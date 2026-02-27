ఉద్యోగులపై క్రమశిక్షణా చర్యల్లో జాప్యం - అసహనం వ్యక్తం చేసిన హైకోర్టు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై క్రమశిక్షణ చర్యల్లో జాప్యం - ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో ఉన్న 5,424 కేసులు, పురోగతిపై 4 నెలలకోసారి అఫిడవిట్ వేయాలని సీఎస్కు ఆదేశాలు, పెండింగ్ కేసులతో కోర్టులపై పనిభారం పెరుగుతోందని ఆందోళన
Published : February 27, 2026 at 10:00 AM IST
HC on Delay in Disciplinary Action Against Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై క్రమశిక్షణ చర్యలకు సంబంధించి వివిధ శాఖల వద్ద 5,424 కేసుల విచారణలు ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో ఉండటంపై హైకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ కేసులన్ని పరిష్కారమయ్యే వరకు నిరంతరం పర్యవేక్షణ(కంటిన్యూస్ మాండమస్) చేస్తామంటూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
4 నెలలకోసారి అఫిడవిట్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో జారీచేసిన జీవోలకు అనుగుణంగా సాధారణ కేసులలో మూడు నెలలు, క్లిష్టమైన కేసుల విచారణను ఆరు నెలల్లో ముగించాల్సి ఉందని గుర్తుచేసింది. అవి అమలు కావడం లేదని పేర్కొంది. ఈ జీవోలకు అనుగుణంగా కేసుల విచారణ పురోగతిపై నాలుగు నెలకోసారి ఆఫిడవిట్లు దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి(సీఎస్)ని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను జూన్ 19కి వాయిదా వేసింది.హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్.విజయ్ ఇటీవల ఈమేరకు కీలక తీర్పు ఇచ్చారు.
జాప్యానికి కారణాలను తెలపాలన్న హైకోర్టు: తనపై ప్రారంభించిన క్రమశిక్షణ చర్యల ప్రొసీడింగ్స్ విచారణలో జాప్యం జరగడాన్ని సవాలు చేస్తూ విజయవాడ ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక గ్రేడ్ సివిల్ సర్జన్గా పనిచేస్తున్న జి.రవికుమార్ గతేడాది హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. ఈ వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తి వివిధ శాఖలలో విచారణలు పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల వివరాలను సమర్పించాలని, జాప్యానికి గల కారణాలను చెప్పాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి(సీఎస్)ని ఆదేశించారు.
పెండింగ్లో 5,424 కేసులు: సీఎస్ వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచుతూ కొత్త నియామకాలు, బదిలీలు, పదోన్నతులు, పదవీ విరమణ, డేటా లభ్యం కాకపోవడం, ఫైళ్లు వివిధ కార్యాలయాల్లో ఉండటం తదితర కారణాలతో క్రమశిక్షణ చర్యల విచారణల్లో జాప్యం జరుగుతోందని అన్నారు. గతేడాది డిసెంబర్ 15 నాటికి పలువురు ఉద్యోగులపై 5,424 క్రమశిక్షణ విచారణలు పెండింగ్లో ఉన్నాయని వెల్లడించారు. అత్యధికంగా హోంశాఖలో 1,558, రెవెన్యూశాఖలో 854, రవాణా, రోడ్డు,భవనాలశాఖలో 384, పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖలో 366, పంచాయతీ, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలో 301, తదితర శాఖలలో వివిధ కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని తెలిపారు.
న్యాయస్థానాలపై పనిభారం: ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న న్యాయమూర్తి ప్రభుత్వశాఖలలో క్రమశిక్షణ చర్యల కేసులు పెండింగ్లో ఉండటం కారణంగా న్యాయస్థానాలపై పనిభారం పడుతోందని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. ఏళ్ల తరబడి విచారణలు తేలకపోవడంతో ఉద్యోగులు హక్కుల సాధన కోసం హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నారని తెలిపారు. ఛార్జి మెమోలతో సంబంధం లేకుండా పదోన్నతులు కల్పించాలని, సీనియార్టీని పునరుద్ధరించాలని, శాఖాపరమైన విచారణల్లో తీవ్ర జాప్యం కారణంగా విచారణ ప్రక్రియలను రద్దు చేయాలని వివరించారు.
ఉద్యోగులకు మానసిక వేదన: వీటితో పాటు పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను ఇప్పించాలని, తదితర అభ్యర్థనలతో హైకోర్టులో దాఖలయ్యే కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోతున్నాయని తెలియజేశారు. క్రమశిక్షణ చర్యల విచారణ సుదీర్ఘ కాలం పెండింగ్లో ఉన్న కారణంగా ఉద్యోగుల మానసిక వేదనకు గురవుతున్నారన్నారు. విచారణలు వేగంగా ముగించుకోవడం ఉద్యోగికి హక్కు మాత్రమే కాకుండా ఆయాశాఖల హక్కని పేర్కొన్నారు.
విచారణలు సత్వరం పూర్తి చేయడం వల్ల తప్పుచేసిన వారికి శిక్షపడటంతో పాటు నిజాయతీగా పనిచేసే ఉద్యోగులకు నైతిక ధైర్యం పెరుగుతుందని హితవు పలికారు. న్యాయస్థానం తీర్పులిచ్చి వదిలేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు రావని, ఈ నేపథ్యంలో సాధారణ పద్ధతికి భిన్నంగా ‘కంటిన్యూయింగ్ మాండమస్’ విధానాన్ని అనుసరించడానికి నిర్ణయించామని పేర్కొన్నారు.
