములను రక్షించాల్సిన అధికారులే ఆక్రమణదారులకు రక్షణగా నిలబడటాన్ని తప్పుబట్టింది. ఖజానాకు నష్టం కలిగించేలా ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలకు అధికార యంత్రాంగం సహకరిస్తోందని స్పష్టమైందని పేర్కొంది. కోర్టును చీకట్లో ఉంచి ఖజానాను పణంగా పెట్టి ఆక్రమణలకు సహకరిస్తూ ఉంటే న్యాయస్థానం కళ్లు మూసుకొని ప్రేక్షక పాత్ర పోషించదని, చట్టపరమైన పాలన అమలయ్యేలా ఆదేశాలు జారీ చేస్తామని స్పష్టం చేసింది.
సీఐడీకి అప్పగించాలని ఆదేశించిన హైకోర్టు : రంగారెడ్డి జిల్లా ఇంజాపూర్లోని సర్వే నెం.126లో ఉన్న 74 ఎకరాల భూమి ఆక్రమణలపై దర్యాప్తు బాధ్యతను సీఐడీకి అప్పగించాలని డీజీపీని హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఆక్రమణదారులతో పాటు బాధ్యులైన అధికారుల పాత్రపై దర్యాప్తు చేసి మూడు నెలల్లో నివేదిక సమర్పించాని స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ భూమి రక్షణలో విఫలమై, ఆక్రమణదారులకు సహకరించిన అప్పటి తహసీల్దార్, గ్రామ పాలనాధికారులపై విచారణ చేసి, చర్య తీసుకుని నివేదిక సమర్పించాలని రెవెన్యూ శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శిని ఆదేశించింది.
రెవెన్యూశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శికి ఆదేశం : ఇంజాపూర్లో ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణలు, రికార్డుల మార్పిడి, అక్రమ లే అవుట్లు, అధికార దుర్వినియోగం, రాజకీయ నేతల పాత్రపై దర్యాప్తు జరిపించాలని వినతి పత్రం ఇచ్చినా చర్యలు తీసుకోకపోవడాన్ని సవాల్ చేస్తూ సరూర్నగర్కు చెందిన న్యాయవాది హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయగా జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక విచారణ చేపట్టి తీర్పు వెలువరించారు. వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కబ్జాకు గురైందన్న పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది అందులో అధికారులు, నేతల జోక్యం ఉందని, అందువల్లే స్వతంత్ర లేదా సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయించాలని కోరారు. పలు వాయిదాల నేపథ్యంలో రెవెన్యూ శాఖ కార్యదర్శి హాజరుకు ఆదేశాలతో కలెక్టర్ కౌంటర్ దాఖలు చేయడాన్ని న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక ప్రస్తావించారు. కలెక్టర్ కౌంటర్ ప్రకారం సర్వే నెంబర్ 126లోని 74 ఎకరాలు సర్కారీ భూమిగా, గ్రామ పటం ప్రకారం చెరువుగా ఉందని స్పష్టమవుతోందని తెలిపారు.
11 ఎకరాల కాల్వ మినహా మిగిలినదంతా ఆక్రమణలకు గురైందని తేలిందని వ్యాఖ్యానించారు. అందులో 113 ఎకరాల్లో యాపిల్ అవెన్యూ అపార్ట్మెంట్, 7.25 ఎకరాల్లో వ్యవసాయం, హుడాకు 22 ఎకరాలు, సబ్స్టేషన్, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, శ్మశానాలు, దేవాలయాలు, రోడ్లు ఇలా రకరకాల నిర్మాణాలున్నాయని, వాటికి ఎవరు చట్ట ప్రకారం కేటాయించారన్న వివరాలేవీ లేకపోవడాన్ని న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక తప్పుబట్టారు.
అసలు విషయాన్ని పక్కదారి పట్టించేలా : ఆక్రమణలు ఎలా జరిగాయి? ఎవరు బాధ్యులు? తదితర వివరాలను అందించడానికి బదులు అసలు విషయాన్ని పక్కదారి పట్టించేలా కలెక్టర్ కౌంటర్ దాఖలు చేశారని న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వ భూమిని రక్షించాల్సిన కలెక్టర్ ఆక్రమణల గురించి చెప్పకుండా ప్రస్తుత పరిస్థితిని వివరిస్తే చాలదని పేర్కొన్నారు. పిటిషనర్ వినతిపత్రంపై విచారణకు బదులు పిటిషనర్పైనే ఆరోపణలు చేశారని గుర్తు చేశారు. అధికారుల మౌనం యాదృచ్ఛికం కాదని, ఆక్రమణల కొనసాగింపునకు ఉద్దేశపూర్వకంగా సహకరించినట్లు స్పష్టమవుతోందని జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్ర ఖజానాకు భారీ నష్టం ఏర్పడగా, ఆక్రమణలతో కొందరు లబ్ధి పొందారని వ్యాఖ్యానించారు. ఇలాంటి దుశ్చర్యలను ఆదిలోనే అరికట్టి, కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని తేల్చిచెప్పారు. కళ్ల ముందే ఆక్రమణలు జరుగుతున్నా బాధ్యత నుంచి తప్పించుకునేందుకు అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా ఉందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కోర్టు విచక్షణాధికారంతో 74 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణలపై సీఐడీతో దర్యాప్తు చేయించాలని డీజీపీకి ఆదేశిస్తూ జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
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